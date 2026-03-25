Die Rückkehr des „Havanna-Syndroms“, während Kuba erneutem Druck aus den USA ausgesetzt ist

Alan Macleod

Während die Trump-Regierung Kuba die Daumenschrauben anzieht, um einen Regimewechsel herbeizuführen, zeigen die Medien erneut Interesse am Havanna-Syndrom – der diskreditierten Theorie, dass US-Beamte und Geheimagenten mit einer bislang unbekannten Energiewaffe angegriffen werden, die sie krank macht.

CBS News’ Flaggschiff-Sendung zu politischen Angelegenheiten, „60 Minutes“, strahlte am Sonntag erneut eine Sondersendung über das Havanna-Syndrom aus. Die Episode konzentrierte sich darauf, angebliche Opfer des rätselhaften Leidens zu porträtieren, und behauptete, die US-Regierung habe von einem „russischen kriminellen Netzwerk“ eine Energiewaffe gekauft und bereits begonnen, diese Waffe an Tieren zu testen.

Die Sendung behauptete, dass Hunderte amerikanischer Beamter von Gegnern der USA ins Visier genommen worden seien, die Regierung sich aber weiterhin sträube, die Angelegenheit auch nur angemessen zu untersuchen.

Die Behauptungen von CBS wurden in der gesamten Presse aufgegriffen und verstärkt, unter anderem von The Hill, MSN, The New York Post, Newsmax, AOL und The Daily Telegraph.

Die erste gemeldete Erkrankung trat 2016 in Havanna auf und hat sich seitdem über die ganze Welt verbreitet. US-Beamte – von denen nur wenige bereit sind, sich namentlich zu äußern – berichten von einer Vielzahl von Symptomen, darunter Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Viele glauben, sie seien von einem futuristischen Mikrowellenstrahl oder einer Schallkanone angegriffen worden.

Aufeinanderfolgende offizielle und akademische Studien haben Zweifel an der Gültigkeit dieser Behauptungen geäußert. Und als die Associated Press Aufnahmen der „Schallwaffe“ veröffentlichte, die in Havanna stationierte amerikanische Soldaten ihr übergeben hatten, wurde ein weitaus banalerer Schuldiger identifiziert: Grillen. Das Geräusch war unverkennbar der hochfrequente, schrille Paarungsruf der Kurzschwanzgrille.

Der Vorfall löste in Kuba stürmisches Gelächter aus. Die Kubanische Akademie der Wissenschaften kam später zu dem Schluss, dass die Vorstellung eines Mikrowellenangriffs „in keiner ihrer Komponenten wissenschaftlich akzeptabel“ sei und vor allem wegen einer „sensationsheischenden Medienberichterstattung“ und eines „voreingenommenen Umgangs mit Wissenschaft“ überlebt habe.

Bay of Pigs 2.0

Dennoch beleben die Konzernmedien die Idee des Havanna-Syndroms nun erneut – und zwar zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und Kuba.

Die Trump-Regierung hat eine umfassende Kampagne gegen Kuba gestartet und strebt einen Regimewechsel auf der Karibikinsel an.

Am 25. Februar drang ein in Florida registriertes Boot voller bewaffneter kubanischer Amerikaner in kubanische Gewässer ein. Ihre Absicht war es, anzulanden und auf der Insel Angriffe durchzuführen. Als sie von der kubanischen Küstenwache abgefangen wurden, eröffneten sie das Feuer auf das Boot, wurden jedoch überwältigt. Vier von ihnen starben bei der gescheiterten Operation, weitere sechs wurden verletzt. Die kubanischen Behörden veröffentlichten Bilder von Sturmgewehren, Sprengsätzen, kugelsicheren Westen, Zielfernrohren und Tarnuniformen, die sie beschlagnahmten.

Gleichzeitig hat Präsident Trump die Blockade gegen die Insel deutlich verschärft, den internationalen Handel abgeschnitten und Akteure bestraft, die weiterhin Geschäfte mit Havanna machen. Er kündigte an, dass jedes Land, das Öl nach Kuba liefert, mit einer Erhöhung der Zölle um 10 % bestraft werde.

Infolgedessen ist die kubanische Wirtschaft ins Schlingern geraten. Das Land ist für die Stromerzeugung stark von Ölimporten abhängig, und lang anhaltende Stromausfälle gehören inzwischen zum Alltag. Kuba steht vor einem kritischen Mangel an Treibstoff und notwendigen Gütern wie medizinischem Material. Solidaritätsaktivisten aus aller Welt bemühen sich hastig, den Mangel auszugleichen.

Wie offizielle Dokumente einräumen, sollen US-Sanktionen „Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeiführen“ – durch „wirtschaftliche Unzufriedenheit und Härte“. „Kuba wird bald fallen“, sagte Trump vergangene Woche gegenüber CNN.

Trump hat außerdem Länder in der Region dazu gezwungen, ihre Gesundheitspartnerschaften mit Kuba zu beenden. Kubanische Ärzte wurden aufgefordert, ein Dutzend karibische und zentralamerikanische Staaten zu verlassen – sehr zum Nachteil der dortigen Bevölkerung, die für medizinische Versorgung auf sie angewiesen ist. Mehr als 605.000 kubanische Fachkräfte im Gesundheitswesen haben in 165 Ländern kostenlose medizinische Hilfe geleistet, rund 17 Millionen Operationen durchgeführt und schätzungsweise 12 Millionen Leben gerettet.

Die USA versuchen seit der Revolution von 1959, die Fidel Castro und die kommunistische Bewegung an die Macht brachte, die kubanische Regierung zu stürzen. Die lokalen Behörden haben mindestens 5.780 einzelne von den USA unterstützte Terroranschläge gegen ihr Land dokumentiert, bei denen mehr als 3.400 Menschen getötet und Tausende weitere verletzt oder dauerhaft geschädigt wurden.

Der wohl bemerkenswerteste dieser Angriffe war die Denguefieber-Epidemie von 1981, bei der die USA die tödliche Krankheit als Form biologischer Kriegsführung auf die Insel brachten. 158 Menschen wurden getötet, darunter 101 Kinder.

Glauben Sie den Hype nicht?

Die Rückkehr der Geschichte um das Havanna-Syndrom erfolgt also zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt für die Kriegsplaner in Washington, die gerade damit beschäftigt sind, einen Regimewechsel auf der 90 Meilen südlich von Miami gelegenen Insel anzuzetteln.

Ein weiterer Grund, dieser speziellen Erzählung skeptisch gegenüberzustehen, ist, dass sie auf Aussagen von US-Beamten basiert, die in Organisationen arbeiten, deren Aufgabe es ist, Falschinformationen in die Öffentlichkeit zu bringen. Darüber hinaus bestehen viele der Mandarine des nationalen Sicherheitsstaates, die das Rückgrat dieser Vorwürfe bilden, darauf, anonym zu bleiben – obwohl für sie selbst keine Gefahr besteht.

Es wurde nie eine Waffe gefunden, keine Täter identifiziert, und es ist schwer zu erkennen, warum sich Amerikas Gegner so große Mühe machen sollten, seine Agenten leicht bis mäßig zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus stellen einige Experten die Plausibilität der wissenschaftlichen Grundlagen hinter diesen Behauptungen infrage. „Niemand hat Mikrowellen, akustische Wellen usw. entdeckt, die die Symptome verursachen könnten. Die Frage ist nicht geklärt und wird es wahrscheinlich auch nicht sein, solange nicht mehr Informationen vorliegen“, sagte Kenneth Foster, emeritierter Professor für Bioingenieurwesen an der University of Pennsylvania, 2021 gegenüber MintPress, und fügte hinzu:

„Ich war nicht in der Lage, ein plausibles Expositionsszenario zu finden, in dem gepulste Mikrowellen die berichteten Effekte hervorrufen könnten. Bisher haben weltweit mehr als 300 Menschen ‚Symptome‘ gemeldet, und es ist einfach nicht zu glauben, dass jemand Mikrowellen in ausreichender Intensität auf sie richten könnte, um Effekte hervorzurufen, ohne dass das bemerkt würde.“

Einige haben Parallelen zwischen dem Havanna-Syndrom und dem Phänomen des „Yellow Rain“ aus den 1980er Jahren gezogen. Während Patrouillen in der Region bemerkten US-Streitkräfte in Südostasien eine gelbe Substanz auf Blättern. Sofort befürchteten sie das Schlimmste und vermuteten, sie seien mit chemischen Waffen angegriffen worden, obwohl keine Opfer registriert wurden. Beamte des Außenministeriums verbreiteten diese Vorstellung und beschuldigten die Sowjetunion formell, kommunistische Kräfte in der Region mit Massenvernichtungswaffen zu versorgen. Die Geschichte wurde zu einem nationalen Skandal, der sich durch einen Großteil der frühen 1980er Jahre zog – nur damit die USA Jahre später einräumten, dass die gelbe Substanz auf den Blättern in Wirklichkeit Honigbienenkot war.

Medien des nationalen Sicherheitsstaates

Auch die eigenen Verbindungen von CBS News zum nationalen Sicherheitsstaat sollten nicht ignoriert werden. Im vergangenen Jahr übernahm die Familie Ellison das Netzwerk – als ersten Baustein eines großen Medienimperiums, zu dem inzwischen auch CNN und TikTok gehören.

Larry Ellison, derzeit der sechstreichste Mensch der Welt, machte sein Vermögen als Gründer des Technologieriesen Oracle. Seine Anfänge in der Tech-Branche machte er als Auftragnehmer für die CIA. Tatsächlich ist Oracle selbst nach Project Oracle benannt, einem CIA-Projekt, an dem Ellison in den 1970er Jahren arbeitete. Eine Zeit lang war die CIA Oracles einziger Kunde, bis das Unternehmen begann, zu expandieren und Verträge mit anderen Abteilungen des nationalen Sicherheitsstaates zu gewinnen.

Seit seinen Anfängen fungiert Oracle als privatisiertes Gesicht der CIA und ermöglicht es Langley, seine Arbeit an ein offiziell privates Unternehmen auszulagern. Diese Beziehung besteht bis heute fort. Im Jahr 2020 erhielt Oracle von der CIA einen Anteil an einem milliardenschweren Cloud-Computing-Vertrag. Zwei Jahre später gewann das Unternehmen einen 9-Milliarden-Dollar-Vertrag mit dem Verteidigungsministerium, um das Militär mit Hightech-Waffensystemen zu versorgen.

Ellison ist ein lautstarker Unterstützer, großer politischer Geldgeber und enger Vertrauter von Präsident Trump, der seine Übernahme von TikTok persönlich genehmigte. „Ich mag Larry Ellison“, sagte Trump und nannte ihn einen „großartigen Kerl“. Tatsächlich hat er so viel Einfluss auf das Weiße Haus, dass ein Trump-Insider ihn als den „Schattenpräsidenten der Vereinigten Staaten“ bezeichnete.

Wie zu erwarten war, verwandelte Ellison CBS News rasch in ein offen pro-Trump ausgerichtetes Medium und setzte die prominente „Anti-Woke“-Kämpferin Bari Weiss als Chefredakteurin des Netzwerks ein. Für aufmerksame Beobachter sollte es daher kaum überraschend sein, dass der Sender nun fragwürdige Narrative über das Havanna-Syndrom wiederbelebt, die als casus belli dienen könnten. Im Krieg, so heißt es, ist die Wahrheit immer das erste Opfer.