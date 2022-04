„Globaler Faschismus“: Dr. Malone zerlegt mit „Klartext“ die globalistische Agenda des Weltwirtschaftsforums (VIDEO)

Dr. Robert Malone, einer der Erfinder der mRNA-Technologie, ist seit langem ein unverblümter Kritiker der dystopischen weltweiten Reaktion auf die Covid-19-Pandemie, insbesondere des Drängens der Elite, dass jeder die experimentellen mRNA-Impfstoffe nehmen soll.

Wenn Sie in den letzten zwei Jahren überhaupt aufgepasst haben, ist es kein Geheimnis (sie haben es selbst gesagt), dass die COVID-Pandemie Teil einer breiteren, dystopischeren Agenda ist, die von Klaus Schwab und seiner globalistischen Kabale von Marionetten im Westen als „Great Reset“ bezeichnet wurde.

Anfang dieser Woche sprach Dr. Malone in einem Interview mit Rebel News über die Verbindung der Pandemie mit der Agenda der Elite in, wie er es nennt, „Klartext“ – auf diese Weise kann man die finstere Natur ihrer Ziele nicht verkennen.

Auf die Frage nach dem „Elan“ von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum, die Pandemie-Hysterie fortzusetzen, hielt sich Malone nicht zurück und hatte sogar das Bedürfnis, den Interviewer zu korrigieren, weil er seine Beschreibung zu weich formuliert hatte.

„Entschlossenheit ist ein nettes Wort“, sagt Malone mit einem Lachen im Bauch.

Dr. Malone sagte:

Schwerfälliger Totalitarismus wäre das Wort, das ich verwenden würde. Lassen Sie mich das ein wenig erläutern. Es gibt ein Zitat, das [dem italienischen Diktator aus dem Zweiten Weltkrieg] Benito Mussolini zugeschrieben wird und sich auf diese Logik der öffentlich-privaten Partnerschaften und der Verschmelzung von Unternehmen und Staat bezieht: Er nennt es Faschismus.

Der Begründer des Faschismus sprach ausdrücklich von der gleichen Logik: dass es eine Allianz, eine Partnerschaft – eine Fusion – zwischen den Interessen des Staates und der globalen Regierung geben sollte. Er schlug sogar vor, dass ein besserer Begriff als Faschismus „Korporatismus“ wäre; das ist es, was das Weltwirtschaftsforum versucht, nämlich einen globalen Faschismus – einen globalen Korporatismus – voranzutreiben, und sie verstecken es nicht. Sie benutzen andere Worte, aber ich bin sehr darauf bedacht, Klartext zu reden, den die Leute verstehen, und die Dinge nicht hinter hochtrabenden Worten zu verstecken.

Zum Schluss wiederholt Malone seinen Standpunkt so einfach wie möglich: „Was das WEF fördert, ist globaler Faschismus.“

Boom.

Robert W. Malone… “What the World Economic Forum is promoting, is fascism”… pic.twitter.com/KXnGhVSYDz — Pelham (@Resist_05) April 2, 2022

Es ist an der Zeit, dass diese abgehobenen, größenwahnsinnigen Elitisten in der Öffentlichkeit für ihre Verbrechen unter die Lupe genommen werden. Mehr Menschen müssen an die Öffentlichkeit gehen und klar und deutlich darüber sprechen, was hinter den Kulissen (und, offen gesagt, in der Öffentlichkeit) mit der sehr realen „Great Reset“-Agenda der Globalisten vor sich geht. Es mit unbegründeten „Fehlinformationen“ und „rechten Verschwörungen“ wegzuwaschen, wird nicht mehr ausreichen.

Zensur und Unterdrückung sind die Mittel, die nötig sind, um das Narrativ der herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten. Wenn diese Mittel versagen, stürzen die Mauern ein.

Bringen Sie dieses Übel ans Licht.

Das vollständige Interview von Dr. Malone mit Rebel News finden Sie hier.