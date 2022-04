Neue US-Daten zeigen weiter steigenden Todesfälle nach der Impfung und 17-Jähriger starb 6 Monate nach der 2. Pfizer-Spritze plötzlich im Schlaf

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.205.755 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 26.396 Todesfälle und 214.521 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. März 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. März 2022 insgesamt 1.205.755 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 26.396 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 337 gegenüber der Vorwoche – und 214.521 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 2.937 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. März 2022 insgesamt 799.732 unerwünschte Ereignisse, darunter 12.103 Todesfälle und 78.227 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 25. März gemeldeten 12.103 Todesfällen in den USA traten 17 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 21 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 18. März 559 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 330 Millionen Dosen von Pfizer, 210 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein Kausalzusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 25. März 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

9.771 unerwünschte Ereignisse, darunter 234 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle. Der jüngste Todesfall betrifft einen 7-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2152560) aus Washington, der 13 Tage nach der Verabreichung seiner ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als er einen Schock erlitt und einen Herzstillstand erlitt. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden und starb in der Notaufnahme.

17 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung). Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

37 Berichte über Störungen der Blutgerinnung

Die VAERS-Daten für 12- bis 17-Jährige in den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 25. März 2022 zeigen:

30.771 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.771 als schwerwiegend eingestufte und 43 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 17-jährigen Jungen (VAERS I.D. 2189006) aus Georgia, der sechs Monate nach der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer „plötzlich im Schlaf“ starb. Der Junge wurde einer Autopsie unterzogen, deren Ergebnisse jedoch nicht bekannt gegeben wurden. Er hatte keine gesundheitlichen Vorbelastungen.

68 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

650 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 638 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

165 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 25. März 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 25. März meldeten 5.341 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.687 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.637 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

874 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.373 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1 655 Berichte über Myokardinfarkte.

13.657 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.104 Berichte Pfizer, 4.871 Berichte Moderna und 2.638 Berichte J&J zugeschrieben.

4.088 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.511 Fälle Pfizer, 1.388 Fälle Moderna und 179 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Frau stirbt nach zweiter Pfizer-Spritze an seltener Gehirnkrankheit

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte Richard Sprague, dass seine Frau Jennifer nach ihrer zweiten Pfizer-Spritze an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) erkrankte und innerhalb von fünf Monaten nach der zweiten Dosis starb.

Bei Jennifer, einer gesunden 60-jährigen Frau aus Missouri, trat vier Tage nach der zweiten Pfizer-Dosis das erste „unerklärliche Ereignis“ auf. In den folgenden Wochen verschlimmerten sich ihre Symptome, bis sie nicht mehr arbeiten, Kaffee einschenken oder ohne Hilfe gehen konnte.

Jennifer wurde später ins Krankenhaus eingeliefert und mit CJD diagnostiziert, einer tödlichen Prionenkrankheit, die eine Degeneration des Gehirns verursacht. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide, bis sie nicht mehr in der Lage war, sich selbständig aufzusetzen oder zu kommunizieren.

Als Jennifers Versicherung die Kosten für ihre Verletzung nicht mehr übernehmen wollte, wurde sie in ein Hospiz eingewiesen und nach Hause geschickt. Sie starb am 21. Februar.

Sprague, die nach wie vor nicht geimpft ist, ermutigte andere, COVID-Impfstoffe zu meiden, solange sie nicht umfassend über mögliche Nebenwirkungen informiert sind und wissen, dass der Impfstoff experimentell ist.

Herzschäden bei Teenagern Monate nach der zweiten Pfizer-Impfung festgestellt

Eine neue, von Fachleuten begutachtete Studie, die am 25. März im Journal of Pediatrics veröffentlicht wurde, zeigt, dass mehr als zwei Drittel der Jugendlichen mit COVID-Impfstoff-bedingter Myoperikarditis auch Monate nach der Erstdiagnose noch Herzanomalien aufwiesen – was Bedenken hinsichtlich möglicher Langzeitfolgen weckt.

Forscher des Seattle Children’s Hospital untersuchten Fälle, die sich zwischen dem 1. April 2021 und dem 7. Januar 2022 ereigneten. Es handelte sich um Patienten unter 18 Jahren, die innerhalb einer Woche nach Erhalt einer zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer mit Brustschmerzen und einem erhöhten Serumtroponinspiegel ins Krankenhaus kamen.

Während 35 Patienten die Kriterien erfüllten, wurden 19 aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen. Bei den verbleibenden 16 Patienten wurde drei bis acht Monate nach der ersten Untersuchung eine Magnetresonanztomographie (MRT) des Herzens durchgeführt.

Die MRT-Untersuchungen ergaben, dass bei 11 Patienten weiterhin abnormale Befunde und ein spätes Gadolinium-Enhancement (LGE) auftraten, auch wenn die Werte niedriger waren als in den vorangegangenen Monaten.

In der Studie heißt es: „Das Vorhandensein von LGE ist ein Indikator für Herzschäden und Fibrose und wird bei Patienten mit klassischer akuter Myokarditis stark mit einer schlechteren Prognose in Verbindung gebracht.“

COVID-Impfstoff von Pfizer weniger wirksam gegen Omikron bei Kindern ab 12 Jahren

Der COVID-Impfstoff von Pfizer zeigte bei Kindern ab 12 Jahren eine „geringere Wirksamkeit“ gegen die Omikron-Variante, so eine am Mittwoch im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie.

An der von der CDC finanzierten Studie nahmen 1.185 Patienten teil, von denen 88 % nicht geimpft waren.

Während der „Delta-Prädominanz-Periode“ (1. Juli bis 18. Dezember 2021) lag die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Krankenhausaufenthalte wegen COVID bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren zwei bis 22 Wochen nach der Impfung bei 93 %.

In der „Omikron-Periode“ (19. Dezember 2021 bis 17. Februar) sank die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Jugendlichen derselben Altersgruppe auf 40 % gegen Krankenhausaufenthalte wegen COVID, 79 % gegen kritische COVID und 20 % gegen nicht kritische COVID. Das mediane Intervall seit der Impfung betrug bei dieser Gruppe 162 Tage.

In der Studie wurde die Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs von Pfizer gegen die Untervariante BA.2 Omicron, den derzeit in den USA am häufigsten vorkommenden Stamm, nicht untersucht.

Unheilbare neurologische Störung, Aphasie, in Verbindung mit COVID-Impfstoffen

Die Nachricht vom Mittwoch, dass bei dem Schauspieler Bruce Willis Aphasie diagnostiziert wurde, die ihn zwingt, seine Karriere aufzugeben, warf ein Schlaglicht auf die unheilbare neurologische Erkrankung, die auch mit den Impfstoffen COVID-19 und COVID in Verbindung gebracht wird.

Nach Angaben des National Institute of Deafness and Other Communication Disorders (Nationales Institut für Taubheit und andere Kommunikationsstörungen) ist Aphasie eine Störung, die durch eine Schädigung der für die Sprache zuständigen Hirnregionen entsteht.

Die Erkrankung tritt oft plötzlich auf, häufig aber auch nach einem Schlaganfall oder einer Kopfverletzung, oder sie kann als Folge eines Hirntumors oder einer fortschreitenden neurologischen Erkrankung auftreten.

Obwohl The Defender keine Beweise dafür gefunden hat, dass Willis‘ Diagnose mit COVID oder den COVID-Impfstoffen zusammenhängt, häufen sich die Berichte über Aphasie nach dem Impfstoff in VAERS weiterhin.

Im Jahr 2019 wurden nur 52 Fälle von Aphasie für alle Impfstoffe zusammen an VAERS gemeldet.

Den neuesten Daten zufolge wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. März 2022 3.079 Fälle von Aphasie nach COVID-Impfungen gemeldet, wobei 342 Fälle bei Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren auftraten.

Moderna erwägt Impfung für Kinder unter 6 Jahren

Moderna teilte letzte Woche mit, dass es eine Notfallzulassung (EUA) für seinen pädiatrischen Impfstoff COVID-19 beantragen wird, nachdem es bekannt gegeben hatte, dass sein Zwei-Dosis-Schema die Fälle von symptomatischen Erkrankungen bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren um 43,7 % und bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren um 35,7 % reduziert.

Das Unternehmen teilte mit, dass seine KidCOVE-Studie der Phase 2/3 mit mRNA-1273 bei Kindern „ihren primären Endpunkt erfolgreich erreicht hat“.

Wie Politico am Mittwoch berichtete und wie Experten gegenüber The Defender erklärten, bezweifeln jedoch einige Ärzte und Wissenschaftler, dass die Daten der klinischen Studie von Moderna für die US Food and Drug Administration (FDA) ausreichen, um eine EUA für den Impfstoff zu erteilen.

Experten nannten die geringe Stichprobengröße, die geringen Wirksamkeitsraten und das Vertrauen auf eine Umgehung der Forschung, die als Immunobridging bezeichnet wird, als Schwächen, die Modernas Argumentation beeinträchtigen könnten.

„In Anbetracht der anderen Daten, die es umgeben, weiß ich nicht, ob es eine sichere Sache ist, dass die FDA es für den Notfalleinsatz freigeben wird“, sagte Peter Hotez, Professor für Kinderheilkunde und molekulare Virologie und Mikrobiologie am Baylor College of Medicine, gegenüber Politico.

„Wir sind noch dabei, etwas über die Beziehung zwischen virusneutralisierenden Antikörpern und Wirksamkeit zu lernen“, sagte Hotez und fügte hinzu, dass die FDA ihre Standards möglicherweise erhöhen müsse.

Mehrere Experten warfen auch Fragen zum Nutzen-Risiko-Verhältnis der COVID-Impfstoffe für eine Altersgruppe mit einem statistisch unbedeutenden Risiko für schwere Erkrankungen auf.