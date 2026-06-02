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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Xueqin: USA in Iran-Falle, Europas Krieg gegen Russland & ein Deal mit China

Warum der Iran den USA nicht vertraut (Redacted News – Deutsch)

Droht Europa der große Krieg? General Kujat über NATO, Ukraine und Russland

Jeffrey Sachs: Deutschland führt Europa in den Dritten Weltkrieg

Die Belagerung der Welt – Gas, Öl, Kerosin, Schwefel – IRAN, Europa, Russland, China und USA

Datenschutzparadies adé: Wie der Bundesrat das Parlament umgeht

Australien hat völlig den Verstand verloren – das sollten sie besser schnell in Ordnung bringen

Krall & Bubeck: Biden Ex-Berater packt aus der ECHTE Ölpreis ist 170 $

Martin Armstrong: Wohin steuert Amerika unter Trump – droht der Dritte Weltkrieg?

Hudson: Kriegsstrategie, da die US-Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig ist

Der grösste Grundrechtseingriff der Nachkriegszeit | Mike Wyniger über seine neue Corona-Doku

SKANDALDOKU aus Israel: OPFER rituellen MISSBRAUCHS treten zum ersten Mal vor die Kamera (Deutsch))

Die verstörendste Geschichte über Michael Jackson, die du noch nie gehört hast (Redacted News -DE)

DAS GOLDENE KALB NAMENS DEMOKRATIE mit Michael Werner, Ben Richter, Jan A. Karon und Peter Müller

CDU + CSU – Königsmord und Untergang, 30-20 Kipppunkt

Der Eiserne Mann: Ilja hat beide Beine verloren – aber nicht seinen Lebenswillen

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Gefängnis! Weil er nicht impfen wollte! | Arzt Heinrich Habig

Corona Enquete Sitzung vom 7. Mai: Eine Analyse von Rechtswissenschaftlerin Dr. Pfeil & Dr. Nehls

Nikola Tesla: „GOTT LEBT HIER“ (vollständige Erklärung) (Video Advice – Deutsch)

Corona zeigte, wie gehorsam die Deutschen sind