John Ioannidis: „Gesundheitsbehörden müssen das Ende der Pandemie ausrufen“

John Ioannidis, Professor für Medizin, Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit und freundlicherweise auch für Statistik und biomedizinische Datenwissenschaft an der Stanford University, der als Verfechter der evidenzbasierten Medizin gelobt wurde, ist in den letzten zwei Jahren heftig kritisiert worden. Wie viele hoch angesehene Gesundheitsexperten hat auch Ioannidis während der Pandemie einige Vorhersagen getroffen, die sich letztendlich als falsch erwiesen haben. Bei einer Pandemie, die nur einmal im Jahrhundert auftritt und voller Unbekannter ist, ist das zu erwarten. Aber vielleicht ist er vor allem deshalb unter Beschuss geraten, weil er die Orthodoxie strikter Abriegelungen, spaltender Impfstoffvorgaben und anderer restriktiver Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie infrage gestellt hat.

Mit einem neuen Kommentar, der im European Journal of Clinicial Investigation veröffentlicht wurde und in dem er argumentiert, dass es an der Zeit sei, das Ende der COVID-19-Pandemie zu verkünden, wird Ioannidis sicher noch mehr Kontroversen auslösen.

Das bedeutet nicht, dass das Problem auf unangemessene Weise heruntergespielt oder vergessen wird, sondern dass unsere Gemeinschaften mit dem Leben weitermachen, schreibt er. Die Pandemievorbereitung sollte sorgfältig durchdacht und vororganisiert sein, aber sie sollte das Leben nicht unterbrechen.

Ioannidis räumt zwar ein, dass es keine quantitativen Definitionen für das Ende einer Pandemie wie COVID-19 gibt, doch er ist der Ansicht, dass die jetzt weltweit vorhandene Immunität den Schwellenwert überschreitet, der erforderlich ist, um SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, als endemisch zu erklären – also als ständig vorhanden, aber nicht als Notfall für die öffentliche Gesundheit.

„Bis Ende 2021 werden wahrscheinlich 73-81 % der Weltbevölkerung geimpft oder infiziert sein oder beides“, sagt er. Gebiete mit geringer Immunität, wie z. B. in Ländern, die eine Null-COVID-Politik verfolgen und/oder nur begrenzten Zugang zu wirksamen Impfstoffen haben, können weiterhin bestehen und regionale Ausbrüche verursachen, aber wir werden wahrscheinlich nie wieder erleben, dass COVID-19 einen globalen Notfall auslöst.

Die pandemische Phase von COVID-19 für beendet zu erklären, bedeutet, eine neue „Normalität“ zu verstehen und zu akzeptieren.

„Ein Rückgang der COVID-19-Todesfälle auf ein typisches saisonales Influenzaniveau wird nicht unbedingt im Jahr 2022 oder sogar darüber hinaus eintreten“, warnt Ioannidis. „Bei einer zunehmend alternden Weltbevölkerung kann „normal“ immer noch eine höhere Zahl von Todesfällen bedeuten… Dies sollte nicht mit einer anhaltenden Pandemiephase verwechselt werden“.

Um die Pandemie zu überwinden, ist auch ein allgemeines Umdenken erforderlich. Das bedeutet, dass man sich mehr auf Indikatoren wie die Aufnahme von Patienten in die Intensivstation konzentrieren muss, um die Politik zu lenken, statt nur auf Infektionen.

Wenn sich die Risikowahrnehmung auf die Zahl der dokumentierten Fälle konzentriert, kann die falsche Wahrnehmung von Notfallsituationen schwer zu unterdrücken sein, schreibt Ioannidis.

Die Beendigung der Pandemie bedeutet auch, dass die angstmachende Berichterstattung über COVID-19 in den populären Medien reduziert wird, deren Verbreitung zweifellos dazu beigetragen hat, dass die Öffentlichkeit während der Pandemie eine verzerrte Wahrnehmung der Risiken von COVID hatte. Im Durchschnitt glaubten die Amerikaner Anfang 2021, dass 8 % der Todesfälle bei Menschen unter 24 Jahren aufgetreten waren. Der tatsächliche Prozentsatz liegt heute bei 0,3 %. Darüber hinaus hat ein Drittel der Bevölkerung durchweg geglaubt, dass COVID bei mehr als der Hälfte der Infektionen zu einem Krankenhausaufenthalt führt. Während der letzten Omikron-Fälle lag der Anteil bei 3 % oder darunter.

Die Erklärung des Endes der pandemischen Phase von COVID-19 hat laut Ioannidis Vorteile. So könnten die Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens ihre Zeit und ihr Geld auf dringendere globale Gesundheitsprobleme konzentrieren, wie schlechte Ernährung und Hunger, die zusammengenommen jedes Jahr das Leben von 9 Millionen Menschen, darunter 3,1 Millionen Kinder, fordern. Zum Vergleich: In den letzten zwei Jahren sind mindestens 6,2 Millionen Menschen an COVID-19 gestorben, die große Mehrheit davon über 65 Jahre alt. Die Akzeptanz der Endemie und die Verringerung der gesellschaftlichen Einschränkungen und Störungen würden auch eine schnellere Stabilisierung der Volkswirtschaften ermöglichen, wodurch die Not gelindert, die Inflation gesenkt und die globale Ungleichheit verringert würde. Und schließlich könnte die Überwindung der Pandemie einige der politischen Spaltungen, die die Gesellschaften auf der ganzen Welt gespalten haben, mildern.