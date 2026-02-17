Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Dieses Szenario droht jetzt! Horrormeldungen für NATO + Bundeswehr!Spannungen verschärfen sich!

Jeffrey Sachs: US-Wirtschaftsdruck und der Untergang des Dollars

Biowaffenlabor in der Schweiz? Brisante Hintergründe aufgedeck! // Stefan Hockertz & Christian Oesch

BESTÄTIGT! Kurt Cobain wurde ermordet – hier ist der Beweis (Redacted News – Deutsch)

Scott Ritter: Lügen über Kirk – Israel im Chaos – Russland gegen den Westen

Was ich heute anders sehe: Prof. Bhakdi über mRNA, Impfungen und Wissenschaft

Minenzock und Rohstoffzyklus – Gold, Silber, Kupfer, Uran

„Bundestag ist nur Show für Bürger“ – Punkt.PRERADOVIC mit Joana Cotar

Moralischer Verfall: Deutschland im Zerstörungsmodus (Peter Hahne bei Raphael Bonelli)

Agenda 2030 – Der grösste Angriff auf Neutralität und Freiheit in der Geschichte der Schweiz

WHO-Symposium 2025 in Winterthur mit Christian Oesch, Präsident des Schweizer Vereins WIR (www.vereinwir.ch)

Krumme Pandemiedeals | Prof. Homburg

Tödliches Vermächtnis – Glyphosat und die Folgen für Gesundheit & Umwelt

„Sie nehmen es sich, weil sie es können“ | Ex-Bundestagsabgeordnete rechnet ab

Hier ist der Grund, warum es Zeit ist, dass die Polizei Erika Kirk befragt… Ep 305 (OV m. dt. UT)

Am 8. März 2026 JA zur SRG-Gebührensenkungsinitiative „200 Franken sind genug!“ (von Martin Hasler)