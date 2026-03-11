In Teheran haben die Iraner nach den US-amerikanisch-israelischen Angriffen auf Ölförderanlagen Schwierigkeiten zu atmen

„Als wir endlich unsere Taschen packten und die Tür abschlossen, war unsere Fingernägel von chemischem Schmutz verkrustet, und unsere Lungen brannten, nur weil wir in unserem eigenen Wohnzimmer atmeten.“

Ariya Farahmand

TEHERAN, IRAN – Saghar erinnert sich mit erschreckender Klarheit an die Luftangriffe, die am Samstag Ölanlagen in und um Teheran zum Ziel hatten. Es war genau eine Woche nach Beginn des US-israelischen Krieges gegen Iran, und das ständige Dröhnen von Kampfjets über der Stadt, unterbrochen von lauten Explosionen, die die Fenster erzittern ließen, war in der Hauptstadt bereits zu einem vertrauten Geräusch geworden.

Doch gegen 22:30 Uhr am 7. März erschütterten drei ohrenbetäubende Detonationen ihr Zuhause, die deutlich stärker waren als die Schläge der vorangegangenen Tage. Die 24-jährige Saghar lebt mit ihren Eltern und ihrer Schwester in einem Wohnkomplex im Nordosten Teherans, gefährlich nahe am Öldepot Aghdasieh.

„Das Haus bebte, es bebte wirklich. Viel schlimmer als bei einem Erdbeben“, sagte Saghar zu Drop Site News. (Saghar ist ein Pseudonym; sie bat aufgrund des Krieges um Anonymität, um mit Drop Site News zu sprechen.) „Ich erinnere mich an das Erdbeben in Teheran im Mai 2020 – das hier war exponentiell schlimmer. Die Fenster in der Küche und im Wohnzimmer zersprangen sofort, und der Kronleuchter schwang wild wie ein Pendel. Meine Mutter stand am Spülbecken und spülte die Abendteller ab, als die Explosion einschlug. Die Druckwelle schleuderte sie so heftig zu Boden, dass sie mit dem Kopf voran auf dem Boden aufkam.“

Ein gewaltiger orangeroter Blitz entzündete sich am Horizont. Israelische Luftangriffe hatten große Öldepots und Infrastruktur in den Teheraner Stadtteilen Shahran, Aghdasieh und Shahr-e-Ray sowie in der nahe gelegenen Stadt Karadsch getroffen. Die riesigen Reservoirs mit brennbarem Treibstoff lösten apokalyptisch anmutende Brände aus, die die ganze Nacht wüteten.

„Meine Schwester und ich waren im Wohnzimmer. Mein Vater lag in der Nähe. Wir eilten zuerst zu meiner Mutter, und mein Vater schleppte sich langsam herüber, weil er wegen seines Beins nicht gut gehen kann“, sagte Saghar mit zitternder Stimme. Ihr Vater, ein Kriegsveteran, hatte im Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren eine Schussverletzung erlitten, die ihn stark einschränkte. „In den ersten paar Sekunden war meine Mutter völlig benommen. Wir waren wie gelähmt und wussten nicht, was wir tun sollten.“

Sie riefen den Rettungsdienst an und erhielten telefonisch Anweisungen zur Ersten Hilfe. „Sie sagten uns, wir sollten sie nicht bewegen, aus Angst vor einem schweren Bruch. Nach etwa 15 Minuten, in denen jede Sekunde wie ein Jahr dahinkroch, trafen die Sanitäter ein. Nach einer ersten Untersuchung luden sie sie in einen Krankenwagen und brachten sie schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus.“

Das medizinische Personal stellte fest, dass das Schädel-Hirn-Trauma nicht kritisch war, und Sagbars Mutter wurde nach etwa 24 Stunden Beobachtung entlassen. „Während sie im Krankenhaus war, engagierte mein Vater jemanden, der die zersplitterten Fenster wieder einsetzte“, sagte Saghar. „Meine Schwester und ich packten unsere Taschen. Sobald meine Mutter entlassen und von den Ärzten für gesund erklärt worden war, wollten wir nach Ramsar fliehen.“

Ramsar, etwa 220 Kilometer nordwestlich von Teheran am Kaspischen Meer gelegen, ist in dem eskalierenden Krieg so etwas wie ein sicherer Hafen geworden. Zehntausende Einwohner Teherans und anderer Städte sind auf der Flucht vor dem Bombardement nach Norden in die Provinz Mazandaran geflohen.

„Seit Kriegsbeginn sind wir in Teheran geblieben, in der Annahme, dass ein reiner Wohnkomplex nicht Ziel von Angriffen werden würde“, fügte sie hinzu. „Wir dachten, wir wären sicher, da es in der Nähe keine militärischen oder sicherheitsrelevanten Anlagen gibt. Wir hätten nie gedacht, dass ein Treibstofflager neben einem Wohngebiet bombardiert würde.“

Als sie etwa neun Stunden, nachdem sie ihre Mutter ins Krankenhaus gebracht hatten, in ihre Wohnung zurückkehrten, um zu packen, fanden sie diese von den nahegelegenen Ölbränden geschwärzt vor. „Alles war mit Ruß bedeckt“, sagte Saghar. „Unser weißer Kühlschrank war völlig schwarz. Wenn man mit dem Finger über eine Oberfläche fuhr, wurde er schwarz.“

Zwei quälende Stunden lang schrubbten Saghar und ihre Schwester Oberflächen und wischten Geräte ab. Nasse Lappen wurden sofort mit schwerem, schwarzem Schlamm getränkt, als sie versuchten, die dicke, fettige Schicht aus luftgetragenem Rohöl zu entfernen. „Wir haben unzählige Rollen Küchenpapier und Flaschen Reinigungsmittel verbraucht, aber der ölige Film verschmierte nur, bevor er sich löste“, sagte sie. „Als wir endlich unsere Taschen packten und die Tür abschlossen, war unser Fingernägel von chemischem Schmutz verkrustet, und unsere Lungen brannten, nur weil wir in unserem eigenen Wohnzimmer atmeten.“

Saurer Regen und eine nach Luft ringende Stadt

Als die Einwohner Teherans am nächsten Tag, dem 8. März, aufwachten, fanden sie eine Stadt vor, die des Tageslichts beraubt war.

„Als ich aufwachte, war es im Haus so dunkel, dass ich dachte, es sei stark bewölkt“, sagte Sina, ein 42-jähriger Vater eines fünfjährigen Kindes, der im Stadtteil Sattarkhan im Zentrum Teherans wohnt, weit weg von den brennenden Depots. „Ich duschte und zog mich für die Arbeit an. Aber als ich vor die Tür trat, geriet ich in Panik. Eine Mischung aus Rauch und Wolken, aber überwältigend dichter Rauch, hatte den gesamten Himmel geschwärzt.“

Sina, der nur seinen Vornamen nannte, fuhr fort: „Die Luft roch entsetzlich, aber es war nicht nur der Geruch. Ein kurzer Regenschauer hatte alles fettig und schwarz gemacht. Mein weißes Auto war mit dunklen, öligen Flecken bedeckt.“

Der Iranische Rote Halbmond gab am Sonntag eine Warnung für die Einwohner Teherans heraus, in ihren Häusern zu bleiben, und erklärte, dass die Explosionen „giftige Kohlenwasserstoffverbindungen sowie Schwefel- und Stickoxide“ in der Luft verbreitet hätten. Die Organisation warnte davor, dass jeder Niederschlag zu hochgefährlichem saurem Regen führen würde, der chemische Hautverbrennungen und Lungenschäden verursachen könne. Sie forderte die Menschen auch auf, ungeschützte Lebensmittel abzudecken.

„Die Straßen waren wie ausgestorben. Ich brauchte etwa 15 Minuten, um mein Büro zu erreichen, und als ich ankam, brannte mein Hals und mein Kopf pochte“, sagte Sina. „Ich rief sofort meine Frau an. Sie bleibt dieser Tage zu Hause, um auf unseren Sohn aufzupassen. Ich weckte sie, warnte sie vor dem giftigen Rauch und sagte ihr, sie solle alle Fenster abdichten. Sie sagte, das Baby schlafe noch.“ Zwei Tage nach dem Angriff, so Sina, sei seine Brust immer noch schwer und er habe Mühe, normal zu atmen.

Am Montag veröffentlichte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, eine Erklärung in den sozialen Medien über die Gefahren für die neun Millionen Einwohner Teherans und des Umlandes: „Schäden an Erdölanlagen im Iran riskieren die Kontaminierung von Lebensmitteln, Wasser und Luft – Gefahren, die schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben können, insbesondere auf Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Es wird berichtet, dass in Teilen des Landes ölhaltiger Regen fällt.“

Seit Beginn des Krieges ist Teheran das am stärksten anvisierte Ziel der US-israelischen Luftkampagne. Wie in anderen Städten wurden auch in der Hauptstadt Wohngebiete und zivile Infrastruktur nicht von der unerbittlichen Bombardierung verschont. Krankenhäuser, Geschäfte, Schulen, öffentliche Plätze und Wohngebäude wurden getroffen, zusätzlich zu Regierungsgebäuden. Doch den Angriffen auf die Ölanlagen konnte man sich nicht entziehen. Irans Umweltbehörde erklärte die Angriffe offiziell zu einem Verstoß gegen die Menschenrechte und verwies auf die Genfer Konventionen.

Die 36-jährige Sara hielt sich mit ihrem Mann seit ein paar Tagen in ihrem Haus im Teheraner Stadtteil Ekbatan versteckt, weit weg von den angegriffenen Ölanlagen. „Mein Mann und ich hatten geplant, am Sonntagmorgen Lebensmittel einkaufen zu gehen – Fleisch, Obst, Grundnahrungsmittel. Wir waren seit zwei oder drei Tagen eingesperrt“, sagte Sara, die ebenfalls nur ihren Vornamen nannte, zu Drop Site. „Als ich die Luft am Sonntagmorgen sah, sagte ich ihm, es sei nicht sicher, nach draußen zu gehen. Wir verschoben es. Gegen Abend schien sich der Ruß in unserer Nachbarschaft verzogen zu haben, und wir konnten Fetzen blauen Himmels sehen, auch wenn wir sahen, dass andere Teile der Stadt immer noch in Rauch gehüllt waren. Wir beschlossen, einen schnellen Gang zu machen.“

Sara und ihr Mann Mehdi gingen zu dem etwa fünf, sechs Minuten entfernten Lebensmittelgeschäft. „Unsere Atmung wurde unglaublich schwer. Wir fühlten uns, als hätten wir schwere körperliche Arbeit verrichtet, nachdem wir nur fünf Minuten gelaufen waren“, sagte sie. „Wir kauften sofort Gesichtsmasken und trugen sie den ganzen Rückweg über.“

In ihrer Zweizimmerwohnung sitzend, zeigte Sara ihre Hände, die entzündet und mit Nesselsucht bedeckt waren. „Ich habe eine alte Allergie, die mich früher belästigt hat, aber sie war lange Zeit inaktiv. Ein paar Stunden nach unserer Rückkehr begannen meine Hände stark zu jucken, wurden rot und bekamen diese Nesselsucht“, sagte sie. Ihre Unterarme waren wundgekratzt, während Mehdi unter erschwerter Atmung und starken Kopfschmerzen litt.

„Trotz des blauen Himmels fühlte es sich an, als wäre uns Säure in den Hals geschüttet worden“, sagte sie.