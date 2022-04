Russische Propaganda: Führt die Ukraine möglicherweise einen Biokrieg mit giftigen US-Moskito-Drohnen?

Am Mittwoch präsentierte das russische Verteidigungsministerium angebliche Beweise für ein Biowaffenprogramm des US-Verteidigungsministeriums in der Ukraine (Gateway berichtete). Generalleutnant Igor Kirillov, Chef des nuklearen, biologischen und chemischen Schutzes der russischen Armee, behauptete, Beweise dafür zu haben, dass die USA und die Ukraine an Mitteln arbeiteten, um biologische Waffen per Drohne in den Donbass und nach Russland zu fliegen.

Kirillov legte eine Anfrage des ukrainischen Flugzeugherstellers Motor-Sich an den türkischen Hersteller unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) Bayraktar vom 15. Dezember 2021 vor. Motor-Sich erkundigte sich, ob die Bayraktar-Drohnen „über ein Aerosol-Sprühsystem/einen Aerosol-Mechanismus mit einem Fassungsvermögen von mehr als 20 Litern“ verfügen, worauf Bayraktar mit „Nein“ antwortete.

Motor-Sich erkundigte sich auch: „Kann die Drohne eine Reichweite von 300 km erreichen?“ Damit kämen russische und weißrussische Großstädte wie Rostow, Kursk und Minsk in Reichweite. Kirillov bezeichnete dies als „eine reale Bedrohung für einen groß angelegten Einsatz biologischer Waffen auf dem Territorium der Russischen Föderation“.

Giftige Mücke

Kirillov wies auch darauf hin, dass die US-Regierung Patente für Drohnensysteme erteilt hat, die Biowaffenangriffe durchführen können, wie das „Toxic Mosquito“-System zur Freisetzung aus der Luft, das am 3. März 2015 von TMARS Associates in Manassas, Virginia, patentiert wurde (US-Patent 8,967,029).

Das Patent beschreibt den Toxic Mosquito als „eine Vorrichtung zur Freisetzung von Moskitos aus der Luft“, die einen „Moskito-Zuchtbehälter“ und „ein Moskito-Futter, das in dem Moskito-Zuchtbehälter untergebracht ist; ein Toxin in dem Moskito-Futter, wobei das Toxin geeignet ist, durch einen Moskito-Stich übertragen zu werden.“

Das Patent stellt fest, dass „ein Moskitoabgabesystem für tödliche und nicht-tödliche Anwendungen nicht verfügbar ist. Wenn ein solches Verabreichungssystem, das legale nicht-tödliche Anwendungen ermöglicht, verfügbar wäre, könnte es später für militärische Zwecke angepasst werden, falls gesetzliche Beschränkungen geändert oder beseitigt würden.“

Das Patent stellt also fest, dass die militärische Nutzung derzeit illegal ist. Eine solche militärische Nutzung wird jedoch durch das Patent offenkundig impliziert:

In der gesamten Militärgeschichte war die Gesundheit der Truppen immer ein wichtiger Faktor. Soldaten vor Ort können nur dann richtig funktionieren, wenn sie nicht krank sind oder an einem tödlichen Virus oder Krankheitserreger sterben. Ein Soldat, dessen Immunsystem versucht, einen Virus oder Krankheitserreger zu bekämpfen, hat keine Energie und keine Fähigkeit, andere Soldaten zu bekämpfen. Krankheit kann ein sehr wertvolles militärisches Mittel sein, das verheerender sein kann als die modernsten militärischen Waffen und Ausrüstungen. Da es ein wichtiges militärisches Ziel ist, die feindlichen Truppen krank zu machen, muss man sich überlegen, welche Mittel zur Verfügung stehen, um die Krankheitserreger, Keime und Viren zum Feind zu bringen.

Unter „Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung“ heißt es in dem Patent: Feindliche Truppen können jetzt vernichtet oder unbrauchbar gemacht werden, ohne dass wir unsere eigenen Truppen gefährden müssen. Das System zur Freisetzung von Giftmücken aus der Luft ist extrem kostengünstig und kann leicht das erreichen, was eine Milliarde Dollar für medizinische Interventionen und Luftangriffe nicht leisten können. Die Moskitos im Giftmücken-Luftsystem können je nach Zielsetzung mit verschiedenen Arten von genetisch veränderten Bakterien zur Aktivierung des Immunsystems oder mit toxischen Krankheitserregern kontaminiert werden.

Zu militärischen Zwecken können die Mücken einen Erreger wie Malaria übertragen, um Krankheiten auszulösen, oder sie können viel giftigere oder hoch ansteckende Erreger und Viren einsetzen. Ein hoch ansteckender Virus könnte 100 % der feindlichen Truppen auslöschen, da diejenigen, die nicht gestochen wurden, von ihren Kameraden infiziert werden. Das System zur Freisetzung von Giftmücken aus der Luft ist eine neue und notwendige Technologie. Es ist eine Möglichkeit, heilende oder immunologische Injektionen zu verabreichen, Beruhigungsmittel zu verabreichen oder tödliche Krankheiten zu verabreichen, um den Feind zu minimalen Kosten zu vernichten und außer Gefecht zu setzen. Für den Einsatz in Konflikten ist es nicht mehr notwendig, unzählige Milliarden Dollar auszugeben, ganze Gebiete mit Bomben zu zerstören und unsere tapfersten und besten Soldaten zu verwunden oder zu opfern. Wenn es darum geht, die Hölle des Krieges oder die wunderbare Technologie eines Moskitos zu wählen, wird die Entscheidung leicht fallen.

Angriffe auf den Donbas?

Russland behauptet, dass die „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk bereits mit biologischen Waffen angegriffen worden sein könnten. Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärte der russische Vertreter Vassily Nebenzia am 18. März, dass „wir bereits alarmierende Anzeichen einer solchen Bedrohung sehen. So wurde 2018 bei Bürgern der Volksrepubliken Luhansk und Donezk ein starker Anstieg der durch neue multiresistente Stämme verursachten Tuberkulosefälle festgestellt. Bei einem Massenausbruch im Gebiet der Siedlung Peski wurden mehr als 70 Fälle der Krankheit festgestellt, die schnell tödlich endeten. Das sieht nicht nach einem Zufall aus.“

Russland hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass der Toxic Mosquito oder ähnliche US-Drohnen in der Ukraine eingesetzt wurden. Im März kündigte die Regierung Biden an, der Ukraine „100 taktische unbemannte Luftfahrtsysteme“ zur Verfügung stellen zu wollen. Das neonazistische Asow-Bataillon in Mariupol ist für sein umfangreiches Arsenal an Hightech-Drohnen im ärmsten Land Europas bekannt, was viele Beobachter zu dem Schluss veranlasst, dass die Drohnen möglicherweise vom Westen geliefert wurden. Das ukrainische Militär veranstaltete sogar eine Art „Oscar“-Preis für die besten Kriegsaufnahmen, darunter auch Drohnenvideos. Der „internationale Preis“ ging an die 5 Millionen Dollar teuren türkischen Bayraktar TB2-Drohnen, die bei Luftangriffen auf russische Streitkräfte eingesetzt wurden.

Russland fordert nun eine internationale Untersuchung des amerikanisch-ukrainischen Bioforschungsprogramms.