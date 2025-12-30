Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Eilt: Geheimpapier: DARUM hat Merz Angst vor Trump! Totale Eskalation!Paranoia in Berlin!

CORONA: Anwalt deckt MENSCHENVERSUCHE auf | EDU Podcast (Teil 4)

Tucker Carlson: Vom Mainstream verbannt – und relevanter denn je

Whitney Webb: Das ist es, was BlackRock vor Ihnen VERBIRGT

Die USA vertuschten Japans Labore für Menschenversuche – und nutzten deren Daten | Redacted Deutsch

COVID-19 P(l)andemie – Ein gentechnischer Krieg gegen die Menschheit? | Vortrag im Modelhof

Klaus Schwab und die Wahrheit über das Weltwirtschaftsforum.

Was ist der Deep State? – Fragen an Corbett (The Corbett Report – Deutsch)

Die dunklen Ursprünge der Pharmaindustrie: Das Imperium von John D. Rockefeller | Vergessene Geschichte

Die Pyramide der Macht – Kapitel 11 – Das Bankenkartell und die Zukunft des Geldes

Interview mit Karl Hummitzsch: Positive Entwicklungen im Fall Dr. Reiner Füllmich dank United For Freedom

Dr. Marc Faber ENTHÜLLT: Darum ist physisches Gold jetzt überlebenswichtig!

NATO-General Kujat rechnet mit Europas Politik ab

48 Milliarden verschwunden! Der Ukraine-Skandal eskaliert

Krall & Bubeck: Wisnewski – USA brechen mit Globalismus & EU-Kurs