Könnte es in der Ukraine und in Syrien ein russisch-türkisches Quid pro Quo geben?

Der türkische Präsident Erdogan hat kürzlich bekannt gegeben, dass sein Land beabsichtigt, in Kürze eine 30 Kilometer tiefe „Sicherheitszone“ in Nordsyrien einzurichten, nachdem es vor einigen Jahren einen Teilerfolg in dieser Hinsicht erzielt hatte. Sowohl Russland als auch die USA warnten vor diesem Vorhaben. Erstere erklärten, dass es ohne die Zustimmung von Damaskus illegal sei und dass nur die rechtmäßige Regierung der Arabischen Republik die Sicherheit entlang des syrischen Teils der internationalen Grenze dauerhaft gewährleisten könne, während letztere davor warnten, dass „bösartige Akteure“ die Situation ausnutzen könnten, um weitere regionale Instabilität zu verursachen. Wie dem auch sei, Ankara ist nach wie vor bestrebt, die Integrität dessen wiederherzustellen, was es als rote Linien seiner nationalen Sicherheit in diesem Nachbarstaat ansieht, und zwar in einer Weise, die von einigen mit Moskaus Motivation für seine laufende militärische Sonderoperation in der Ukraine verglichen wird.

Russland und die Türkei haben ihr Vorgehen in Syrien seit den ersten Friedensgesprächen in Astana im Januar 2017 über ein halbes Jahrzehnt hinweg koordiniert, um einen ungewollten Zusammenstoß zwischen diesen Großmächten zu verhindern. Ihren Führern ist es bisher gelungen, ihre Rivalität verantwortungsvoll zu regulieren, obwohl klar ist, dass sie dort und anderswo in Afro-Eurasien, wie in Nordafrika und im Südkaukasus, weiterhin miteinander konkurrieren. Der Ukraine-Konflikt ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Interessen der beiden Länder nicht ganz deckungsgleich sind, wie die öffentliche Verurteilung der Moskauer Kampagne durch Ankara und die Entsendung von Drohnen nach Kiew zum Einsatz gegen die russischen Streitkräfte (RAF) zeigen. Fairerweise muss man sagen, dass die Waffen, die Russland den syrischen Streitkräften (SAA) zur Verfügung stellt, theoretisch auch gegen die Türkei eingesetzt werden könnten, so dass sich dies in gewisser Weise ausgleicht, auch wenn der Vergleich zugegebenermaßen unvollkommen ist, da sich die beiden nicht in Feindseligkeiten befinden.

Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten in der Ukraine und in Syrien sind die russisch-türkischen Beziehungen nach wie vor recht stabil, was den Erwartungen vieler widerspricht, die dachten, dass sie ihre Beziehungen zueinander inzwischen de facto abgebrochen hätten. An der ukrainischen Front hat sich Ankara Moskau gegenüber sogar ziemlich entgegenkommend verhalten. Es weigert sich, Sanktionen gegen die eurasische Großmacht zu verhängen (und hält damit die Energiebeziehungen zu ihr aufrecht), Präsident Erdogan hat sich mit seinem russischen Amtskollegen darauf geeinigt, Möglichkeiten zu erkunden, wie sein Land die ukrainischen Seeminen räumen könnte, um den internationalen Schiffsverkehr wieder zu öffnen, Ankara hat provokative NATO-Übungen im Schwarzen Meer verschoben oder abgesagt, und die Türkei vermittelt weiterhin zwischen Moskau und Kiew. Dies sind nicht die Aktionen eines Landes, das sich nach einem Krieg mit seinem Nachbarn sehnt, sondern die einer sehr pragmatischen Führung, die klugerweise versteht, dass es am besten ist, die Spannungen zu deeskalieren, um gemeinsame Interessen zu verfolgen.

Diese Interessen könnten sich spekulativ auf eine Gegenleistung in der Ukraine und in Syrien beziehen, wobei Ankara im erstgenannten Fall den Druck des Westens unter Führung der USA auf Moskau etwas verringert, während der Kreml im zweiten Fall eine Gegenleistung erbringt, obwohl sich beide Seiten weiterhin öffentlich für ihre jeweiligen Kampagnen in den Nachbarländern kritisieren. In der Praxis könnte der zweite Teil dieses potenziellen Deals darin bestehen, dass Moskau zur Seite tritt, während Ankara bewaffnete Gruppen in Nordsyrien, die es als Terroristen betrachtet, aus dem Weg räumt, und gleichzeitig Damaskus diskret „berät“, sich zurückzuhalten und nicht auf das zu reagieren, was beide offiziell als illegale Operation betrachten würden. Der Kreml könnte mehr Waffen an seinen Verbündeten schicken, so wie die Türkei an die Ukraine, aber im Gegensatz zu den zweitgenannten dürften die syrischen Waffen nicht gegen diese ausländischen Streitkräfte eingesetzt werden, da Russland dort keinen Stellvertreterkrieg mit der Türkei führen will.

Unabhängig davon, wie man zu Russlands Spezialoperation in der Ukraine und der von der Türkei geplanten ähnlichen Operation in Syrien steht, lässt sich nicht leugnen, dass sich diese beiden Großmächte einander gegenüber sehr pragmatisch verhalten, insbesondere Ankara gegenüber Moskau, trotz seiner Drohnenlieferungen an Kiew. Wäre Präsident Erdogan nur eine weitere Marionette wie die meisten seiner von den USA geführten westlichen Verbündeten, mit Ausnahme des ungarischen Präsidenten Orban, dann hätte er Russland sanktioniert, die Energieverbindungen gekappt, die Meerenge für NATO-Kriegsschiffe geöffnet, mit der Teilnahme an einer Marineoperation zur „Entblockierung“ der ukrainischen Seehäfen gedroht und sich nicht um die Vermittlung zwischen Moskau und Kiew gekümmert. In Wirklichkeit hat er, wie bereits erwähnt, genau das Gegenteil getan, was beeindruckend ist und für seine wirklich unabhängige Außenpolitik spricht, die darauf abzielt, die strategische Autonomie der Türkei im Neuen Kalten Krieg zu maximieren.

Es ist also durchaus verständlich, dass Russland versuchen könnte, die Türkei für ihren Pragmatismus im Ukraine-Konflikt zu „belohnen“, indem es diese Politik in Syrien im Hinblick auf Ankaras geplante Militäroperation dort erwidert. Das würde auch durchaus Sinn ergeben, denn eine solche Haltung würde das gegenseitige Vertrauen stärken und so dazu beitragen, gelegentlich aufkommende Verdachtsmomente über ihre Absichten zu zerstreuen, die Dritte wie die USA stets auszunutzen versuchen, wenn auch bisher ohne Erfolg. Die Ukraine und Syrien sind für Russland bzw. die Türkei von höchster nationaler Sicherheitsbedeutung, weshalb es für beide Großmächte wichtig ist, sich nicht direkt in die dortigen Operationen des jeweils anderen einzumischen, selbst wenn sie diese aufrichtig als illegitim betrachten und sich nicht scheuen, dies öffentlich zu sagen.