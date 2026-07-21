Wer hat in Venezuela die Macht?

Die VA-Kolumnistin Jessica Dos Santos erklärt, wie die Trump-Regierung zunehmend die venezolanischen Angelegenheiten kontrolliert, von der Veruntreuung von Exporterlösen bis hin zum Einsatz von Bodentruppen.

Am 24. Juni führte die Kollision der südamerikanischen mit der karibischen tektonischen Platte zu einer gewaltigen Freisetzung von Energie aus dem Erdinneren und hinterließ eine Spur der Verwüstung in Venezuela. Die Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 , die das Land erschütterten, forderten Tausende von Todesopfern und ließen Hunderte von Gebäuden einstürzen.

Während wir versuchen, das Trauma zu verarbeiten und zu einer Art „Normalität“ zurückzukehren, steht Venezuela, das bereits durch jahrelange Sanktionen und den jüngsten US-Militärangriff schwer getroffen ist, nun vor der Herausforderung, sich im weitesten Sinne des Wortes und in einem immer komplexeren Umfeld neu zu erfinden. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns zunächst fragen: Wer trägt die Verantwortung für das Land und seine Zukunft?

Die Naturkatastrophe diente den US-Streitkräften als willkommener Vorwand, um die Kontrolle über den Hafen von La Guaira und den internationalen Flughafen Simón Bolívar zu übernehmen. US-Soldaten haben den Flugsicherungsturm besetzt, Überwachungsdrohnen kreisen über Caracas, und US-Hubschrauber patrouillieren eigenständig in den Katastrophengebieten.

Dieser gefährliche Trend begann nicht erst am 24. Juni. In den letzten Monaten haben die USA ungeniert die venezolanische politische Agenda bestimmt, ungeachtet der subtilen oder absurden Versuche, dies zu verschleiern.

Ende Mai kündigte beispielsweise US-Außenminister Marco Rubio an, dass die amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez nach Indien reisen werde, um über Ölgeschäfte zu verhandeln. Rubio bot Indien offen venezolanisches Rohöl im Rahmen seiner Kampagne gegen russische Ölexporte an. Das venezolanische Außenministerium gab vor, nichts davon gehört zu haben, und bestätigte die Reise erst zwei Wochen später.

Bereits im Februar dementierte die venezolanische Regierung Gerüchte über die Festnahme des Geschäftsmanns und ehemaligen Ministers Alex Saab, nur um ihn Monate später an US-Behörden auszuliefern . Obwohl genügend Zeit für eine plausible Erklärung bestand, hieß es offiziell, die Behörden hätten „herausgefunden“, dass Saab Kolumbianer sei und einen gefälschten venezolanischen Ausweis besitze. In Venezuela nimmt die Dreistigkeit manchmal solche Ausmaße an, dass man lieber zur Tagesordnung übergeht. Viele Beamte versprachen, wir würden bald mehr Details zum Fall Saab erfahren, einschließlich seiner Zusammenarbeit mit US-Behörden, doch wir warten immer noch.

Später, im Juni, kennzeichnete der offizielle Regierungs-Account „Miraflores al Momento“ in den sozialen Medien einen Bericht über die angebliche Präsenz US-amerikanischer Streitkräfte im südöstlichen Bundesstaat Bolívar als „Fake News“. Wenige Tage später verkündete Trump selbst, dass das Südkommando in Abstimmung mit der CIA den mutmaßlichen Anführer der Tren de Aragua, Héctor „Niño“ Guerrero, im Bundesstaat Bolívar getötet habe. Die Serie außergerichtlicher Tötungen, die im vergangenen Jahr in der Karibik begonnen hatte und mit der Trump und seine Gefolgsleute stets sadistisch prahlten, hatte nun auch Venezuela erreicht.

Als Reaktion darauf blieb der venezolanischen Regierung nichts anderes übrig, als eine eigene Erklärung zu veröffentlichen, in der sie von einer „gemeinsamen Operation“ berichtete und deren Erfolg lobte. Nach jahrelangen Warnungen vor der von der CIA ausgehenden Gefahr ist diese nun in Venezuela willkommen und kann dort ungehindert agieren, als wäre es das Normalste der Welt.

Niño Guerrero wurde nicht zu unserer Sicherheit hingerichtet, sondern um den Weg für westliche Bergbaukonzerne freizumachen. Niemand hat das explizit ausgesprochen, aber der Zusammenhang ist offensichtlich. Was kommt als Nächstes? Private Sicherheitsfirmen wie im Irak? Sicher ist, dass wir nicht die Nutznießer der Goldgewinne sein werden. Es wird lediglich eine Mafia durch eine andere ersetzt, nur dass diese hier aus Wirtschaftskriminellen besteht.

Ein weiteres Beispiel für eine politische Agenda, die weit entfernt von Caracas beschlossen wird, ist ein neuer „Dialogprozess“ mit einer Oppositionsfraktion unter der Führung von Dinorah Figuera, der Präsidentin einer längst überholten, von der Opposition dominierten Nationalversammlung, die 2015 gewählt wurde. In einer Flut von Kommuniqués wurde uns mitgeteilt, dass dieser Prozess „eine Agenda mit konkreten Meilensteinen und Zeitplänen“ zur „Stärkung der Demokratie“ aufstellen wird.

Figuera sagt 99 Prozent der Venezolaner nichts, und sie gab zu, auf Anweisung des US-Außenministeriums zum Treffen mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, gekommen zu sein. Sie ist das Paradebeispiel für die Verkommenheit, die von Washington ausgeht: Sie leitet ein „Parlament“ Jahre nach dessen regulärem Ende, weil die USA es immer noch als Venezuelas „einzige legitime Autorität“ anerkennen und es immer noch Hunderte Millionen Dollar an venezolanischen Vermögenswerten im Ausland zu verwalten oder zu veruntreuen gibt. Über die bevorstehenden Verhandlungen hinaus äußerte sie sich kaum und gab nur Plattitüden über „Koexistenz“ und „Demokratie“ von sich.

Wieder einmal lag es an Washington, Details zu liefern. In einer eigenen Erklärung verkündete das Außenministerium, die Gespräche zielten darauf ab, „demokratische Institutionen“ wiederaufzubauen, einen neuen Wahlrat zu ernennen, „Garantien“ für politische Teilhabe zu schaffen und die bürgerlichen Freiheiten für eine offene politische Debatte zu „schützen“.

Natürlich wäre keine Geschichte über den Einfluss der USA auf die venezolanische Politik vollständig ohne María Corina Machado. Die rechtsextreme Anführerin wird ungeduldig, da sie abseits steht und außer dem Versuch, Trumps Aufmerksamkeit zu erregen, keine Handlungsmöglichkeiten hat. So schrieb sie beispielsweise nach der Ermordung von Niño Guerrero: „All diese Errungenschaften waren vor sechs Monaten undenkbar. Deshalb anerkennen und danken wir Präsident Trump.“

Nachdem sie von der jüngsten Dialoginitiative ausgeschlossen worden war, trotz der wiederholten Lobeshymnen ihrer Anhänger, sah Machado in der Naturkatastrophe in Venezuela eine günstige Gelegenheit, politisch Kapital daraus zu schlagen. Sie verfügt über einen Kommunikationsapparat, der für Fototermine und Videobotschaften bereitsteht, um zu zeigen, dass sie vor Ort ist, die Regierung aber nicht. Doch die Trump-Regierung zeigte wenig Interesse an diesem Zirkus und ordnete Machados Rückkehr an, obwohl sie sich bereits auf dem Weg nach Venezuela über Curaçao befand.

Die Erklärung ist einfach: Das Weiße Haus hat noch nicht genug davon, uns mit schändlich staatsfeindlichen Energieabkommen zu binden und uns bis zum Jüngsten Tag in Schulden zu wälzen. Daher ist jetzt nicht die Zeit für Unruhen.

Und obwohl einige Mitarbeiter Machados verkündeten, sie werde sich Trump widersetzen, ist die Wahrheit, dass sie zumindest vorerst untätig geblieben ist und darauf gewartet hat, dass sich die Stimmung in Washington ändert.

Letztendlich kämpfen Rodríguez, Figuera, Machado und viele andere um ihren Platz im Rampenlicht. Doch die Trump-Regierung gibt die Richtung vor, insbesondere nach den Erdbeben. Auch wenn die Geschichte mitunter grotesk anmutet, ist sie letztlich eine Tragödie für das venezolanische Volk.

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Jessica Dos Santos ist eine venezolanische Universitätsprofessorin, Journalistin und Autorin. Ihre Artikel erschienen unter anderem bei RT, dem Magazin Épale CCS und Investig’Action. Sie ist die Autorin des Buches „Caracas en Alpargatas“ (2018). 2014 wurde sie mit dem Aníbal-Nazoa-Journalismuspreis ausgezeichnet und erhielt 2016 und 2018 lobende Erwähnungen beim Simón-Bolívar-Nationaljournalismuspreis