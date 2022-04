Shanghai trennt Covid-positive Kinder von ihren Eltern

Esther Zhao dachte, sie tue das Richtige, als sie ihre zweieinhalbjährige Tochter am 26. März mit Fieber in ein Krankenhaus in Shanghai brachte.

Drei Tage später flehte Zhao die Gesundheitsbehörden an, die beiden nicht zu trennen, nachdem sie und das kleine Mädchen positiv auf Covid-19 getestet worden waren, und sagte, ihre Tochter sei zu jung, um in ein Quarantänezentrum für Kinder gebracht zu werden.

Die Ärzte drohten Zhao daraufhin, ihre Tochter im Krankenhaus zu lassen, während sie selbst in das Zentrum gebracht würde, wenn sie nicht zustimme, das Mädchen in das Shanghai Public Health Clinical Centre im Bezirk Jinshan zu verlegen.

Seitdem hat sie nur eine kurze Nachricht erhalten, dass es ihrer Tochter gut geht, die über einen Gruppenchat mit den Ärzten verschickt wurde, trotz wiederholter Bitten um Informationen von Zhao und ihrem Ehemann, der sich in einer anderen Quarantänestation befindet, nachdem er ebenfalls positiv getestet wurde.

„Es gibt überhaupt keine Fotos… Ich bin so besorgt, ich habe keine Ahnung, in welcher Situation sich meine Tochter befindet“, sagte sie am Samstag unter Tränen, als sie immer noch im Krankenhaus festsaß, das sie letzte Woche aufgesucht hatte. „Der Arzt sagte, die Regeln in Shanghai besagen, dass Kinder an bestimmte Stellen geschickt werden müssen, Erwachsene in Quarantänezentren und dass man die Kinder nicht begleiten darf.“

Zhao ist noch mehr in Panik, nachdem Bilder von weinenden Kindern in einer Shanghaier Gesundheitseinrichtung in China viral gingen. Der anonyme Poster sagte, es handele sich um Kinder, die positiv auf Covid-19 getestet und im Jinshan-Zentrum von ihren Eltern getrennt worden seien.

Die Fotos und Videos, die auf Chinas sozialen Medienplattformen Weibo und Douyin gepostet wurden, zeigten weinende Babys, die zu dritt in einem Kinderbett gehalten wurden. In einem Video krabbelt ein stöhnendes Kleinkind aus einem Raum mit vier an die Wand gedrückten Kinderbetten. Auf den Videos sind zwar einige Erwachsene zu sehen, aber die Zahl der Kinder übersteigt ihre Zahl.

Reuters konnte die Bilder nicht sofort verifizieren, aber eine mit der Einrichtung vertraute Quelle bestätigte, dass sie in der Jinshan-Einrichtung aufgenommen wurden.

Das Shanghai Public Health Clinical Centre erklärte jedoch, dass es sich bei den im Internet kursierenden Fotos und Videos nicht um eine „Jinshan-Kinderquarantäneeinrichtung“ handele, sondern um Szenen, die aufgenommen wurden, als das Krankenhaus seine Kinderstation in ein anderes Gebäude verlegte, um die steigende Zahl der Covid-Kinderpatienten zu bewältigen.

Dies geschah, um „die Krankenhausumgebung zu verbessern“, so das Krankenhaus am Samstag auf seinem offiziellen WeChat-Konto.

„Pädiatrische Patienten, die in unser Krankenhaus aufgenommen werden, erhalten eine garantierte medizinische Behandlung und ihre täglichen Bedürfnisse werden befriedigt“, hieß es. „Derzeit haben wir für mehr pädiatrisches Gesundheitspersonal gesorgt, um die pädiatrischen Stationen anzupassen, den Verwaltungsprozess zu optimieren, das Stationsmanagement zu verbessern, die Kommunikation mit den Eltern der Kinder zu verstärken und eine bessere Arbeit zu leisten.“

Die Regierung von Shanghai verwies Reuters auf die Erklärung des Krankenhauses und lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Ein Beamter des Shanghaier Gesundheitswesens sagte letzte Woche, dass die Krankenhäuser, die Covid-positive Kinder behandelten, die Online-Kommunikation mit den Eltern aufrechterhielten, so der offizielle WeChat-Account der Regierung.

Während Shanghai, Chinas bevölkerungsreichste Stadt und wichtigstes Finanzzentrum, mit dem bisher größten Covid-19-Ausbruch kämpft, verärgern Geschichten wie die von Zhao und Videos von den getrennten Kindern die Einwohner und werfen Fragen über die Kosten von Pekings „dynamischer Räumungspolitik“ zur Bekämpfung der Ausbreitung der Krankheit auf.

Am Samstag war der ursprüngliche Beitrag von Weibo gelöscht worden, aber Tausende von Menschen kommentierten und posteten die Bilder weiter. „Das ist entsetzlich“, schrieb einer. „Wie kann die Regierung nur einen solchen Plan aushecken“, sagte ein anderer.

In einigen Fällen werden Kinder, die erst drei Monate alt sind, von ihren stillenden Müttern getrennt, wie aus Beiträgen in einer WeChat-Gruppe eines Quarantänekrankenhauses hervorgeht, die Reuters vorliegt. In einem Zimmer, das in einem Beitrag beschrieben wird, befinden sich acht Kinder ohne einen Erwachsenen.

In einem anderen Fall wurden mehr als 20 Kinder aus einem Shanghaier Kindergarten im Alter von fünf bis sechs Jahren ohne ihre Eltern in ein Quarantänezentrum gebracht, so eine mit der Situation vertraute Quelle.

Seit Beginn des jüngsten Ausbruchs in Shanghai vor etwa einem Monat haben die Behörden die 26 Millionen Einwohner in einem zweistufigen Verfahren, das am Montag begann, unter Quarantäne gestellt.

Obwohl die Zahl der Fälle in Schanghai im weltweiten Vergleich gering ist, haben die chinesischen Behörden versprochen, an der „dynamischen Freigabe“ festzuhalten, um alle positiven Fälle zu testen, zu verfolgen und zentral unter Quarantäne zu stellen.

Die Konsulate der Vereinigten Staaten, Frankreichs und Italiens haben ihre Bürger in Schanghai gewarnt, dass es zu Familientrennungen kommen könnte, da die chinesischen Behörden die Covid-19-Beschränkungen durchführen, wie Reuters erfuhr.

Shanghai meldete am Samstag für den 1. April 6.051 lokal übertragene asymptomatische Covid-19-Fälle und 260 symptomatische Fälle, gegenüber 4.144 asymptomatischen und 358 symptomatischen Fällen am Vortag.

Das chinesische Festland meldete 2.129 neue Fälle, gegenüber 1.827 am Vortag.