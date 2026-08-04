Saudi-Arabien verfügt über fünf Hebel gegenüber den USA

Andrew Korybko

Es wird wahrscheinlich niemals den politischen Willen aufbringen, sie einzusetzen – doch die Möglichkeit besteht jederzeit.

Trump überraschte die Saudis kürzlich, indem er verlangte, dass sie Israel anerkennen, bevor die USA das neu unterzeichnete Abkommen über zivile Kernenergie umsetzen. Diese Forderung war nicht Bestandteil der Vereinbarung.

Dies geschah, nachdem Trump den Kronprinzen und Premierminister Mohammed bin Salman bereits im Frühjahr öffentlich gedemütigt hatte, indem er behauptete, dieser habe ihm „den Hintern geküsst“, weil er die US-Wirtschaft wiederbelebt habe.

Sein Umgang mit dem Königreich und dessen faktischem Führer ist überraschend, da die USA in den folgenden fünf Bereichen auf Saudi-Arabien angewiesen sind:

1. Indirekte Ausweitung des amerikanischen Einflusses in der Umma

Saudi-Arabien verfügt aufgrund seiner Rolle als Hüter der beiden heiligen Moscheen über enormen Einfluss innerhalb der internationalen muslimischen Gemeinschaft, der Umma.

Zugleich ist das Königreich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein verlässlicher Verbündeter der Vereinigten Staaten.

Indem Saudi-Arabien seine Außenpolitik fast immer an den außenpolitischen Zielen der USA ausrichtet, projiziert es den amerikanischen Einfluss indirekt in die muslimische Welt. In manchen Fällen gelingt dies sogar wirksamer als den USA selbst, weil Saudi-Arabien ein muslimisches Land ist, an dem sich viele muslimische Regierungen und Gesellschaften orientieren.

2. Investitionen von Hunderten Milliarden Dollar in die USA

Saudi-Arabien ist weltweit für seinen Reichtum bekannt und erinnerte daran, als es während Trumps Reise ins Königreich im Mai 2025 Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zusagte.

Nur wenige Länder sind überhaupt in der Lage, derartige Summen bereitzustellen.

Noch bedeutender ist, dass laut der Mitteilung des Weißen Hauses mindestens 100 Milliarden US-Dollar in den amerikanischen Technologiesektor fließen sollen, wodurch dessen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China gestärkt wird.

Die strategische Bedeutung dieser saudischen Investitionen für die Vereinigten Staaten kann kaum überschätzt werden.

3. Käufe amerikanischer Waffen im Wert von Milliarden Dollar

Aufbauend auf dem Vorherigen sollen von den zugesagten 600 Milliarden US-Dollar fast 142 Milliarden US-Dollar in den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex fließen – eine gewaltige Summe.

Zur Einordnung: Nach dem jüngsten Bericht des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) war Saudi-Arabien im Zeitraum 2021 bis 2025 der größte Kunde der amerikanischen Rüstungsindustrie und zugleich der drittgrößte Waffenimporteur der Welt.

Davon profitiert der amerikanische militärisch-industrielle Komplex erheblich.

4. Als Kern eines möglichen „Islamischen NATO“-Bündnisses

Einer der geopolitischen Trends dieses Jahres, der bereits Ende des vergangenen Jahres sichtbar wurde, ist die schrittweise Entstehung dessen, was als „Islamische NATO“ bezeichnet wird.

Zu diesem Zusammenschluss zählen Saudi-Arabien, Pakistan, Ägypten und die Türkei.

Die Türkei ist NATO-Mitglied, während die übrigen Staaten den Status bedeutender Nicht-NATO-Verbündeter („Major Non-NATO Allies“) der USA besitzen.

Unabhängig davon, ob dieses Bündnis jemals offiziell gegründet oder lediglich eine informelle Konsultationsplattform bleibt, wird erwartet, dass es amerikanische militärische und sicherheitspolitische Interessen innerhalb der Umma unterstützt, während die USA aus dem Hintergrund („Lead From Behind“) agieren.

5. Verhinderung des Aufstiegs des „Petroyuan“

Eine der tragenden Säulen der amerikanischen Hegemonie ist der Petrodollar.

Saudi-Arabien spielte eine entscheidende Rolle dabei, dieses System gemeinsam mit den USA zu etablieren.

Solange das Königreich am Petrodollar festhält, verhindert es zugleich den Aufstieg eines möglichen „Petroyuan“, über den in alternativen Medien seit Jahren spekuliert wird.

Bleibt Saudi-Arabien dem Petrodollar treu, wird der Petroyuan vorerst eine theoretische Möglichkeit bleiben – und damit eine der wichtigsten Grundlagen amerikanischer Hegemonie bestehen.

Diese fünf Bereiche, in denen die Vereinigten Staaten auf Saudi-Arabien angewiesen sind, verschaffen dem Königreich erheblichen politischen Einfluss – sofern es jemals den Willen aufbringt, diesen einzusetzen.

So könnte Saudi-Arabien beispielsweise den indirekten amerikanischen Einfluss innerhalb der Umma beenden, seine Investitionen in den USA und seine Käufe amerikanischer Waffen drastisch reduzieren, sich weigern, die „Islamische NATO“ zu einem amerikanischen Stellvertreterbündnis werden zu lassen, und/oder den Petrodollar durch den „Petroyuan“ ersetzen.

Wahrscheinlich wird es keinen dieser Schritte unternehmen.

Die Möglichkeit dazu besteht jedoch jederzeit.