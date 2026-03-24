Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Trump gerät in PANIK und macht einen RÜCKZIEHER – 5000 US Marines stehen bereit, im Iran zu landen

Messianische Sekten & Geopolitik: Wie das „Endspiel“ unsere Wirtschaft zerstört

Yanis Varoufakis: Iran-Krieg könnte globalen Finanz-Crash auslösen

Meister der Manipulation: Beeinflussen Sie jeden und erreichen Sie genau das, was Sie wollen!

Ehemaliger Verteidigungsminister warnt: Es steht etwas Großes bevor! (Video Advice – Deutsch)

Energiekrise – Erdöl, Gas, LNG, Diesel, Kerosin – Sanktionen – Krieg IRAN und Ukraine – Inflation

Wikipedia-Mitbegründer: Portal ist zur „Verleumdungsmaschine“ geworden | Larry Sanger

Zukunftsforscher enthüllt: „Das kommt bis 2035!“ Bereite dich vor! Singularität & Post-Labor-Economy

Was heutzutage abgeht, ist geisteskrank! (Raphael Bonelli)

DEMÜTIGEND! Trump verliert einen Kriegshelden. Erika Kirk verliert Arkansas. | Candace, Folge 313

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Tucker Carlson reagiert, nachdem Ted Cruz ihn als ‚gefährlich‘ bezeichnet hat – The Unfiltered Take

Lisa Fitz: „Waffen für den Frieden“

Regime-Change im Iran? – aktuelle Analyse von Dr. Jonas Tögel

Warum geht dafür niemand ins Gefängnis? Die schmutzige Wahrheit hinter dem Schulden-Kartell!

Seyed Marandi: Totaler Krieg – Angriffe auf Atomkraft, Entsalzung & Infrastruktur

Was Bill Gates nicht will, dass du weißt (Moon – Deutsch)

Interview mit Heiko Schöning: Durchblick in der neuen Killerbakterien-Panik