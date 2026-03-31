Iran macht Israel dem Erdboden gleich, Trump gerät in Panik, während US-Marines Kharg und Hormuz ins Visier nehmen | Larry Johnson

Der Konflikt im Nahen Osten hat im März 2026 eine dramatische Eskalationsstufe erreicht. Im Rahmen der Operation „True Promise 4“ hat der Iran zusammen mit Verbündeten wie der Hisbollah und den Huthis aus dem Jemen Israel massiv unter Beschuss genommen. Gleichzeitig droht die Schließung der Straße von Hormuz die globale Energieversorgung zu destabilisieren. In einem aktuellen Interview analysiert der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson die Lage als asymmetrischen Abnutzungskrieg, in dem Israel und die Golfstaaten durch ihre geringere strategische Tiefe und erschöpfte Luftabwehr zunehmend in Bedrängnis geraten. Die US-Regierung unter Präsident Trump reagiert mit widersprüchlichen Signalen – von Drohungen einer Bodenoperation bis zu Panik über steigende Ölpreise.

Asymmetrie des Krieges: Größe, Tiefe und Ausdauer

Larry Johnson erklärt die Dynamik mit einem einfachen Vergleich: Ein großes Territorium (Iran) kann täglich Angriffe absorbieren und fortsetzen, während ein kleines Land (Israel, ca. 22.000 km²) schnell an seine Grenzen stößt. Israel verfügt nur über wenige große Ballungszentren – Jerusalem, Haifa und Tel Aviv –, in denen über die Hälfte der Bevölkerung lebt. Es gibt keine Dutzende verstreuter Kraftwerke oder Raffinerien wie im Iran.

Jeder Treffer auf israelische Infrastruktur wie die Chemiefabrik Ramat Hov nahe Dimona oder die Raffinerie in Haifa wirkt daher viel schwerwiegender als vergleichbare Schäden im Iran. Johnson betont: „Es schmerzt Israel mehr, eine einzige Chemiefabrik zu verlieren, als dem Iran zehn davon zu nehmen.“ Iran besitze strategische Tiefe, während Israels Fähigkeit, Schmerz zu ertragen, deutlich geringer sei – trotz der hohen Belastung für die iranische Bevölkerung.

Täglich gehen Berichte über Millionen Israelis in Schutzräumen ein. Die israelischen Abfangsysteme (Iron Dome, David’s Sling) zeigen deutliche Schwächen: Laut Berichten dringen bis zu 80 % der iranischen Raketen durch. Die Hisbollah koordiniert Angriffe aus dem Libanon, die Huthis aus dem Jemen nutzen sogar hypersonische Waffen wie die „Palestine 2“, die Israel in nur etwa 15 Minuten erreichen kann.

Schwere Verluste der IDF und interne Warnungen

Die israelische Armee (IDF) steht unter enormem Druck. Der aktuelle Generalstabschef hat vor dem Sicherheitskabinett Alarm geschlagen: Die IDF stehe kurz vor dem Kollaps, das Reservistensystem halte nicht mehr lange durch. Es fehle an einer neuen Wehrpflicht-, Reservisten- und Dienstverlängerungsgesetzgebung. Ohne diese könne die Armee ihre Routineaufgaben bald nicht mehr erfüllen.

Besonders dramatisch sind die Verluste im Libanon: Die Hisbollah hat in einem einzigen Tag 21 Merkava-Panzer (die modernsten der IDF) ausgeschaltet, zuvor bereits acht weitere. Insgesamt sollen seit Beginn der Offensive in Südlibanon über 100 Panzer zerstört oder kampfunfähig gemacht worden sein. Das erinnert an die Niederlage von 2006, ist aber nach Johnsons Einschätzung noch schwerwiegender. Israel habe weder die Hamas in Gaza entscheidend geschlagen noch die Hisbollah bezwingen können – trotz massiver materieller Überlegenheit.

Interne israelische Stimmen bestätigen die Krise: Ein ehemaliger Ombudsmann der IDF warnte, was im nächsten Kriegsabschnitt auf Israel zukomme, sei „erschreckend“. Johnson zitiert hebräischsprachige Medien, die offen über die prekäre Lage sprechen.

Erschöpfung der Luftabwehr in Israel und den Golfstaaten

Die Golfstaaten (UAE, Bahrain, Saudi-Arabien) und Israel haben in nur einem Monat Tausende Abfangraketen verschossen – offiziell bis zu 2.400 allein im Golfraum. Johnson zweifelt an diesen Zahlen: Der Gesamtbestand an modernen PAC-3-Raketen (Patriot) lag Ende 2025 bei maximal ca. 4.620 Stück weltweit. Ein erheblicher Teil sei bereits in der Ukraine und in früheren Konflikten verbraucht worden. Was jetzt gefeuert werde, seien vermutlich ältere PAC-2- oder gar PAC-1-Varianten – optisch eindrucksvoll, aber militärisch oft wirkungslos.

Die Folge: Die Luftverteidigung der Golfstaaten sei weitgehend erschöpft. Iran könne Ziele nach Belieben angreifen. Berichte sprechen von Treffern auf US-Kommandozentralen in den Emiraten, Drohnenangriffen auf die 5. US-Flotte und Schäden an Infrastruktur. Ein iranischer Sprecher reagierte auf Trumps Drohungen klar: Die Straße von Hormuz bleibe für „feindlichen Verkehr“ gesperrt; bei Angriffen auf iranische Anlagen drohe die vollständige Schließung, verbunden mit Vergeltung gegen Energieinfrastruktur in Israel und bei US-Verbündeten.

Die Golfstaaten unter Druck: Fragile Strukturen

Johnson beschreibt die Golfmonarchien als wenig resilient. Die Vereinigten Arabischen Emirate – trotz futuristischer Wolkenkratzer – verfügen teilweise über kein modernes Kanalisationssystem; Abwasser werde täglich per Lkw abtransportiert. 83 % der Einnahmen aus Öl, Tourismus, Handel und Finanzen seien durch den Konflikt weggebrochen. Dubai und andere Zentren leiden massiv.

Noch kleiner und verwundbarer ist Bahrain mit hohem schiitischem Bevölkerungsanteil und einem Herrscher, der das Land verlassen habe. Johnson prognostiziert: Möglicherweise brechen UAE oder Bahrain als Staaten in den kommenden Monaten zusammen. Saudi-Arabien und andere haben keine echte organische politische Basis – sie beruhen auf Stammesdominanz und Öleinnahmen. Im Gegensatz dazu wählten nur Irak und Iran ihre Führungen (wenn auch eingeschränkt).

Iran nutze die Situation, um die Machtverhältnisse im Golf neu zu ordnen – möglicherweise sogar in Abstimmung mit der Türkei.

US-Politik unter Trump: Widersprüche und Eskalationsrisiken

Präsident Trump sendet widersprüchliche Signale: Einerseits spricht er von Verhandlungen mit einem „neuen, besseren Regime“ in Iran, andererseits droht er mit der „Auslöschung“ von Kraftwerken, Ölfeldern und der Insel Kharg (dem zentralen iranischen Ölexporthafen). Gleichzeitig plant die US-Regierung offenbar Bodenoperationen – unter anderem mit Marines und Fallschirmjägern –, um die Straße von Hormuz „zu öffnen“ oder 1.000 Pfund angereichertes Uran zu bergen.

Johnson hält solche Pläne für logistisch hochproblematisch und militärisch fragwürdig:

Eine Bodenoperation auf Kharg oder zur Öffnung der Meerenge ignoriert Minen, Unterwasser-Drohnen, U-Boote, Küstenartillerie und Raketen.

Ein Raid ins iranische Inland (z. B. zu Uranlagern) erfordert extreme Luftunterstützung, Treibstoffdepots und birgt hohe Verlustrisiken – wie schon bei früheren US-Operationen (Eagle Claw 1980, Bin-Laden-Raid).

Die Idee, Öl zu kontrollieren, widerspricht früheren Sanktionslockerungen, die den Ölfluss eigentlich erhöhen sollten.

Johnson sieht hier „Panik, getarnt als Aggression“. Die Operationen seien teilweise PR-getrieben und gefährdeten US-Soldaten ohne klaren militärischen Nutzen.

Wirtschaftliche und globale Folgen: Stagflation und multipolare Verschiebung

Die Schließung der Straße von Hormuz (durch die normalerweise ca. 20 % des weltweiten Öls fließen) hat die Ölpreise massiv in die Höhe getrieben. In den USA stieg Benzin teilweise auf über 6 Dollar pro Gallone (Kalifornien). Diesel verteuerte sich noch stärker. Das treibt Inflation, Transportkosten, Düngemittelpreise und Lieferketten in die Höhe – mit Risiko einer Stagflation wie in den 1970er Jahren.

Iran verdient trotz Sanktionen weiter durch Exporte nach China (teilweise über chinesische Tanker mit „Toll“). Die Golfstaaten verlieren massiv. Langfristig beschleunigt der Konflikt den Übergang zu einer multipolaren Weltordnung: China profitiert vom Absatz von Elektrofahrzeugen, Russland und Iran festigen ihre Positionen. Der Dollaranteil an globalen Reserven sinkt weiter. Johnson sieht hier den Beginn einer neuen wirtschaftlichen und politischen Ordnung – vergleichbar mit dem Aufstieg Chinas nach 1972.

Selbst Flugzeugträger wie die USS Gerald Ford (die offenbar durch einen Brand schwer beschädigt wurde) und hohe Wolkenkratzer verlieren in dieser Ära mit Hyperschallwaffen und Drohnen an Relevanz.

Fazit: Ein Wendepunkt mit ungewissem Ausgang

Larry Johnson zeichnet ein Bild eines Krieges, den Israel und die US-gestützten Golfstaaten auf Dauer kaum durchhalten können. Die „Achse des Widerstands“ (Iran, Hisbollah, Huthis, irakische Milizen) zeigt Koordination und Ausdauer. Interne israelische Warnungen und erschöpfte Abwehrsysteme deuten auf ernste Schwierigkeiten hin.

Die US-Politik wirkt widersprüchlich und risikoreich. Ob eine Bodenoperation kommt oder Verhandlungen greifen, bleibt offen – doch die wirtschaftlichen Schocks (Ölpreise, Inflation) treffen bereits jetzt die globale Wirtschaft. Der Konflikt könnte die politische Landkarte des Nahen Ostens und die Weltwirtschaftsordnung nachhaltig verändern. Johnson warnt: Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein – mit hohem Risiko weiterer Eskalation.