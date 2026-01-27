Neue Videos am Dienstag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Trump hat mit diesem Schritt gerade ALLES verändert, und Putin hat ihm gerade seinen Segen gegeben

[Besserer Ton] Die neue WEF Agenda für Davos ist noch schlimmer, als wir dachten (Redacted News)

2026 ist bereits entschieden – Was wird passieren? (Chase Hughes – Deutsch)

Interview mit Karl Hummitzsch: Positive Entwicklungen im Fall Dr. Reiner Füllmich dank United For Freedom

GISAID – Die unsichtbare Macht hinter den Virusvarianten – Sabine Strebel – 13.01.2026

Schweizer Biowaffen-Labor: Offener Brief an Trump und Kennedy (Stoppen sie die WHO-Forschung?)

Lerne ALLES über KI-Automatisierungen in 2026 (Komplettanleitung)

Tom Lausen:“Sie denken immer noch, sie hätten das gut und richtig gemacht!“Ein krasser Talkmarathon!

Die verschwiegene Gefahr! Long-Covid, Post-Vac und Shedding. Ein Vortrag von HP Kristina Wolff

König Donald I. – Tacheles # 189

Die ganze Wahrheit aller Kämpfe – Einfach, kurz, tief – Keine Theorie!

Wenn man sich freiwillig für MK Ultra meldet (Was könnte schon schiefgehen?) (AwakenWithJP -Deutsch)

Wie tief geht der TrauKeinemPromi-Deutschrap-Eisberg? – Teil 2 – Ihr dunkelstes Geheimnis?

Ultimativer SUPER-GAU für Selenski! Jetzt geht bei ihm alles den Bach runter

Wahnsinn: Nur noch 140 Millionen Unzen! Banken vor dem KOLLAPS!