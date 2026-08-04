Globale Israelisierung, die Technikfreaks der Rechten und das Projekt zur Bewältigung eines wachsenden männlichen „Überschusses“

Rainer Shea

Wenn ich von „Israelisierung“ spreche, meine ich im kulturellen Sinne den Einsatz von Sex und Drogen, um die Realität zu verschleiern. Die Kolonialgesellschaft im besetzten Palästina nutzt diese sozialen Waffen, um das zionistische Projekt zu propagieren und sich gegenüber systematischer Massengewalt abzustumpfen.

Die zionistische Propaganda bedient sich häufig der Sexualisierung und instrumentalisiert die Ideologie der Herrenrasse, um das Judentum zu fetischisieren. Diese Botschaft erhält eine noch düsterere Dimension, wenn man bedenkt, wie „Israel“ als Zufluchtsort für Pädophile weltweit dient und wie die israelischen Streitkräfte sexuelle Übergriffe sowohl gegen Palästinenser als auch in den eigenen Reihen fördern. Passend zum Bild der verschwenderischen Tel Aviver Partykultur ermutigt der Zionismus auch den Drogenkonsum. Es ist Tradition, dass israelische Soldaten nach Indien reisen, um dort Psychedelika zu nehmen und ihre Kriegsverbrechen zu vergessen.

In gezielten Social-Media-Kampagnen, die sich an bestimmte Bevölkerungsgruppen weltweit richten – vor allem an isolierte alleinstehende Männer –, werden solche Verhaltensweisen von israelischen Propagandisten explizit propagiert. Allen voran der rechtsgerichtete Autor „Bronze Age Pervert“, der sein Publikum nicht nur zum gesellschaftlichen Verfall anstiftet, sondern es auch noch dazu ermutigt, davon zu profitieren. Wie ich bereits erläutert habe , sind die Ideen von „Bronze Age Pervert“ vom IDF-Berater Edward Luttwak beeinflusst; zu diesen Ideen gehören die Befürwortung von sexueller Ausbeutung, Glücksspiel, Drogen und anderen Einnahmequellen für die sogenannte Lumpenbourgeoisie.

BAP repräsentiert eine bestimmte Nische rechtsgerichteter Intellektueller, doch diese Agenden werden über die Technologiebranche auch Milliarden von Menschen aufgezwungen. Es ist diese Synthese aus „konservativem“ Denken und krimineller Verkommenheit, die vom zionistischen Gebilde und seinen Verbündeten im Silicon Valley vorangetrieben wird, mit der das globale Finanzkapital die rasch wachsende asexuelle männliche Bevölkerung der Welt ideologisch vereinnahmt.

Die Psyop „Bronzezeit-Perverse“ war eines der Anzeichen dafür, dass die zionistischen Narrative es als entscheidende Aufgabe ansehen, die „überzähligen Männer“ des 21. Jahrhunderts für sich zu gewinnen, und dass unsere Machthaber davon ausgehen, dass diese spezielle Unterschicht weiter wachsen wird. Ein weiteres Anzeichen war die Produktion des Mossad-Films „Fight Club“ , der eine Vorstufe der kulturellen Manipulationen darstellte, mit denen dieses Geheimdienstnetzwerk nun Männer ins Visier nimmt. Als der Zusammenbruch unserer Zivilisation begann und die Zahl der überzähligen Männer zunahm, erkannten Geheimdienstagenten natürlich die Möglichkeiten, diese zu beeinflussen; die Ausnutzung bestehender Widersprüche ist Kernbestandteil der Geheimdienstarbeit. Und die Methode, die sie gewählt haben, um diese Männer zu befrieden – oder, wie wir zunehmend sehen werden, zu instrumentalisieren –, zielt darauf ab, das Gehirn auf unkontrollierte Libidoausschüttung umzuprogrammieren.

Um zu verstehen, wie diese psychologischen Angriffe funktionieren, müssen wir die verschiedenen Ebenen innerhalb der degenerierten Struktur betrachten, die die zionistische Technologieindustrie geschaffen hat. Ganz unten stehen die verkümmerten Männer, die die Produkte der Pornoindustrie konsumieren. In der Mitte befinden sich die kleinbürgerlichen Emporkömmlinge, die BAP ansprach, als er Mitglieder der rechten Bewegung aufforderte, das organisierte Verbrechen zu infiltrieren. An der Spitze stehen die Technikfreaks, die nicht nur reguläre Pornografie, sondern auch Kinderpornografie normalisieren wollen; dies sind die Folgen von Elon Musks treffend benanntem „X“, das sich 2024 für explizite Inhalte öffnete.

Dies war ein Vorzeichen für das, was nach der Einführung von Grok folgen sollte, einer Software, die Pädophilen ein neues Werkzeug zur Erstellung simulierter Kinderbilder an die Hand gab . Die Missstände in Grok sind Teil einer langjährigen Strategie der Technologiebranche zur Normalisierung von Pädophilie; 2002 entschied der Oberste Gerichtshof , dass Verbote künstlich erzeugter Kinderpornografie verfassungswidrig seien und bereitete damit die pädophile Gesellschaft auf den Zeitpunkt vor, an dem KI-Bilder nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sein würden.

Die Popularisierung der Sexualisierung von Kindern ist eine Methode, die moderne Regierungen seit Langem anwenden, um ihre „überschüssigen“ Männer zu neutralisieren, die sie nicht wie frühere Gesellschaften einfach durch Krieg beseitigen können. Ist es Zufall, dass zeitgleich mit dem Zusammenbruch des japanischen Nachkriegsmodells der Unternehmenskultur und der damit einhergehenden Isolation von Millionen Männern der Aufstieg einer Anime-Industrie entstand, die pädophile Inhalte stark fördert?

Pädophilie existiert nicht im luftleeren Raum, sondern kann von den herrschenden Institutionen einer Gesellschaft gefördert werden. Die Niederlande, ein weltweit führendes Zentrum für Kinderhandel, haben die Ansicht, dass sexuelle Beziehungen mit Kindern akzeptabel seien, erfolgreich normalisiert. Und die Tech-Elite spielt eine wichtige Rolle dabei, diese Agenda unter den sexuell frustrierten Männern zu verbreiten, die dazu ermutigt werden, dieselben Paraphilien auszuleben wie ihre herrschende Klasse. So kann die pädophile Elite ihre Verhaltensweisen in der breiten Öffentlichkeit verbreiten und die Geschichte in eine Richtung lenken, die ihrer parasitären Agenda dient.

Hier kommt der zionistischen Rechten eine entscheidende Rolle zu, nicht innerhalb der gesamten bürgerlichen Politik, sondern speziell im Bereich der Förderung von Verfall. Als populäre politische Kraft ist die zionistische Rechte bereits endgültig diskreditiert, denn die Massen besitzen in der Regel Menschlichkeit und werden den Holocaust in Gaza niemals vergessen. Als Instrument zur Kontrolle des verkrusteten „Überflusses“ wird der technologische Flügel dieser Ideologie jedoch immer mehr Einfluss gewinnen, bis das System gestürzt wird.

Um dieses System zu besiegen, müssen wir international denken und handeln, denn die Kraft, der wir uns gegenübersehen, ist in jeder Hinsicht globalistisch. Alle Aspekte dieses zerstörerischen Prozesses – der Rückgang junger Familien, die Lumpenisierung der Gesellschaft, der Missbrauch von Sexualisierung zur sozialen Kontrolle – finden in jedem Land statt, in dem das Finanzmonopol die entscheidende Macht besitzt. Ausgehend von den historischen Kolonialmächten sinkt die Geburtenrate praktisch weltweit, da die gesamte Welt in die kapitalistische Produktionsweise gezwungen wurde. Die gezielte Förderung des Männerüberschusses durch die großen Technologiekonzerne dient dazu, die Folgen der jüngsten sozialen Umbrüche des Kapitalismus abzufedern und die menschlichen Produkte des Zusammenbruchs zu Waffen des globalen Finanzwesens zu machen.

Der Einfluss der Bankiers weitet sich derzeit aus, wie die jüngsten Machtübernahmen in Syrien und Venezuela belegen. Die Israelisierung ist eine der wichtigsten Folgen dieser sich ausbreitenden, menschenfeindlichen Kraft; sie ist das Instrument, das das Imperium zur Kontrolle einer wachsenden globalen Masse von „überflüssigen“ Individuen auserkoren hat.

In früheren Epochen des Kapitalismus, insbesondere als das Ende des Feudalismus eine neue Masse arbeitsloser Vagabunden hervorbrachte, reagierte das System, indem es diese Zurückgebliebenen in alle Welt verschiffte, um sie als Siedler anzusiedeln. Dies ist ein Aspekt der globalen Israelisierung: Von Syrien über Zypern bis Argentinien arbeiten jüdische Suprematisten daran, territoriale Fuß zu fassen – ein Prozess, der den frühen zionistischen Übergriffen auf Palästina ähnelt. Da dieses Projekt jedoch ausschließlich Juden vorbehalten ist, war es notwendig, Varianten des Zionismus für andere Ethnien zu entwickeln.

Unter den rechtsgerichteten Demagogen, die es auf die heutigen benachteiligten Männer abgesehen haben, gibt es Figuren, die sich für die Übertragung des zionistischen Modells auf ethnische Gruppen außerhalb des Judentums einsetzen; allen voran Nick Fuentes, der Epstein verteidigte und dessen Ziel es ist, weiße Amerikaner dazu zu bringen, den „vollständigen Faschismus“ des zionistischen Projekts zu übernehmen. Da die Israelisierung ein globales Phänomen ist, sind viele der Fuentes-Anhänger selbst nicht weiß; sie gehören zu jener Schicht von Männern in ausgebeuteten Ländern, die israelitische Verhaltensweisen nachahmen.

Zwischen jüdischen Suprematisten und weißen Nationalisten herrscht ein interethnischer Wettstreit darum, wer das globale Proletariat am besten ausbeuten kann. Deshalb versucht Fuentes, sein Publikum für den Krieg gegen Venezuela zu gewinnen: Je weiter die USA in ihrer Offensive vordringen, desto mehr Arbeitskräfte und Ressourcen kann der weiße Zionismus ausbeuten.

Ein Argument der Rechten lautet, dass jeder, der sich dem Imperialismus widersetzt, ein „Dritte-Welt-Fanatiker“ sei, d. h. er verherrliche kolonisierte Völker, ohne Patriotismus für die eigene Nation zu empfinden. Diese rhetorische Taktik kann bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Nur solange, wie diese Rechten es mit einer nicht ernstzunehmenden Version des „Marxismus“ zu tun haben, die Nationalnihilismus predigt, ohne die breite Masse zu erreichen. Wenn wir eine Arbeiterbewegung aufbauen, die die Bedürfnisse der Bevölkerung vertritt, werden wir die Menschen einbeziehen, einschließlich der marginalisierten Männer, die die Rechte für sich gewinnen will.