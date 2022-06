Spanisches Gericht weist Mike Pompeo an, über das CIA-Komplott zur Tötung von Julian Assange auszusagen

Ein spanisches Gericht hat den ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo aufgefordert, zu der Frage auszusagen, ob die CIA ein Attentat auf den WikiLeaks-Gründer Julian Assange geplant hat. Julian Assange befindet sich weiterhin im Londoner Belmarsh-Gefängnis und wartet auf ein Urteil der britischen Innenministerin Priti Patel über seine Abschiebung in die USA.

Pompeo war der Direktor der CIA, als eine wichtige Enthüllung gemacht wurde. Nach der Empörung Washingtons darüber, dass WikiLeaks ein Bündel von Dokumenten veröffentlicht hatte, in denen die ultrageheimen Hacking-Techniken der Behörde, bekannt als Vault 7, offengelegt wurden, enthüllte ein investigativer Artikel von Yahoo News im vergangenen Jahr, dass die CIA angeblich beabsichtigte, Assange zu entführen oder sogar vielleicht zu töten.

Einem Yahoo-Bericht zufolge waren Pompeo und andere hochrangige Geheimdienstmitarbeiter „völlig von der Realität abgekoppelt, weil sie sich so sehr für Vault 7 schämten … sie sahen Rot“, so ein ehemaliger nationaler Sicherheitsbeamter von Trump.

Laut ABC Spanien folgt die Vorladung auf die Eingaben des Anwaltsteams von Assange in Bezug auf seine laufenden Verfahren mit der britischen Regierung:

Laut den von ABC befragten Rechtsquellen wurde Pompeo im Juni vorgeladen, obwohl er per Videokonferenz erscheinen könnte. In demselben Beschluss wird auch die Vorladung von William Evanina beschlossen, einem ehemaligen wichtigen US-Spionageabwehrbeamten, der Berichten zufolge Aussagen gemacht hat, die diese Theorie unterstützen. Pedraz hat diese Entscheidung getroffen, nachdem der Staatsanwalt Carlos Bautista dem Antrag des Anwalts Aitor Martínez, der zusammen mit Baltasar Garzón Assange verteidigt, stattgegeben hatte.

Der spanische Bericht fügt hinzu: „Unabhängig davon hat der spanische Nationale Gerichtshof gegen eine spanische Sicherheitsfirma ermittelt, die Assange möglicherweise für die CIA ausspioniert hat, während sie die ecuadorianische Botschaft in London bewachte.“

„Der Richter des Obersten Gerichtshofs Santiago Pedraz stimmte zu, Pompeo und den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter William Evanina als Zeugen vorzuladen, um zu erklären, ob ein Komplott ausgearbeitet wurde“, heißt es weiter.

Pompeo hat sich noch nicht zu dem Urteil geäußert oder zu der Frage, ob er vor Gericht zu erscheinen gedenkt, was unwahrscheinlich ist, da gegenwärtige und frühere hochrangige US-Geheimdienstmitarbeiter sich keinen juristischen Untersuchungen zu geheimdienstlichen Themen unterziehen.

