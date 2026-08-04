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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Pepe Escobar: Showdown in der Straße von Hormus – USA vor strategischer Niederlage

Scott Ritter: Russland hat gerade 500.000 Soldaten mobilisiert. Das hat die NATO nicht kommen sehen!

VW-Absturz – Wer steckt dahinter? | Ernst Wolff Aktuell

Krall & Bubeck: DAS verschweigt die Tagesschau — 105 Meter!

Neue Weltordnung: Ernst Wolff über den globalen Umbruch | [Erstausstrahlung: 28.02.2026]

Neues Video von Charlie Kirk als Scharfschütze! Ist das Tyler!? (Kim Iversen – Deutsch)

„Fauci würde ich gerne im Knast sehen“ – Punkt.PRERADOVIC mit Heinrich Habig

Blackrock und Partner gestehen feindliche KI-Übernahme für Weltneustart ein!

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Etwas Seltsames bei Charlies Beerdigung – Plus schockierender Gerichtsmediziner-Bericht – Ep.368

Die Warnung vor dem Weltuntergang: Der große Finanzkollaps ist da | Ray Dalio

Die Studie, über die niemand spricht (Video Advice – Deutsch)

Snowden warnt: Staaten hacken dein Handy live!

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Triff Edward Bernaise (The Corbett Report – Deutsch)

Bitcoin-Steuer enthüllt: Die geheime Salami-Taktik der Politik gegen Gold & Sachwerte!

Ein Augenzeuge in Timpanogos. Eine schockierende Entdeckung über den Gerichtsmediziner… – Ep.369

Der geheime Kult des schwarzen Würfels: Die okkulte Wahrheit hinter der Matrix (Video Advice)

Stoppt den Ausbau der erneuerbaren Energie, es ist sinnlos!