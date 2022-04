Warum die Türkei im Russland-Ukraine-Konflikt auf allen Seiten mitspielt

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im letzten Monat versucht die Türkei, sich als wichtiger Vermittler zwischen Russland und der Ukraine zu profilieren. Was ihre Rolle als Vermittler angeht, so hat sie sogar einige Erfolge erzielt. Diese Rolle – und der bisherige Erfolg – ergänzen das seit langem bestehende Bestreben des Erdogan-Regimes, die Türkei aufgrund ihrer besonderen geografischen Lage zwischen den Kontinenten als wichtigen Ausgleichsfaktor in der sie umgebenden Region, d. h. in Asien und Europa, zu positionieren. Ein Großteil der türkischen Geopolitik im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt zielt in der Tat darauf ab, das eigene Ansehen als Akteur zu stärken, der in der Lage ist, globalen Einfluss auszuüben. Für das Erdogan-Regime ist dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung seiner neo-osmanischen politischen Vision, in der die Geopolitik der Türkei global ist und die Stellung der Türkei nicht auf ihre unmittelbare geografische Umgebung beschränkt ist. Mit Hilfe der Russland-Ukraine-Krise weitet die Türkei ihre geopolitische Reichweite allmählich aus.

Einerseits vermittelt die Türkei zwischen Russland und der Ukraine, andererseits setzt die ukrainische Armee von der Türkei gelieferte Waffen gegen die russischen Streitkräfte ein. Und trotz der Waffenlieferungen an die Ukraine hat sich Ankara geweigert, die Forderung der USA/NATO nach Sanktionen gegen Russland zu akzeptieren. Am wichtigsten ist, dass die Türkei diese Rolle spielt, obwohl sie die zweitgrößte Militärmacht in der NATO ist – einem von den USA geführten Militärbündnis, das die gegenwärtige Krise überhaupt erst ausgelöst hat, als Washington die Osterweiterung des Bündnisses vorantrieb, um Russland einzukreisen.

Für die Türkei hat sich die Mitgliedschaft in der NATO jedoch nicht als Hindernis erwiesen. Im Gegenteil, sie konnte ihre militärischen Beziehungen sowohl zur Ukraine (Ankara ist ein Lieferant) als auch zu Russland (Ankara ist ein Abnehmer) nutzen, um eine weitaus effektivere Rolle zu spielen als die großen europäischen Akteure, darunter auch Frankreichs Emanuel Macron, der sowohl Russland als auch die Ukraine mehrfach angerufen hat, ohne die beiden Länder jedoch an den Verhandlungstisch bringen zu können. Für Ankara ist die Tatsache, dass es ihm gelungen ist, sowohl Russland als auch die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen, auch wenn es noch kein solides Ergebnis gibt, an sich schon ein großer diplomatischer Sieg, da es damit seine diplomatische Glaubwürdigkeit sowohl gegenüber der EU als auch gegenüber den USA untermauert.

Für die Türkei könnte dieser diplomatische Erfolg einen direkten Einfluss darauf haben, was nach dem Ende des russisch-ukrainischen Konflikts kommt. Wie Ibrahim Kalin, der Berater und Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, kürzlich sagte: „Wenn das alles vorbei ist, muss weltweit eine neue Sicherheitsarchitektur entstehen. Wie diese globale Sicherheitsarchitektur strukturiert sein wird, wird den Lauf der Dinge für die nächsten Jahrzehnte bestimmen. Jeder Schritt, den wir unternehmen, jeder Schritt, den wir tun, um diesen Krieg zu beenden, wird sich auf diese neue Sicherheitsarchitektur auswirken.“

Mit anderen Worten: Die Türkei führt ein diplomatisches Manöver durch, das eine sehr klare Zukunftsvision hat.

Der türkische Spagat hat aber auch andere, national begründete Gründe. Die wirtschaftliche Lage der Türkei ist bei weitem nicht stabil genug, um in diesem Konflikt eine harte Position einzunehmen. Wenn die Türkei als NATO-Mitglied Sanktionen gegen Russland verhängt, kann sie viel verlieren. So ist die türkische Lira im vergangenen Jahr um 47 Prozent abgewertet worden, und die Rohstoffpreise sind um satte 54 Prozent gestiegen. Wenn Ankara sich mit Russland anlegt, könnte eine russische Vergeltungsmaßnahme das Land weit in den Abgrund stürzen. Gegenwärtig liefert Russland 45 Prozent des Erdgases und 70 Prozent des Weizens an Ankara. Die Versorgung mit Weizen ist für die Türkei ebenso wichtig wie vielleicht die mit Öl. Wie Berichte im letzten Monat des Jahres 2021 zeigten, hatten die steigenden Brotpreise dazu geführt, dass sich viele Türken die Brotherstellung nicht mehr leisten konnten, was zu Protesten führte. Abgesehen von den engen militärischen Beziehungen zwischen Moskau und Ankara, zu denen auch der Kauf des russischen S-400-Luftabwehrsystems durch Ankara gehört.

Auch wenn die sorgfältige Pflege der Beziehungen zu Russland für die Türkei sicherlich von entscheidender Bedeutung ist, so haben doch größere geopolitische Überlegungen ihren eigenen Wert. Man bedenke: Seit seinem Amtsantritt hat Joe Biden Erdogan als Autokraten konsequent gemieden – und sogar gemieden -. Er wurde nicht zu Bidens sogenanntem „Demokratie-Gipfel“ eingeladen. Die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA wurden in den letzten drei Jahren vor allem durch die Weigerung Ankaras geprägt, von seinem Militärabkommen mit Russland über den Kauf des S-400-Systems abzurücken. Indem es sich in den Russland-Ukraine-Konflikt einmischte, hat Ankara den Spieß gegenüber den USA und der EU praktisch umgedreht. Es ist ihm gelungen, die Bedeutung, die es für den Westen verloren hatte, wiederzuerlangen.

Dies hat Ankara dazu veranlasst, die Politik – und die Möglichkeit – eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union wiederzubeleben. Wie Erdogan kürzlich sagte, unterstützt die Türkei die Erweiterung der EU durch die Aufnahme der Ukraine. Gleichzeitig forderte er die EU auf, gegenüber dem jahrzehntealten Antrag der Türkei die gleiche Sensibilität“ an den Tag zu legen, die der europäische Block gegenüber der Ukraine an den Tag legte. Die Türkei stellte 1987 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft, und 2005 begannen die Beitrittsgespräche. Die Verhandlungen kamen jedoch 2007 aufgrund von Einwänden der griechisch-zypriotischen Verwaltung auf der geteilten Insel Zypern sowie des Widerstands Deutschlands und Frankreichs ins Stocken.

Als der ukrainische Ministerpräsident Zelenskyy kürzlich die EU aufforderte, eine sofortige Mitgliedschaft der Ukraine in der EU in Betracht zu ziehen, nahm das Europäische Parlament unmittelbar danach eine Entschließung an, in der eine EU-Kandidatur der Ukraine gefordert wird. Ankara erwartet das Gleiche für sich selbst.

Die Türkei strebt daher mit der Aufnahme von Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine weit mehr an, als es den Anschein hat. Mit Blick auf die Zukunft – die nach Ansicht Ankaras mit Sicherheit viele Veränderungen in der bestehenden Sicherheits- (NATO) und Wirtschaftsarchitektur (EU) mit sich bringen wird – hat sich die Türkei positioniert, um sich einen wichtigen Platz an einem neuen Tisch zu sichern, der nach dem Russland-Ukraine-Konflikt gebildet wird und an dem beide in den Konflikt verwickelte Seiten beteiligt sind. Für das neo-osmanische Regime der Türkei ist dies ein Gradmesser dafür, ob es ihm gelungen ist, seinen verlorenen Ruhm unter den gegenwärtigen Umständen so greifbar wie möglich zu machen.