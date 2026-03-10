Neue Videos am Dienstag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Putin greift ein: USA am Ende?

Warum wird die WAHRHEIT über den Bombenangriff des Iran auf Israel verschwiegen? (Redacted News)

Ted Postol: Täuschung der Raketenabwehr im Iran-Krieg aufgedeckt

Ex-Oberst warnt: Israel kann den Krieg gegen Iran nicht gewinnen

Präventivschlag Iran! Kayvan Soufi-Siavash, USA , USreal , völkerrecht 3.W*ltkrieg, AI. K.I.KenFM

Widerstand JETZT! – Die digitale ID und ihre schrecklichen Folgen

Das Ende der Freiheit? Wie das Social Media Verbot Sie lautlos enteignet!

Game Over – Deutschland hat keine Zukunft – Energiekrise – Klimaneutralität – Gas – Wetterenergie

Digitale ID / Medizin – Pressekonferenz Brüssel (in deutsch)

Dieser Horror-Plan versteckt sich unter den 3 Mio. Seiten Epstein Files

Der wahre Grund, warum sie jetzt Bunker bauen.. (Sie wissen Bescheid) | Christian Köhlert

Dr. Jonas Tögel: 1 Woche Krieg gegen den Iran – meine aktuelle Analyse

Nach hinten losgegangen? Drosten gegen Wiesendanger

Epstein, Netanjahu und die pädophilen Eliten, die uns in den Krieg gegen den Iran führen | Redacted

Die Schweiz: Unterstützung der Schurkenstaaten!

Sind Diskussionen heute sinnlos?