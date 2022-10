Das Energieproblem: Frankreich, USA, EU, Saudi-Arabien, Globale

Die Energiepreise in Frankreich werden Anfang nächsten Jahres um 15 % steigen, warnte der französische Präsident Emmanuel Macron, während die europäischen Regierungen weiterhin nach Möglichkeiten suchen, die hohe Inflation einzudämmen.

„Die Strom- und Gaspreise werden in den ersten Monaten des Jahres 2023 um 15 % steigen“, sagte Macron am Mittwoch in einem Interview des Fernsehsenders France 2 und fügte hinzu, dass dank staatlicher Maßnahmen größere Preiserhöhungen vermieden worden seien.

„Wenn die Strom- und Gaspreise um 100 % steigen sollten, werden es 15 % sein“, sagte der Präsident.

Der Präsident versprach, gefährdeten Gruppen wie Studenten weiterhin gezielte Hilfe zu leisten, und sprach sich für eine Anpassung der Löhne aus, solange die hohe Inflation anhält. Außerdem versprach er Unternehmen Hilfe in zweistelliger Millionenhöhe.

Ähnlich wie viele andere europäische Länder hat Frankreich mit steigenden Energiepreisen und einer Krise der Lebenshaltungskosten zu kämpfen.

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne stellte letzten Monat einen Plan vor, um die Auswirkungen der Inflation abzumildern, einschließlich der sogenannten „außergewöhnlichen Energiegutscheine“ im Wert von 100 € (100,4 $) und 200 € (201 $), die von der Jahresende.

Laut Eurostat erreichte die Inflation in der Eurozone letzten Monat 9,9 %, gegenüber 9,1 % im August.

USA stehen vor Dieselknappheit

US-Dieselknappheit breitet sich entlang der Ostküste inmitten eines Importverbots aus Russland aus, was die Befürchtung weiterer Preissteigerungen für den Kraftstoff weckt, während sich die Verbraucher auf die Winterheizperiode vorbereiten.

Mansfield Energy, einer der größten Kraftstoffhändler des Landes, leitete am Dienstag Notfallmaßnahmen ein und warnte seine Kunden, dass Spediteure in einigen Fällen gezwungen seien, mehrere Terminals zu besuchen, um Vorräte zu finden, was die Lieferungen verzögerte. Da sich die Engpässe vom Nordosten in den Südosten ausbreiteten, riet das Unternehmen den Kunden, ihre Bestellungen 72 Stunden im Voraus anzukündigen, um zu vermeiden, dass sie über dem Marktpreis liegende Preise zahlen müssen.

„In vielen Gebieten liegen die tatsächlichen Kraftstoffpreise derzeit 30 bis 80 Cent über dem angegebenen Marktdurchschnitt, weil das Angebot knapp ist“, sagte Mansfield, das jährlich über drei Milliarden Gallonen Ölprodukte liefert. Da den relativ kostengünstigen Anbietern der Diesel ausgeht, sind die Händler gezwungen, aus teureren Quellen zu schöpfen, was zu ungewöhnlich großen Preisspannen führt.

Mansfields Empfehlung kam nur sechs Tage, nachdem der Direktor des US National Economic Council, Brian Deese, gegenüber Bloomberg News gesagt hatte, dass die Dieselvorräte „inakzeptabel niedrig“ seien und dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden „alle Optionen“ auf dem Tisch habe, um die Preise zu senken. Wie Bloomberg und andere Medien feststellten, ist jedoch nicht klar, wie diese Optionen langfristig Abhilfe schaffen würden.

Die Dieselvorräte in Neuengland, der US-Region, die am stärksten auf Destillatbrennstoffe zum Heizen angewiesen ist, sind Berichten zufolge auf etwa ein Drittel des für diese Jahreszeit normalen Niveaus geschrumpft. Landesweit haben die USA nur noch Dieselvorräte für 25 Tage, das ist der niedrigste Stand seit 2008.

Deese sagte gegenüber Bloomberg, dass die USA ihre Northeast Home Heizölreserve anzapfen könnten, die eine Million Barrel Diesel für den Notfall enthält. Aber wie die Washington Post feststellte, ist die Nachfrage nach dem Treibstoff im Nordosten so hoch, dass diese Reserven in weniger als sechs Stunden erschöpft wären. Das Weiße Haus hat auch erwogen, den Export von raffinierten Kraftstoffen zu verbieten oder einzuschränken – eine Strategie, von der Branchenverbände behaupteten, dass sie nach hinten losgehen würde.

„Das Verbot oder die Beschränkung des Exports raffinierter Produkte würde wahrscheinlich die Lagerbestände verringern, die inländische Raffineriekapazität verringern, die Kraftstoffpreise für die Verbraucher nach oben drücken und die US-Verbündeten in Kriegszeiten entfremden “, so das American Petroleum Institute und die American Fuel and Petrochemical Manufacturers sagte Anfang dieses Monats in einem Brief an US-Energieministerin Jennifer Granholm.

Die Engpässe setzen die USA auch dem Risiko weiterer Preisspitzen aus, wenn es zu einer Versorgungsunterbrechung kommt, wie z. B. einem Ausfall einer Raffinerie. Höhere Kraftstoffpreise würden sich auf die US-Wirtschaft auswirken, da die großen Sattelschlepper und andere dieselbetriebene Fahrzeuge etwa 70 % der Frachttonnage des Landes befördern.

Die Dieselpreise liegen derzeit landesweit im Durchschnitt bei fast 5,32 $ pro Gallone, was einem Rückgang von 8,6 % gegenüber dem Allzeithoch vom Juni entspricht, so der AAA Auto Club. Im Vergleich dazu ist der durchschnittliche Benzinpreis von seinem Rekordhoch um 25 % auf 3,76 $ pro Gallone gefallen. Die Dieselpreise sind gegenüber dem Vorjahr um 47 % gestiegen.

Hohe Dieselpreise bedeuten eine weltweite Rezession

Die Dieselpreise in der EU und den USA zeigen den stärksten Anstieg seit Monaten, was den Inflationsdruck erhöht und das Risiko einer globalen Rezession erhöht, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Anfang dieser Woche näherte sich Europas Benchmark-Dieselpreis 180 $ pro Barrel. In den USA überstiegen die Preise in Kalifornien 190 $, während sie im Hafen von New York bei fast 170 $ lagen.

Der Anstieg der Dieselpreise treibt die Inflation vor dem Winter voran und erhöht die Aussicht auf Lieferunterbrechungen, insbesondere in der EU, die im Februar 2023 mit der Durchsetzung ihres Embargos gegen russisches Öl und Petrochemikalien beginnen wird.

„Höhere Dieselpreise haben das Potenzial, einen noch stärkeren Inflationsdruck zu erzeugen, insbesondere wenn der aktuelle Preisanstieg anhält, was ein erhebliches Abwärtsrisiko für die Nachfrage erhöht und die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession erhöht“, Mark Williams, Forschungsleiter für kurzfristige Öle bei WoodMackenzie , sagte Bloomberg.

Streiks in französischen Raffinerien, die die Kraftstoffversorgung gestoppt und zu Dieselknappheit geführt haben, sind ein weiterer Faktor, der die Preise in die Höhe treibt.

Am Dienstag warnten die französischen Behörden, dass sie gezwungen sein würden, einzugreifen, wenn sich die Arbeiter der Energieindustrie weigerten, ihre Streiks zu beenden, die dazu geführt haben, dass fast ein Drittel der Tankstellen des Landes nicht mehr versorgt sind.

Im September warnten Analysten davor, dass das drohende EU-Embargo gegen russisches Öl die Dieselpreise im gesamten Block weiter in die Höhe treiben würde. Während derzeit immer noch mehr als ein Drittel des Treibstoffs aus Russland ankommt, muss Europa mit Inkrafttreten des Verbots russischen Diesel entweder durch Hochfahren der eigenen Produktion oder durch Importe aus Ländern wie Saudi-Arabien, Indien oder den USA ersetzen viel höherer Preis.

Sanktionen gegen Russland hinter EU-Dieselknappheit

Ein starker Einbruch der Dieselreserven in der gesamten EU wird in diesem Winter erwartet, sobald das Exportverbot für russisches Öl und Mineralölprodukte in Kraft tritt, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Nach Schätzungen von Wood Mackenzie werden die Dieselreserven in Nordwesteuropa im Februar auf 210,4 Millionen Barrel sinken, den niedrigsten Stand seit 2011, während das drohende Embargo für russisches Rohöl, das für denselben Monat geplant ist, die Dieselpreise in die Höhe treibt.

„Der Rückgang im Februar wird aufgrund des Endes der russischen Importe in einer saisonal hohen Nachfrageperiode erwartet“, sagte James Burleigh, Chefanalyst bei Wood Mackenzie, und warnte davor, dass Importe aus alternativen „Langstreckenquellen eingeschränkt sein könnten“.

Diesel treibt große Teile der europäischen Wirtschaft an, und mehr als ein Drittel kommt immer noch aus Russland. Angesichts der Tatsache, dass die EU jetzt viel mehr Diesel benötigt, als man produzieren kann, könnte sich die Situation aufgrund der jüngsten Streiks in französischen Raffinerien, die die Kraftstoffproduktion eingestellt haben, noch verschlimmern.

Das Beratungsunternehmen stellte fest, dass anhaltende Störungen die Prognosen für künftige Lagerbestände noch weiter reduzieren könnten, und prognostizierte einen Einbruch der Reserven um fast 6 Millionen Barrel im Oktober.

Unterdessen haben die Dieselpreise in der EU und den USA bereits den stärksten Anstieg seit Monaten erlebt, wobei der Aufschlag des Kraftstoffs auf Rohöl weit über den saisonalen Normen auf der ganzen Welt liegt.

Analysten warnen davor, dass der Anstieg der Dieselpreise die Inflation vor dem Winter antreibt und die Aussicht auf Versorgungsunterbrechungen erhöht, insbesondere in der EU, was das Risiko einer globalen Rezession erhöht.

Saudi-Arabien wirft den USA Preismanipulation vor

Saudi-Arabiens Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman hat westliche Nationen dafür kritisiert, dass sie ihre Notvorräte an Öl angezapft haben, um die Preise zu manipulieren, und vor Konsequenzen gewarnt, wenn die Reserven zur Neige gehen.

„Es ist meine tiefste Pflicht, der Welt klar zu machen, dass der Verlust von Notvorräten in den kommenden Monaten schmerzhaft sein kann“, sagte der saudische Minister am Dienstag auf der Future Initiative Investment-Konferenz in Riad.

Er wies darauf hin, dass die Strategic Petroleum Reserve (SPR) der USA nicht dazu gedacht sei, den Preisdruck zu mindern, sondern stattdessen Notversorgungsengpässen entgegenwirken solle. Die Kommentare kommen, nachdem US-Präsident Joe Biden den Verkauf von weiteren 14 Millionen Barrel aus der SPR angekündigt hat, nachdem seit April 180 Millionen Barrel Öl freigegeben wurden.

Letzte Woche sagten die US-Behörden, sie würden zusätzliches Rohöl aus der SPR freigeben, um Benzinpreise in den USA unter Kontrolle zu halten, und dann die Reserven auffüllen. Der historische Einsatz von Notvorräten hat Anleger auf der ganzen Welt beunruhigt, da übermäßige Ölmengen den Markt überschwemmen und unter Druck setzen könnten.

Laut einer Ölanalystin von Energy Aspects, Amrita Sen, wird die SPR jetzt „absolut dazu verwendet, die Preise niedriger zu halten, obwohl dies nicht das ist, wofür sie verwendet werden soll“.

Die Biden-Administration hat Berichten zufolge darauf hingewiesen, dass eine weitere Erschließung der strategischen Reserven mit der jüngsten Entscheidung der OPEC+, die Ölförderung zu drosseln, in Verbindung gebracht werden könnte.

Die OPEC+ kündigte an, dass die Länder der Gruppe die Ölförderung ab November um 2 Millionen Barrel pro Tag kürzen werden. Die Kürzungen werden auf der Grundlage von Quoten im Rahmen des OPEC+-Deals ab August 2022 verteilt. Die Drosselung der Förderung soll den globalen Ölmarkt vor einem saisonalen Nachfragerückgang und angesichts der Befürchtungen einer globalen Rezession stabilisieren.

Saudi-Arabien hat die USA bei einem geheimen Deal hinters Licht geführt

Berichten zufolge machte Präsident Joe Biden seinen umstrittenen Besuch in Saudi-Arabien im Juli und brach ein Wahlversprechen, das Königreich zu meiden, weil seine Regierung glaubte, Riad einen geheimen Deal zur Steigerung der Ölversorgung zugesichert zu haben. Stattdessen tat Riad das Gegenteil und führte die OPEC bei der Kürzung der Produktionsziele an.

Die Produktionssteigerung sollte von September bis Ende dieses Jahres erfolgen, um die Inflation zu lindern und Bidens Reise nach Riad zu rechtfertigen, berichtete die New York Times am Mittwoch unter Berufung auf Interviews mit nicht identifizierten Regierungsbeamten aus den USA und dem Nahen Osten. Anfang dieses Monats kündigte die OPEC Pläne an, die Produktion um zwei Millionen Barrel pro Tag zu drosseln, was zu mehr Aufwärtsdruck auf die Preise führt und möglicherweise das Risiko erhöht, dass die von Biden geführte Demokratische Partei bei den US-Zwischenwahlen im November die Kontrolle über den Kongress verliert.

Mehrere US-Gesetzgeber reagierten mit dem Vorschlag, dass Washington Saudi-Arabien bestrafen sollte, indem es Waffenverkäufe stoppt oder dem Königreich seine militärische Unterstützung entzieht. Biden beschuldigte Riad, sich im Ukraine-Konflikt auf die Seite Russlands zu stellen, und warnte vor Vergeltung: „Es wird Konsequenzen geben.“

Mitglieder des Kongresses, die geheime Informationen über das geheime Ölgeschäft erhalten hatten, „sind wütend darüber, dass Kronprinz Mohammed bin Salman die Regierung hinters Licht geführt hat“, sagte die New York Times. US-Vertreter sagten der Zeitung, dass ihnen sogar Tage vor der OPEC-Ankündigung von bin Salman versichert worden sei, dass es keine Produktionskürzungen geben werde. Als sie später hörten, dass Saudi-Arabien seine Position in dieser Frage geändert hatte, unternahmen Regierungsbeamte einen gescheiterten Versuch, „die Meinung am königlichen Hof zu ändern“.

Saudische Beamte sagten Anfang dieses Monats, dass die Entscheidung der OPEC ausschließlich auf wirtschaftlichen Erwägungen und nicht auf politischen Überlegungen basiere und dass Washington versucht habe, den Schritt um mehrere Wochen hinauszuzögern. Eine solche Verzögerung hätte die Ankündigung möglicherweise über den 8. November, das Datum der Zwischenklausuren, hinausschieben können. Die US-Inflation bleibt nahe einem 40-Jahres-Hoch und ist laut Umfragen die größte Sorge der Wähler in den USA.

Biden sagte während seines Wahlkampfs für das Präsidentenamt im Jahr 2019, dass er Saudi-Arabien als „Ausgestoßenen“ behandeln und sie den Preis für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi zahlen lassen würde. Die Times sagte, dass sogar einige seiner stärksten Unterstützer argumentiert haben, dass Bidens Entscheidung, sich trotzdem mit bin Salman zu treffen, nachdem seine Regierung im Mai einen geheimen Ölvertrag abgeschlossen hatte, das jüngste Beispiel dafür sei, „Prinzipien für politische Zweckmäßigkeit zu opfern – und wenig zu haben dafür zeigen.“

„Es gibt jetzt ein gewisses Maß an Verlegenheit, während die Saudis fröhlich ihren Weg gehen“, sagte der US-Abgeordnete Gerald Connolly, ein Demokrat aus Virginia.

Biden dementierte im Juni öffentlich, dass er saudische Beamte auffordern würde, die Öllieferungen zu erhöhen. „Was im letzten halben Jahr passiert ist, ist eine Geschichte von Vereinbarungen per Handschlag, Wunschdenken und verpassten Versprechen“, schrieb die Times.