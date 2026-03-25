„Die Welt hat Israel eine Lizenz zur Folterung von Palästinensern erteilt“: UN-Berichterstatterin zitiert, was Palästinenser über sich ergehen lassen müssen (Video)

Eine prominente UN-Berichterstatterin hat die internationale Gemeinschaft dafür verurteilt, Israel einen Freibrief zur Folter von Palästinensern in den besetzten Gebieten erteilt zu haben, und das Leben dort als „ein Kontinuum körperlichen und seelischen Leidens“ beschrieben.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten, sagte am Montag, dass „Folter faktisch zur Staatspolitik geworden ist“ in den von Israel besetzten Gebieten.

„Israel wurde faktisch eine Lizenz erteilt, Palästinenser zu foltern, weil die meisten Ihrer Regierungen, Ihre Minister dies zugelassen haben“, erklärte sie bei der Vorstellung ihres neuesten Berichts vor dem UN-Menschenrechtsrat.

„Was einst im Verborgenen geschah, wird nun offen praktiziert: ein Regime organisierter Erniedrigung, von Schmerz und Entwürdigung, gebilligt auf höchster politischer Ebene“, sagte Albanese in dem Bericht mit dem Titel „Folter und Völkermord“.

„Sie legten mich auf einen Metalltisch, drückten meine Brust und meinen Kopf dagegen, fesselten meine Hände ans Fußende des Bettes und zogen meine Beine gewaltsam auseinander.“



Ich spürte, wie ein Penis in meinen Anus eindrang und mich ein Mann vergewaltigte. Als ich anfing zu… pic.twitter.com/axG1juV2CF — Don (@Donuncutschweiz) March 24, 2026

„Folter ist nicht auf Zellen und Verhörräume beschränkt“, heißt es in dem Bericht.

„Durch die kumulative Wirkung von Massenvertreibung, Belagerung, Verweigerung von Hilfe und Nahrung, ungebremster militärischer und Siedlergewalt sowie allgegenwärtiger Überwachung und Terror ist das besetzte palästinensische Gebiet zu einem Raum kollektiver Bestrafung geworden, in dem die Zerstörung der Lebensbedingungen völkermörderische Gewalt zu einem Instrument kollektiver Folter macht, mit langfristigen psychischen und physischen Folgen für die besetzte Bevölkerung“, fügt er hinzu.

Albanese rief die UN-Mitgliedstaaten dazu auf, Handlungen von Folter und Völkermord zu „verhindern und zu bestrafen“ und das Völkerrecht aufrechtzuerhalten.

„Sein zunehmender Einsatz als Teil von Israels Völkermord an dem palästinensischen Volk macht diesen Verstoß umso schwerwiegender und unhaltbarer“, sagte sie laut einer UN-Pressemitteilung.

„Wenn die internationale Gemeinschaft weiterhin solche Handlungen toleriert, wenn sie Palästinensern zugefügt werden, dann wird das Recht selbst seiner Bedeutung beraubt.“

Der Bericht von Albanese erscheint, während das offizielle palästinensische Fernsehen berichtete, israelische Soldaten hätten ein einjähriges Kind aus Gaza gefoltert, um während eines Verhörs ein Geständnis von seinem Vater zu erzwingen.

Der Fernsehsender zeigte Aufnahmen von Verletzungen des Kindes, identifiziert als Karim, nachdem es von israelischen Kräften in der Nähe des Flüchtlingslagers al-Maghazi im zentralen Gazastreifen festgenommen worden war.

Als Reaktion auf die entsetzlichen Verbrechen erklärte der Sprecher des iranischen Parlaments, Mohammad Baqer Qalibaf, die Welt müsse sich entscheiden, entweder an der Seite des belagerten Gazastreifens oder an der Seite von Kinderschändern zu stehen, und betonte, es gebe keinen Mittelweg.

„Der Iran kämpft für die Menschheit. Die Welt steht entweder auf der Seite Gazas und gegen dieses koloniale Terrorregime, oder sie steht auf der Seite der Epstein-Klasse und von Kinderschändern. Es gibt keinen Mittelweg“, betonte Qalibaf in einem Beitrag, den er am Montag auf seinem X-Konto veröffentlichte.

Nach Angaben palästinensischer medizinischer Stellen wurden seit Inkrafttreten eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas-Widerstandsbewegung im Oktober 2025 mindestens 677 Palästinenser bei israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen getötet und 1.813 weitere verletzt.

Der Waffenstillstand beendete Israels zweijährigen völkermörderischen Krieg, der im Oktober 2023 begann und mehr als 72.000 Palästinenser tötete sowie über 171.000 verletzte.

Die blutige Offensive führte außerdem zur weitgehenden Zerstörung von etwa 90 % der zivilen Infrastruktur in der Küstenregion.

Die Website von Press TV kann auch unter den folgenden alternativen Adressen aufgerufen werden: