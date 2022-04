Eine einflussreiche chinesische Gruppe, die mit Bill Gates verbunden ist, will mit amerikanischen Landwirtschaftsbeamten zusammenarbeiten.

Eine von der Kommunistischen Partei Chinas unterstützte Einflussgruppe, die in der Vergangenheit mit Bill Gates zusammengearbeitet hat, hat eine Veranstaltung gesponsert, die sich an amerikanische Beamte richtete, um die Zusammenarbeit mit China in der Landwirtschaft in den USA zu unterstützen.

Die aufgedeckte Veranstaltung findet in einer Zeit statt, in der Gates die größte Menge an privatem Ackerland in den USA anhäuft und sich für eine Umstellung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion und Ernährung zugunsten eines „pflanzlichen“ Ansatzes einsetzt. Auch die Kommunistische Partei Chinas hat trotz nationaler Sicherheitsbedenken große Mengen an US-Ackerland erworben.

Die Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) war gemeinsam mit der U.S.-China Heartland Association (USCHA) Gastgeber des Rundtischgesprächs zur Landwirtschaft zwischen den USA und China 2022.

Die vom ehemaligen demokratischen Gouverneur von Missouri, Bob Holden, gegründete USHCA ist nach eigenen Angaben eine „überparteiliche Organisation, die sich für den Aufbau engerer Beziehungen zwischen der USHCA-Region (20 Staaten in den USA zwischen den Großen Seen und dem Golf) und der Volksrepublik China einsetzt“.

„Unser Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Vertrauen zwischen Regierungsvertretern, Wirtschaftsführern, Bildungs- und Gemeindeinteressen und gleichgesinnten Institutionen zwischen der Heartland Region und der Volksrepublik China“, heißt es in der Aufgabenbeschreibung der Gruppe.

Die USHCA scheint jedoch von mehreren von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierten Organisationen genutzt zu werden, um Zugang zu amerikanischen Agrarbeamten und Unternehmensvertretern zu erhalten.

Zu den Einflussgruppen der Kommunistischen Partei Chinas, die mit der USHCA zusammenarbeiten, gehören die Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) und die China United States Exchange Foundation (CUSEF), die beide zu Pekings United Front Work Department gehören.

Das United Front Work Department ist eine milliardenschwere Operation der Kommunistischen Partei Chinas, die darauf abzielt, „Quellen potenzieller Opposition gegen die Politik und die Autorität der regierenden Kommunistischen Partei Chinas zu kooptieren und zu neutralisieren“ und „ausländische Personen und die Politik ausländischer Staaten zu beeinflussen, um den Interessen Pekings zu dienen“, so die föderale U.S.-China Security and Economic Review Commission.

Die CPAFFC wurde vom US-Außenministerium wegen ihrer Kampagnen zur „direkten und bösartigen Beeinflussung“ amerikanischer Beamter und Wirtschaftsführer als „erklärter Arm des Parteistaats“ bezeichnet.

Gates, der seit langem privat und beruflich mit der Kommunistischen Partei Chinas zusammenarbeitet, besuchte im Juni 2014 die Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) und hielt eine Rede, in der er die Gruppe lobte. Gates hat auch schon früher die CUSEF beraten.

An dem jüngsten Agrarforum nahmen zahlreiche amerikanische Beamte teil, darunter der Landwirtschaftsminister von Oklahoma, Blayne Arthur, der Landwirtschaftsminister von Kansas, Mike Beam, der Landwirtschaftsminister von Iowa, Mike Naig, der Landwirtschaftsdirektor von Missouri, Chris Chinn, und der Kongressabgeordnete Darin LaHood. Auch andere Persönlichkeiten, die eine wichtige Rolle in der amerikanischen Lebensmittelversorgungskette spielen – darunter die Geschäftsführerin von U.S. Farmers and Ranchers in Action, Erin Fitzgerald, die Präsidentin und Geschäftsführerin des U.S. Dairy Export Council, Krysta Hardin, und der Geschäftsführer des U.S. Soybean Export Council, Jim Sutter – waren ebenfalls anwesend.

Der Präsident des CPAFFC, Lin Songtian, sprach auf der Veranstaltung und teilte mit, dass er hoffe, dass China und die Vereinigten Staaten dieses Forum als Gelegenheit nutzen würden, um offen miteinander zu kommunizieren und das Potenzial für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in den Bereichen Agrarimport und -export, grenzüberschreitender elektronischer Geschäftsverkehr, grüne Landwirtschaft, landwirtschaftliche Wissenschaft und technologische Innovation auszuloten sowie die gegenseitige Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen zu vertiefen, heißt es in einer Zusammenfassung des CPAFFC.

„Die teilnehmenden chinesischen und amerikanischen Unternehmen und Vertreter amerikanischer Staaten in China bedankten sich bei den Organisatoren, da sie der Meinung sind, dass der Dialog eine nützliche Plattform für die direkte Kommunikation und die Befriedigung der Bedürfnisse beider Parteien darstellt, was ihnen helfen wird, die neuen Entwicklungen und Technologien in den landwirtschaftlichen Bereichen beider Länder rechtzeitig und umfassend zu erfassen“, heißt es in der Zusammenfassung der Gruppe weiter.

„Einige Unternehmen äußerten auch erste Kooperationsabsichten vor Ort und legten damit eine gute Grundlage für die praktische Zusammenarbeit in der nächsten Phase.“

Die Konferenz gibt Anlass zur Besorgnis über die von der Kommunistischen Partei Chinas unterstützten Bemühungen, amerikanische Landwirte zu umwerben, da die United Front Work Department Groups kostenlose Reisen nach China und Geschäftsabschlüsse mit Einzelpersonen, die in Sektoren wie dem akademischen Bereich und den Medien tätig sind, zur Unterstützung der von Peking favorisierten Politik genutzt haben.