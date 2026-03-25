Washington unterbreitet dem Iran jetzt einen 15-Punkte-Plan: Ultimatum oder Verhandlungsangebot?

Während der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran weiter eskaliert, ist im Hintergrund ein diplomatischer Vorstoß bekannt geworden, der das Potenzial hat, die strategische Lage grundlegend zu verändern. Wie mehrere Berichte unter Berufung auf Quellen aus US-Regierungskreisen nahelegen, hat Washington dem Iran einen umfassenden 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Konflikts übermittelt – übermittelt nicht direkt, sondern über einen ungewöhnlichen Kanal: Pakistan.

Im Zentrum des Vorschlags steht ein tiefgreifender Umbau der iranischen Sicherheitsarchitektur. Die Vereinigten Staaten fordern nicht weniger als die vollständige Einschränkung zentraler Machtinstrumente Teherans: Das ballistische Raketenprogramm soll drastisch begrenzt, die Nutzung auf reine Selbstverteidigung beschränkt werden.

Noch weiter gehen die Forderungen im nuklearen Bereich. Der Iran soll nicht nur auf Atomwaffen verzichten – was Teheran ohnehin stets betont –, sondern jegliche Urananreicherung einstellen, bereits angereichertes Material an die Internationale Atomenergiebehörde übergeben und zentrale Anlagen wie Natanz, Fordow und Isfahan zerstören.

Auch regionalpolitisch verlangt Washington einen Kurswechsel. Die Unterstützung bewaffneter Gruppen im Nahen Osten soll vollständig eingestellt, Milizen nicht mehr finanziert oder ausgerüstet werden. Parallel dazu insistieren die USA auf der Offenhaltung der Straße von Hormus als „freie Seefahrtszone“ – ein Punkt von globaler wirtschaftlicher Tragweite.

Im Gegenzug bietet Washington die Aufhebung aller Sanktionen sowie Unterstützung beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms an, etwa im Kraftwerk Bushehr. Zudem soll die permanente Drohung einer Wiedereinführung von Sanktionen entfallen – ein zentrales Misstrauensmoment in früheren Abkommen.

Doch schon auf den ersten Blick zeigt sich: Die Positionen liegen weit auseinander. Während die USA auf strukturelle Entmachtung iranischer Einflussmittel drängen, formuliert Teheran eigene Bedingungen, die kaum kompatibel erscheinen. Dazu zählen Entschädigungszahlungen für Angriffe, der vollständige Abzug amerikanischer Truppen aus der Golfregion sowie Sicherheitsgarantien von Seiten der USA und Israels.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die politische Dimension des Angebots. Sollte Washington tatsächlich bereit sein, auf einen Regimewechsel zu verzichten – wie es aus dem Umfeld des Weißen Hauses angedeutet wird –, wäre dies ein bemerkenswerter Kurswechsel. Gleichzeitig bleibt unklar, ob Israel einen solchen Ansatz mitträgt.

Die Wahl Pakistans als Vermittler unterstreicht die Komplexität der Lage. Islamabad verfügt über enge Kontakte zu beiden Seiten, agiert jedoch selbst in einem geopolitisch sensiblen Spannungsfeld zwischen China, den USA und der islamischen Welt.

Ob der Vorschlag überhaupt als ernsthafte Verhandlungsbasis dient oder eher ein strategisches Signal ist, bleibt offen. Der Iran bestreitet weiterhin direkte Gespräche mit Washington und wirft den USA vor, mit entsprechenden Behauptungen gezielt Märkte und Ölpreise zu beeinflussen.

Fest steht: Der vorgelegte Plan offenbart weniger einen Kompromiss als vielmehr die maximalen Zielvorstellungen Washingtons. In einer Situation, in der militärische Eskalation und wirtschaftlicher Druck Hand in Hand gehen, wird Diplomatie zum Instrument – nicht zur Alternative.

*

Darüber hinaus äußert Teheran seine Bedingungen für die Beendigung des Krieges – die Zahlung von Entschädigungen an den Iran für den Angriff auf ihn, der Rückzug aller amerikanischen Stützpunkte aus dem Persischen Golf, die Aufhebung aller Sanktionen, Garantien der Nichtaggression von den USA und Israel.

Wie wir sehen können, stimmt nur einer dieser Punkte mit den amerikanischen Vorschlägen überein – die Aufhebung aller Sanktionen.