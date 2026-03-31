Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

BERICHT AUS IRAN: Zensur? Reaktion auf deutsche Medien

BERICHT aus der Straße von Hormus: Nicht gesperrt, sondern unter iranischer Kontrolle

„Entfesselt die Hölle“: Trumps Plan für Truppen am Boden ist ein DISASTER (Redacted -Deutsch via FM)

Seyed M. Marandi: Jemen greift ein – Wird das Rote Meer als Nächstes blockiert?

Angriffe auf Russlands Ölhäfen! Sie spielen mit dem Feuer und schießen sich damit selbst in den Kopf

Ernst Wolff: Merz mit falschem Spiel | DAS wird momentan vorbereitet!

Iran-Krieg ist nur der Anfang – Das eigentliche Ziel sind WIR!

Warum Jacques Baud sanktioniert wurde – Ein Gespräch über Krieg, Kritik und Europa

GEPLANTER UNTERGANG? Die schockierende Wahrheit über die okkulten Pläne der Elite! (W. Eggert, 2008)

Claude „Mythos” geleakt, OpenAIs MEGA-Plan, Optimus-3, Terafab, TUM-Interview & weitere KI-News

Deutschlands erster Dating-Coach: Was brauchen junge Männer wirklich?

„Die Truman Show“ wollte euch warnen (Moon – Deutsch)

Weltweite Hungersnot geplant

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Nina Hagen trifft Wolfgang Eggert: Dieses Interview SPRENGT DEIN WELTBILD

Anti-Aging-Experte: Hände weg von Kassenbons! So schmilzt Ihr Bauchfett sofort

Die gefährlichste Zutat in Lebensmitteln, die nie deklariert wird!