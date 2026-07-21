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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Iran-Krieg: Die Geschichte, die Sie nicht hören sollen

Update Reiner Füllmich – Interview LIVE aus der Zelle – 20.07.2026

Larry Johnson: US-Raketenkrise – Warum Iran den Abnutzungskrieg gewinnt

ZDF-Insider packt aus: Bei Corona war die Hölle los! | Katrin Seibold

Jeffrey Sachs: US-Imperialstrategie – Russland, Iran und China zerstören

Stanislav Krapivnik: Russlands Wut kocht über – Steht ein EU-Russland-Krieg bevor?

Wir warnten. Sie schwiegen: Ukraine- und Iran-Krieg

Sie haben mich angelogen – Prof. Hans Geiger im Gespräch

Augenzeuge packt aus: Was an der Front wirklich geschieht… | Patrik Baab

Spieltheorie des 3. Weltkriegs: Das geopolitische Schachbrett der 4 Großmächte (Professor Jiang)

Sabine Mertens & Katja Lohrum: Man ist nur auf sich selbst gestellt

Erinnerst du dich an die „Flugzeug-Frau“? Das wollten sie verbergen (Hustl – Deutsch)

Eine verblüffend treffende Vorhersage aus dem Jahr 1998 über die Gegenwart und die Zukunft

Warum nach einem AfD-Sieg Deutschland brennen könnte

Was junge Frauen auf Deutschlands Straßen erleben

Die Aussage, die schon vor Epstein alles ans Licht brachte (Video Advice – Deutsch)

Stanislav Krapivnik: Russlands Wut kocht über – Steht ein EU-Russland-Krieg bevor?