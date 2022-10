Neue US-Daten zeigen: Booster verursachen weiter 45 Todesfälle und mehr als 5.000 unerwünschte Ereignisse

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1.447.520 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfungen, darunter 31.696 Todesfälle und 263.462 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Oktober 2022.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Oktober 2022 insgesamt 1.447.520 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das wichtigste, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassen insgesamt 31.696 Meldungen über Todesfälle und 263.462 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, während des gleichen Zeitraums.

Bis zum 21. Oktober 2022 gab es insgesamt 5.435 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der neuen bivalenten COVID-19 Auffrischungsimpfung. Darunter waren insgesamt 45 Todesfälle und 280 schwere Verletzungen. Bis zum 27. Oktober haben 22,8 Millionen Menschen die aktualisierte bivalente Auffrischungsdosis erhalten.

Von den 31.696 gemeldeten Todesfällen werden 20.252 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer zugeschrieben, 8.599 Fälle Moderna, 2.752 Fälle Johnson & Johnson (J&J), und für Novavax wurden noch keine Fälle gemeldet.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Oktober 2022 887.564 unerwünschte Ereignisse, darunter 14.920 Todesfälle und 92.482 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 21. Oktober gemeldeten 14.920 Todesfällen traten 7 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung und 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf.

In den USA waren bis zum 19. Oktober 632 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, davon 376 Millionen Dosen von Pfizer, 238 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von J&J.

eden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 21. Oktober 2022 für 6 Monate alte bis 5 Jahre alte Kinder zeigen:

4.482 unerwünschte Ereignisse, darunter 187 als schwerwiegend eingestufte Fälle und 8 gemeldete Todesfälle.

5 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

27 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

46 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 21. Oktober 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

14.938 unerwünschte Ereignisse, darunter 701 als schwerwiegend eingestufte und 29 gemeldete Todesfälle.

47 Berichte über Myokarditis und Perikarditis.

71 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

183 Berichte über Krampfanfälle.

VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 21. Oktober 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

40.045 unerwünschte Ereignisse, darunter 4.358 als schwerwiegend eingestufte und 129 gemeldete Todesfälle.

Nach Angaben der CDC „umfassen die der Öffentlichkeit zugänglichen VAERS-Daten nur die Daten der Erstmeldung an VAERS. Aktualisierte Daten, die Daten aus medizinischen Aufzeichnungen und Korrekturen, die während der Nachuntersuchung gemeldet wurden, enthalten, werden von der Regierung für die Analyse verwendet. Aus zahlreichen Gründen, einschließlich der Datenkonsistenz, sind diese geänderten Daten jedoch nicht öffentlich zugänglich.“

269 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.336 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.167 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen sind.

27 Fälle des posturalen orthostatischen Tachykardiesyndroms (POTS), wobei alle Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 21. Oktober 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

16 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

53 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter bei Eintritt des Todes lag bei 72 Jahren.

Bis zum 21. Oktober meldeten 8.608 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 5.027 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 16.555 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 73 % auf Impfungen von Pfizer zurückgeführt, 22 % auf Moderna und 5 % auf J&J.

wurden 73 % auf Impfungen von Pfizer zurückgeführt, 22 % auf Moderna und 5 % auf J&J. 3 040 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom.

10.100 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

4.844 Berichte über Myokardinfarkte.

43.699 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 29.940 Berichte Pfizer, 9.849 Berichte Moderna und 3.820 Berichte J&J zugeschrieben.

24.438 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 18.514 Fälle Pfizer, 5.459 Fälle Moderna und 417 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

70 Fälle von Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, wobei 57 Fälle Pfizer, 12 Fälle Moderna und 1 Fall J&J zugeschrieben werden.

564 Fälle von POTS, von denen 418 auf Pfizer, 125 auf Moderna und 21 auf J&J zurückgeführt werden.

CDC setzte FDA unter Druck, COVID-Booster ohne klinische Studien zuzulassen

Die CDC setzte die US-Behörden unter Druck, COVID-19-Booster ohne klinische Studiendaten zu genehmigen, wie aus E-Mails hervorgeht, die Judicial Watch vorliegen.

CDC-Beamte teilten ihren Kollegen bei der FDA Anfang August 2021 mit, dass sie die Genehmigung für Moderna- und Pfizer-Auffrischungsimpfstoffe wünschten, da die Daten zu zeigen begannen, dass die Impfstoffe nicht so gut funktionierten, wie ursprünglich beworben.

Das Gespräch fand in einem Telefonat statt, das Dr. Phil Krause, ein hoher FDA-Beamter, mehreren anderen FDA-Mitarbeitern schilderte. In diesem Telefonat erklärte die CDC, dass sie alle ihr bekannten Daten über die dritte Dosis bei geschwächtem Immunsystem zusammentragen und an die FDA senden würde, in der Hoffnung, dass diese eine dritte Dosis für Personen mit geschwächtem Immunsystem im Rahmen einer Notfallgenehmigung genehmigen würde.

Alle COVID-19-Impfstoffe waren zu diesem Zeitpunkt nur für den Notfalleinsatz zugelassen. Es waren keine Auffrischungsimpfungen genehmigt worden, und es lagen keine klinischen Daten für eine dritte Impfstoffdosis vor. Weniger als zwei Wochen später genehmigte die FDA Auffrischungsimpfungen für bestimmte Personen, einschließlich immungeschwächter Personen.

Die Behörde erklärte, eine gründliche Prüfung der verfügbaren Daten“ habe ergeben, dass diese Personengruppe von einer dritten Dosis profitieren könnte“. Die einzigen Daten, die zur Wirksamkeit angeführt wurden, stammen aus zwei Studien, von denen eine von französischen und eine von kanadischen Forschern durchgeführt wurde. Pfizer und Moderna hatten keine klinischen Studien abgeschlossen.

FDA hat Studien zur Sicherheit des COVID-Impfstoffs bei älteren Menschen verschleppt

Die FDA hat mehr als ein Jahr gebraucht, um eine mögliche Zunahme schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei älteren Menschen, die mit dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer geimpft wurden, zu untersuchen, wie aus einem am Dienstag im BMJ veröffentlichten Untersuchungsbericht hervorgeht.

Dem BMJ zufolge hat die FDA im Juli 2021 in aller Stille die Ergebnisse einer möglichen Zunahme von vier Arten schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei älteren Menschen, die mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer geimpft worden waren, bekannt gegeben: akuter Myokardinfarkt, disseminierte intravasale Gerinnung, Immunthrombozytopenie und Lungenembolie.

In der FDA-Mitteilung fehlten spezifische Details, wie z. B. das Ausmaß des erhöhten potenziellen Risikos, und die Behörde sagte, sie werde „weitere Aktualisierungen und Informationen mit der Öffentlichkeit teilen, sobald sie verfügbar sind“.

Die FDA warnte weder Ärzte noch die Öffentlichkeit, weder durch eine Pressemitteilung noch auf andere Weise, so der Ermittler des BMJ.

Achtzehn Tage später veröffentlichte die FDA ein Dokument zur Studienplanung, das ein Protokoll für eine epidemiologische Folgestudie zur genaueren Untersuchung der Angelegenheit enthielt.

Nach Angaben des BMJ wurden in diesem technischen Dokument die ursprünglich für die vier schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gefundenen unbereinigten Risikoverhältnisschätzungen offengelegt, die zwischen 42 % und 91 % erhöhtes Risiko lagen.

Mehr als ein Jahr später sind der Status und die Ergebnisse der Folgestudie unbekannt. In dem BMJ-Bericht wird auch behauptet, die FDA habe „andere veröffentlichte Beobachtungsstudien oder Reanalysen klinischer Studien, die kompatible Ergebnisse liefern, nicht öffentlich anerkannt“.

CDC wusste, dass COVID-Impfungen bei jungen Männern Herzmuskelentzündungen verursachen können, Monate bevor die Öffentlichkeit darüber informiert wurde

Zwei Monate nach der Einführung des Impfstoffs COVID-19 in den USA tauchte in der VAERS-Datenbank der CDC ein statistisch signifikantes Sicherheitssignal für Myokarditis bei Männern im Alter von 8 bis 21 Jahren auf, aber die CDC-Beamten warteten weitere drei Monate, bevor sie die Öffentlichkeit alarmierten, so eine neue Studie.

Die Studie mit dem Titel „Delayed Vigilance: A Comment on Myocarditis in Association with the COVID-19 Injections“ von Dr. Karl Jablonowski und Dr. Brian Hooker wurde am 17. Oktober im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlicht.

In ihrer Studie erfassten und analysierten Jablonowski und Hooker die zunehmende Häufigkeit von Herzmuskelentzündungen, die nach und nach zu einem statistisch signifikanten „Signal“ in VAERS wurden.

In einem Interview mit The Defender sagte Hooker, die Studie zeige, dass ein „starkes, statistisch signifikantes Signal“ für Myokarditis bei Männern im Alter von 8 bis 21 Jahren bereits am 19. Februar 2021 in der VAERS-Datenbank auftauchte, also nur zwei Monate nach der Freigabe des COVID-19-Impfstoffs für die US-amerikanische Öffentlichkeit.

Doch anstatt Alarm zu schlagen, „verbargen CDC-Beamte den Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfung und Myokarditis bis zum 27. Mai 2021“, fügte Hooker hinzu. „Bis zu diesem Datum hatten über 50 % der berechtigten US-Bevölkerung mindestens einen mRNA-COVID-19-Impfstoff erhalten.“

Alle Altersgruppen haben ein höheres Risiko, nach COVID-Impfungen an Myokarditis zu sterben

Menschen aller Altersgruppen haben nach der COVID-19-Impfung ein höheres Risiko, an einer Herzmuskelentzündung zu sterben, als dies bei der typischen Myokarditis der Fall ist. Dies geht aus einer neuen Preprint-Studie hervor.

Forscher in Japan analysierten Todesfälle, die durch Myokarditis, eine Form der Herzentzündung, verursacht wurden und bei denen die Myokarditis innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung auftrat. Achtunddreißig Todesfälle entsprachen der Definition, von denen etwa die Hälfte durch eine Autopsie und/oder eine Biopsie diagnostiziert wurde, während die anderen durch Instrumente wie Bluttests und Elektrokardiogramme ermittelt wurden.

Die Forscher verglichen dann die Sterblichkeitsrate der Geimpften mit der Sterblichkeitsrate an Myokarditis in der Allgemeinbevölkerung vor der Pandemie, also in den Jahren 2017 bis 2019.

Anhand der von der japanischen Regierung zur Verfügung gestellten Daten beobachteten die Forscher ein erhöhtes Verhältnis der Myokarditis-Sterblichkeitsrate in der gegen SARS-CoV-2 geimpften Bevölkerung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung in den drei Jahren vor der Pandemie, insbesondere bei jungen Erwachsenen.

Ein erhöhtes Risiko wurde auch in der geimpften Bevölkerung mittleren Alters (40er-Jahre) und bei älteren Menschen beobachtet.

Selbst bei einer Schätzung des geringsten Effekts wäre das Risiko der COVID-19-Impfung für den Tod durch Myokarditis mindestens viermal so hoch wie das unbereinigte Sterberisiko, so die Forscher. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass einige Todesfälle nach der Impfung nicht richtig gemeldet werden, fügten sie hinzu.

Jüngste Studien zeigen neue Bedenken im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen und Organtransplantationen auf

Jüngste Studien haben ein neues Problem im Zusammenhang mit dem Versagen von transplantierten Nieren und anderen Organen aufgedeckt: Die COVID-19-Impfung.

In einer Studie, die im September in der Zeitschrift Transplant Infectious Disease veröffentlicht wurde, stellten Forscher bei fünf Personen, die sechs bis 18 Monate zuvor eine Nieren-, Leber- oder Herztransplantation erhalten hatten, eine akute Organabstoßung innerhalb von ein oder zwei Wochen nach der COVID-19-Impfung fest.

Im August berichteten japanische Forscher über die Abstoßung von Hornhauttransplantaten – die normalerweise eine hohe Erfolgsrate haben – bei Empfängern des COVID-19-Impfstoffs, die zwischen einem Tag und sechs Wochen nach der Impfung auftraten.

Die japanischen Autoren verweisen auf Literatur, in der die Abstoßung von Transplantaten im Zusammenhang mit anderen Impfstoffen wie Grippe, Hepatitis B, Tetanus und Gelbfieber dokumentiert ist, und äußern sich besorgt darüber, was „der geplante gesellschaftliche Wandel hin zu einem häufigeren Impfschema“ für Transplantatempfänger bedeutet.

Die Besorgnis über die Auswirkungen der COVID-19-Impfung auf Menschen mit bestehenden Transplantaten ist wichtig, aber eine weitere dringende Frage, die noch nicht geklärt ist, ist, was passiert, wenn eine nicht geimpfte Person ein transplantiertes Organ von jemandem erhält, der eine COVID-19-Impfung erhalten hat.

Durch Gardasil-Impfung verletzte Frau erzählt, wie die COVID-Impfung ihre Mutter verletzte und das Leben ihrer Großmutter beendete

Im Jahr 2012, als sie 20 Jahre alt war, wurde Rochelle durch den Impfstoff Gardasil von Merck so stark geschädigt, dass sie ihr Medizinstudium aufgeben musste.

Zehn Jahre später wurde ihre Mutter durch den COVID-19-Impfstoff von Moderna geschädigt, und kurz darauf starb ihre Großmutter nur wenige Wochen nach ihrer zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer.

In einem Exklusivinterview mit The Defender erzählte Rochelle, die heute 30 Jahre alt ist, ihre Geschichte und die ihrer Mutter und Großmutter. Rochelle erzählte The Defender, dass ihr Vater, ihr Großvater und ihr Bruder alle Ärzte wurden und ihre Mutter Marcia Krankenschwester war.

Rochelles Mutter erhielt beide Dosen des Moderna-Impfstoffs im Frühjahr 2021. Kurz nach der ersten Dosis traten unerwünschte Ereignisse auf, und bei ihr wurde Polymyalgia rheumatica (PMR) diagnostiziert, die laut ihrem Arzt durch den Impfstoff ausgelöst wurde.

Marcias PMR „verursachte schwere Entzündungen in ihrem gesamten Körper“, was zu „spontanen Sehnenrissen und einem Bandscheibenvorfall im unteren Rückenbereich“ führte, so Rochelle. Außerdem „riss ihre Daumensehne, nur weil sie ihre Hand normal bewegte, und musste dringend operiert werden“.

Rochelle sagte, dass ihre Mutter mehrere Operationen für komplette Sehnenrisse in ihrer Schulter benötigen wird und möglicherweise eine Wirbelsäulenoperation, um ihren Bandscheibenvorfall zu reparieren. Außerdem nimmt sie Medikamente ein und konnte lange Zeit keine einfachen Tätigkeiten ausführen.

Was Rochelle nach der Gardasil-Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) und ihrer Mutter Marcia nach der COVID-19-Impfung widerfuhr, war schlimm genug – aber nicht so schlimm wie das, was Rochelles Großmutter widerfuhr. Nachdem sie ihren zweiten Impfstoff von Pfizer erhalten hatte, verlor Jean die Fähigkeit zu kommunizieren, ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich stark und innerhalb weniger Wochen war sie tot.