Tyler Durden

Die Ukraine setzt ihre weitreichenden Drohnenangriffe auf die Region Moskau tief im russischen Staatsgebiet fort. Präsident Selenskyj erklärte, den militärischen Druck auf Russland weiter zu erhöhen, um Moskau „bis zum Winter“ an den Verhandlungstisch zu zwingen und den Krieg zu beenden.

Bei den jüngsten nächtlichen Angriffen kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, zehn weitere wurden verletzt, als eine Drohne ein Industriegebiet nahe Moskau traf. Im Industriegebiet Nowoselki außerhalb der russischen Hauptstadt brachen nach dem Angriff mehrere Brände aus.

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrei Worobjow, schrieb auf Telegram:

„Leider gibt es Tote und Verletzte … Ich spreche den Familien und Angehörigen der Verstorbenen mein aufrichtiges Beileid aus.“

Die Luftabwehr war in der Region im Einsatz. Der Angriff erfolgte im Rahmen einer umfassenderen ukrainischen Kampagne gegen russische Industrie- und Produktionsanlagen. Nach Angaben russischer Medien:

Einer der Verletzten befindet sich weiterhin in kritischem Zustand, während Ärzte die Verletzungen von sieben weiteren Personen als mittelschwer einstufen, teilte der Gouverneur mit.

Zwei weitere Menschen lehnten nach der Untersuchung durch Ärzte eine Einweisung ins Krankenhaus ab.

Die Opfer erlitten Splitter- und Explosionsverletzungen, Knochenbrüche sowie Weichteil- und Brustverletzungen, schrieb Worobjow.

An mehreren Stellen des Industriegebiets brachen Brände aus, unter anderem in einem Lagerhaus. Außerdem wurden ein Umspannwerk und ein Verwaltungsgebäude durch Drohnentrümmer beschädigt.

Im Dorf Solnyschkowo beschädigte eine Drohne ein Wohnhaus und ein Fahrzeug. Verletzt wurde dort niemand.

Inzwischen werden jede Nacht Hunderte Drohnen auf russisches Gebiet geschickt. Die Ukraine bezeichnet diese Angriffe als Vergeltung für schwere russische Raketenangriffe auf ukrainische Städte.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstagmorgen, innerhalb der vergangenen zwölf Stunden seien in mehreren Regionen Russlands 320 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört worden. Moskau bezeichnet die Angriffe als Terrorakte gegen Zivilisten und verweist unter anderem auf einen schweren Drohnenangriff auf einen überfüllten Strand.

Dieser ereignete sich am Montag im Schwarzmeer-Ferienort Arkhipo-Osipowka im Kurgebiet Gelendschik:

Der Strand war voller Urlauber, viele lagen am türkisfarbenen Wasser, als die Drohne in den weißen Sand einschlug und in einem Feuerball explodierte.

Russische Behörden erklärten, bei der Explosion im Schwarzmeer-Kurort Gelendschik seien am Montag sieben Menschen, darunter drei Kinder, getötet und 58 weitere verletzt worden. Die Explosion wurde auf Video festgehalten, in sozialen Medien verbreitet und laut NBC News verifiziert.

Die Zahl ziviler Opfer steigt weiter an. Der russische Sonderbotschafter Rodion Miroschnik erklärte, innerhalb der vergangenen Woche seien bei ukrainischen Angriffen auf russischem Staatsgebiet 49 Zivilisten getötet und mehr als 340 weitere verletzt worden.

Russian officials say air defenses repelled a drone attack on the Moscow region, Authorities say five people were killed and 10 injured as fires broke out in an industrial area in Chekhov district.



Emergency crews remain at affected sites as authorities monitor further drones. pic.twitter.com/J9lyUHHsAu — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 4, 2026

Auch die ukrainische Zivilbevölkerung leidet weiterhin unter den Kämpfen. Russische Angriffe töteten nach Angaben der Leitung der regionalen Militärverwaltung am Dienstag drei Menschen in der nordostukrainischen Stadt Sumy.

„Zwei Kinder und eine ältere Frau wurden heute Nacht bei russischen Angriffen mit gelenkten Fliegerbomben auf Sumy getötet“, schrieb Oleg Grygorow auf Telegram.

„Die Mädchen waren fünf und zehn Jahre alt. Die Leichen der Kinder wurden unter den Trümmern ihres Hauses geborgen“, erklärte er, nachdem sechs gelenkte Fliegerbomben die Stadt getroffen hatten.