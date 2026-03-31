Irans Sieg hätte eine positive Seite

Paul Craig Roberts

Ein ehemaliger Offizier der israelischen Armee sagt, Israels Militär stehe „am Rande des Zusammenbruchs“(> LINK)

Israels Fähigkeiten beschränken sich, mit US-amerikanischer Unterstützung, auf Attentate und Überraschungsangriffe. Die israelische Armee ist gut darin, Zivilisten zu bombardieren und Mütter und Babys in den Kopf zu schießen. Doch im Kampf ist Israel kläglich.

Zweimal versuchte die vielgerühmte israelische Armee, den Südlibanon zu besetzen, um sich die dortigen Wasserressourcen anzueignen. Und zweimal wurde die israelische Armee von einer bloßen Hisbollah-Miliz ohne Luftwaffe, Panzer oder Artillerie vernichtend geschlagen. Möglicherweise steht ein drittes Mal dasselbe bevor.

Der aktuelle Krieg mit dem Iran, der sich nun auf den Libanon ausgeweitet hat, beeinträchtigt das israelische Leben und bringt die Bombardierungen direkt in die Heimat, da iranische Raketen Israels und Washingtons Luftverteidigung problemlos durchdringen. Immer mehr Israelis betrachten den Krieg als unnötigen „politischen Krieg“ und lehnen ihn ab. Wenn mit „politisch“ die zionistische Agenda eines Großisraels gemeint ist, dann ist die Unterstützung dafür in der israelischen Bevölkerung möglicherweise nicht sehr breit gefächert und schwindet. Möglicherweise wird Israelis wie auch Moslems die zionistische Agenda aufgezwungen.

Wenn dies der Fall ist, könnte die Unterstützung der israelischen Bevölkerung für den israelisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran eher schwinden als die der iranischen Bevölkerung. Die amerikanische Öffentlichkeit lehnt Trumps Krieg gegen den Iran bereits massiv ab.

Sofern die Kriegsverbrecher Trump und Netanjahu ihre Atomwaffen nicht einsetzen, wird der Iran diesen Krieg wahrscheinlich gewinnen. Der Silberstreif am Horizont eines iranischen Sieges wäre die Befreiung sowohl Amerikas als auch der israelischen Bevölkerung von der Knechtschaft gegenüber der wahnwitzigen zionistischen Agenda eines Großisraels vom Nil bis nach Pakistan.

Die Amerikaner sollten für einen iranischen Sieg beten. Andernfalls werden ihr Blut und ihr Geld weiterhin für Israels blutiges Ziel eines Großisraels missbraucht.

Israel will 15.000 arbeitende Israelis mobilisieren. Trump hat 15.000 Marines und Fallschirmjäger entsandt.

Der Iran hat 1.000.000 Soldaten mobilisiert.

Was sagt uns das?

Wenn die Idioten Netanjahu und Trump den Iran mit Atomwaffen angreifen, wird der Iran Israel mit Atomwaffen angreifen, indem er das Atomkraftwerk in Dimona zerstört. Israel wird nicht mehr existieren. Israel ist winzig. Der Iran ist so groß wie Westeuropa.

Ein ehrlicher Amerikaner muss sich fragen, wie Amerika zum Werkzeug für Israels Kriege um ein Großisrael werden konnte. Was ist eigentlich aus dem Grundsatz geworden, dass die amerikanische Regierung die Interessen der Amerikaner und nicht die eines fremden Landes vertreten soll?

Die Anschläge vom 11. September wurden von US-Vizepräsident Dick Cheney und den Zionisten, die er in Schlüsselpositionen der US-Regierung platzierte, inszeniert. Dieser inszenierte „Angriff muslimischer Terroristen auf Amerika“ war das „neue Pearl Harbor“, das die amerikanischen zionistischen Neokonservativen für notwendig hielten, um sieben muslimische Länder innerhalb von fünf Jahren zu zerstören.

Es hat länger gedauert als die fünf Jahre, die General Wesley Clark, ein Vier-Sterne-General, laut eigener Aussage von Pentagon-Generälen vorgesehen gewesen wären. Doch nun arbeitet Amerika für Israel an der Zerstörung des Iran, nachdem es Irak, Libyen und Syrien ausgeschaltet hat. Letzten Monat reiste der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett in die USA, um vor den amerikanischen Organisationen für Israel zu sprechen und ihnen den Auftrag zu erteilen, die Türkei als „das nächste Iran“ zu verteufeln.

Die Staatschef der Türkei ist ebenso dumm wie die amerikanischen, die britischen, die französischen, die deutschen, die russischen, die chinesischen und die indischen. Wenn Recep Tayyip Erdogan die zionistische Agenda eines Großisraels, die sich vor seinen Augen entfaltet, verstünde, nämlich dass er und sein Land als Nächstes dran wären, dann hätte er sich mit dem Iran verbündet, um die Souveränität der Türkei zu wahren. Doch dieser Narr glaubt, er könne sich nicht festlegen und gleichzeitig auf beiden Pferden reiten.

In einer Welt, in der Atomwaffen und die Fähigkeit zur Verbreitung tödlicher Infektionen existieren und in der es keine objektiven, kritischen Medien mehr gibt, kann jede Art von Falschmeldung herrschen.

Es ist nichts Verwerfliches daran, dass der Iran für sein Existenzrecht als souveräner Staat kämpft. Es ist beschämend für Amerika, sich und anderen Schaden zuzufügen, indem es für Großisrael kämpft.