Wann wurde Aushungern zu einem akzeptablen Mittel der Außenpolitik?

Ted Snider

Am 15. September 1970 wies Richard Nixon die CIA berüchtigterweise an, „die chilenische Wirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen“ (das Originalprotokoll des Gesprächs von CIA-Direktor Richard Helms ist hier einsehbar).

Doch „die Wirtschaft“ ist eine Abstraktion; die Realität des Wirtschaftskrieges ist eine hungernde Bevölkerung. Sanktionen und Embargos sind Euphemismen für Erpressung und Hunger. 1960 sagte Eisenhower über seine geplante Kuba-Quarantäne: „Wenn sie hungern, werden sie Castro rausschmeißen.“ Mehr als ein halbes Jahrhundert später erklärte Außenminister Mike Pompeo Trumps Sanktionen des „maximalen Drucks“ gegen den Iran mit den Worten, der Iran werde den US-Forderungen nachgeben, wenn „er wolle, dass seine Bevölkerung etwas zu essen hat“. Die USA verfolgen diese Politik gegenüber Kuba und dem Iran bis heute mit voller Aggressivität.

Die Trump-Regierung hat die Diplomatie aufgegeben. Marco Rubio verhält sich nicht wie ein Außenminister. Wenn Pete Hegseth Kriegsminister ist, wäre Rubios Titel „Minister für Wirtschaftskrieg“ treffender.

Seit drei Vierteljahrhunderten versuchen die USA mit allen Mitteln, die kubanische Regierung durch Attentate und Putsche zu stürzen. Alle Versuche scheiterten. Es kam zu keinem Volksaufstand. Kein illoyaler Regierungsinsider konnte gefunden werden, der die Regierung hätte stürzen können. Kein gefügiger Nachfolger würde die Thronfolge bei einer Enthauptung unterbrechen. Niemand, weder Trump noch seine Anhänger, will Bodentruppen für eine langwierige Besatzung einsetzen.

Doch da Ende des Jahres ein Regimewechsel in Kuba bevorsteht, muss ein Plan umgesetzt werden. Alles, was bleibt, ist derselbe Plan, der seit drei Vierteljahrhunderten gescheitert ist. Trumps Planer können ihn nur noch verschärfen. Und genau das tun sie: Sie versuchen, in Kuba absichtlich eine Hungersnot herbeizuführen.

In Kuba reicht das Öl bereits nicht mehr aus, um den Betrieb von Autos, Generatoren oder Warmwasser zu gewährleisten. Auch der Strom reicht nicht aus, um die Beleuchtung aufrechtzuerhalten. Infolgedessen bricht der Tourismus, Kubas wirtschaftliche Lebensader, ein. Kanada, das wichtigste Herkunftsland für Touristen in Kuba, gab kürzlich eine Reisewarnung für die Insel heraus und riet zu „höchster Vorsicht… aufgrund der sich verschärfenden Knappheit an Strom, Treibstoff und lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten“. Am 9. Januar gab Kuba bekannt, dass internationale Fluggesellschaften aufgrund von Treibstoffmangel nicht mehr dort tanken können. Air Canada kündigte daraufhin die Einstellung ihrer Flüge nach Kuba an, da an den Flughäfen kein Treibstoff mehr verfügbar sein wird.

Doch wenn das noch immer bestehende Regime stürzen soll, muss das Embargo verschärft werden. „ES WIRD KEIN ÖL UND KEIN GELD MEHR DEN WEG NACH KUBA FINDEN – NULL!“, tobte Trump. „Ich rate ihnen dringend, ein Abkommen zu schließen, BEVOR ES ZU SPÄT IST.“ Ende Januar unterzeichnete Trump, der eine „vollständige Blockade der Ölimporte“ nach Kuba anstrebte, eine Exekutivanordnung, die Zölle auf alle Länder vorsah, die Öl nach Kuba lieferten. In der Tradition von Eisenhower und Nixon erklärte der Geschäftsträger der US-Botschaft in Havanna seinen Mitarbeitern: „Jetzt gibt es eine echte Blockade. Nichts kommt mehr rein. Es wird kein Öl mehr geliefert.“

Kein Öl und kein Geld mehr nach Kuba fließen zu lassen ist eine Politik der gezielten Aushungerung. Am 4. Februar erklärte der Sprecher des UN-Generalsekretärs: „Der Generalsekretär ist äußerst besorgt über die humanitäre Lage in Kuba, die sich verschlimmern, wenn nicht gar zusammenbrechen wird, sollte der Ölbedarf nicht gedeckt werden.“ Er erinnerte daran, dass die Generalversammlung seit über drei Jahrzehnten ununterbrochen die Aufhebung des von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten Embargos fordert.

Die amerikanische Politik gegenüber Kuba ist Wirtschaftskrieg, der nicht weniger illegal und tödlich ist als ein konventioneller Krieg. Eine wegweisende Studie von Francisco Rodríguez, Silvio Rendón und Mark Weisbrot, die kürzlich in The Lancet veröffentlicht wurde, belegt, dass einseitige US-Sanktionen ähnlich hohe Opferzahlen wie bewaffnete Konflikte verursachen.

Die US-Politik gegenüber dem Iran ist nicht anders. Sie zielt darauf ab, Hunger und Leid zu erzeugen – nicht im Regime, sondern in der Bevölkerung –, in der Hoffnung, dass sich die Öffentlichkeit gegen das Regime erhebt.

Die amerikanischen Sanktionen trugen maßgeblich zur Krise der Lebenshaltungskosten bei, die die Iraner bei den jüngsten Protesten auf die Straße trieb. Doch die iranische Regierung ist machtlos, die von den Protestierenden geforderten Wirtschaftsreformen umzusetzen, solange die Sanktionen bestehen. Die Vereinigten Staaten weigern sich jedoch, die Sanktionen aufzuheben, solange der Iran seine Verteidigungsfähigkeit nicht aufgibt und die Regierung nicht gestürzt wird.

Die iranische Regierung ist nicht unschuldig am Leid und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihrer Bevölkerung. Obwohl sie eine Teilschuld trägt, ist die Hauptverantwortung für den wirtschaftlichen Zusammenbruch den USA zuzuschreiben. Jüngste Studien belegen, dass die US-Sanktionen die iranische Wirtschaft schwer geschädigt und die Mittelschicht um 28 % verkleinert haben.

Dieses Ergebnis war kein Zufall, sondern das Ergebnis der US-Politik. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte: „Die iranische Währung stand kurz vor dem Zusammenbruch. Präsident Trump wies das Finanzministerium und unsere Abteilung OFAC (Office of Foreign Assets Control) an, maximalen Druck auf den Iran auszuüben. Und es hat funktioniert, denn im Dezember brach die iranische Wirtschaft zusammen. Eine Großbank ging pleite; die Zentralbank begann, Geld zu drucken. Es herrscht Dollarmangel. Importe sind nicht möglich, und deshalb gingen die Menschen auf die Straße… Das ist Wirtschaftspolitik… Die Dinge entwickeln sich sehr positiv.“

Am 5. Februar rühmte sich Bessent erneut dieses Erfolgs. Er erklärte dem Bankenausschuss des Senats: „Wir haben im Land einen Dollarmangel verursacht… Dieser gipfelte im Dezember in einem schnellen und, wie ich finde, gewaltigen Zusammenbruch einer der größten Banken Irans. Es kam zu einem Ansturm auf die Banken. Die Zentralbank musste Geld drucken, die iranische Währung stürzte ab, die Inflation explodierte, und so kam es zu Massenprotesten auf den Straßen.“ Dies war eine bewusste Politik.

Bessent bewertete diese Ereignisse als „gute Nachricht“ und sagte, sie seien „ein gutes Zeichen dafür, dass das Ende nahe sein könnte“.

Es gäbe weitaus weniger Sanktionen gegen Iran, wenn die USA das Atomabkommen JCPOA nicht aufgekündigt hätten. Während die iranische Regierung ihr Versprechen zur Aufhebung der Sanktionen einhielt, tat die US-Regierung dies nicht. Die Wiedereinführung und spätere Verschärfung der Sanktionen war eine kalkulierte Strategie der Wirtschaftskriegsführung, die sich als nichts Geringeres als eine Aushungerungspolitik erwiesen hat.

Mangels jeglichen guten Willens und Talents für Diplomatie hat der Wirtschaftskrieg mit seiner Politik der herbeigeführten Hungersnot seinen Platz neben dem konventionellen Krieg in der amerikanischen Außenpolitik eingenommen.