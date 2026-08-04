Wie Israel die europäische Flüchtlingskrise ausgelöst hat

Von Mike Peinovich

Die Welt hat mit Entsetzen und Schrecken die jüdischen Bombardements auf unschuldige Zivilisten in Palästina seit dem 7. Oktober verfolgt. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wurden mindestens 35.000 Palästinenser ermordet, 80.000 verwundet und fast alle der rund 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens durch die systematische jüdische Zerstörung ihrer Häuser vertrieben und zu Flüchtlingen gemacht. Jüdische Amtsträger in Israel haben offen dazu aufgerufen, die gesamte Bevölkerung zu töten oder zu vertreiben, und üben Druck auf arabische Staaten, die USA und Europa aus, die Palästinenser aufzunehmen, die sie absichtlich zu Flüchtlingen gemacht haben.

Dies ist nicht die erste Flüchtlingskrise, die Israel ausgelöst hat. Seit der Gründung des jüdischen Staates im Jahr 1948 ist der Nahe Osten von Instabilität, Krieg, Terrorismus, konfessioneller Gewalt und Flüchtlingskrisen geprägt – allesamt direkte Folgen der jüdischen Politik, die oft von den USA als Stellvertreter Israels umgesetzt wird. Die Tötung oder Vertreibung aller Palästinenser ist das langfristige Ziel des israelischen Staates, unabhängig davon, ob die Regierung aus der Arbeitspartei oder dem Likud besteht, ob sie liberal oder konservativ, säkular oder religiös ist. Infolgedessen hat die Umsiedlung von Flüchtlingen stets eine wichtige Rolle in der israelischen Politik gespielt, und jüdische Zionisten haben im Westen ein umfangreiches Netzwerk von jüdisch geführten NGOs und Umsiedlungsagenturen aufgebaut oder unterstützt.

Ein Artikel der israelischen Zeitung „Haaretz“ aus dem Jahr 2013 enthüllte geheime Archivdokumente, aus denen hervorgeht, dass zionistische Juden von Anfang an Europa als bevorzugtes Ziel für die von ihnen vertriebenen Araber betrachteten.

In der ersten Hälfte der 1960er Jahre prüfte das Außenministerium weiterhin Pläne, die Auswanderung arabischer Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Europa, insbesondere nach Frankreich und Deutschland, zu fördern. Eine der in Betracht gezogenen Optionen bestand darin, ihnen Arbeitsplätze in Deutschland zu vermitteln, wo zu dieser Zeit ein dringender Bedarf an Arbeitskräften herrschte. Im Laufe des Jahres 1962 prüften israelische Beamte die Möglichkeit, palästinensischen Flüchtlingsarbeitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Beschäftigung zu verschaffen. Die ersten Vorabprüfungen für diesen als „Operation Worker“ bezeichneten Plan sowie der damit verbundene Schriftverkehr wurden streng geheim gehalten. Haaretz, 19. Dezember 2013

Dieser Plan wurde schließlich auf Eis gelegt, da die damalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir befürchtete, er könnte eine massive Gegenreaktion der deutschen Bevölkerung hervorrufen. In den 1960er Jahren war Israel deutlich weniger mächtig und sicher als heute, sodass solche kühnen Pläne bis auf später zurückgestellt werden mussten. Doch dies zeigt, dass es den Juden in Israel von Anfang an im Sinn stand, den Arabern als eine Form rassistischer Rache Europa aufzuzwingen.

Die Bevölkerungsentwicklung stand schon immer im Vordergrund der israelischen Politik, und der jüdische Einfluss auf westliche Regierungen wurde genutzt, um sicherzustellen, dass Juden auf dem von ihnen eroberten Gebiet eine demografische Mehrheit bleiben. Meier nutzte den jüdischen Einfluss in Washington, um einen von Präsident Kennedy 1961 vorangetriebenen Plan zu vereiteln, der den damals 1,1 Millionen palästinensischen Flüchtlingen, die durch den Krieg von 1948 vertrieben worden waren, eine Umsiedlung nach Israel anbieten sollte.

Ende 1961, im Zuge der Initiative von Präsident Kennedy, wurde Dr. Joseph Johnson von der Carnegie Endowment zum Sonderbeauftragten ernannt, um das Problem anzugehen und gemeinsam mit den beteiligten Parteien eine Lösung zu erarbeiten. Der von ihm ausgearbeitete Plan – Fragebögen an die palästinensischen Flüchtlinge zu verteilen und denjenigen, die dies wünschten, unter Berücksichtigung sicherheitspolitischer Erwägungen die Rückkehr nach Israel zu gestatten – löste in Jerusalem tiefe Befürchtungen aus. Meir, die von dieser Idee entsetzt war, nutzte ihren gesamten Einfluss in Washington, um sicherzustellen, dass der Plan schnell begraben wurde. Haaretz, 19. Dezember 2013

Der „Clean Break“

Die gesamte Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, doch die Wurzeln der aktuellen Flüchtlingswelle lassen sich bis ins Jahr 1996 zurückverfolgen, als die sogenannte „neokonservative“ Bewegung mit der Veröffentlichung des mittlerweile berüchtigten Memos „A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm“ durch mehrere jüdische Außenpolitik-Analysten am Israeli Institute for Advanced Strategic and Political Studies in Washington, D.C., offiziell ins Leben gerufen wurde. Zu den Autoren gehörten der bekannte jüdische Kriegstreiber Richard Perle sowie der Jude David Wurmser, der später während der Amtszeit von George W. Bush als Berater für Nahostpolitik von Vizepräsident Dick Cheney fungierte.

Das „Clean Break“-Memo empfahl Israel, mit seiner alten Strategie zu brechen, die Vereinigten Staaten lediglich für defensive Militärhilfe und diplomatische Deckung zu nutzen, und stattdessen einen Angriffskrieg gegen die gesamte arabische Welt und den Iran zu beginnen, wobei das US-Militär als Stellvertreterarmee eingesetzt werden sollte. Insbesondere wurde empfohlen, den Irak und Syrien auszuschalten.

Israel kann sein strategisches Umfeld in Zusammenarbeit mit der Türkei und Jordanien gestalten, indem es Syrien schwächt, in Schach hält und sogar zurückdrängt. Diese Bemühungen können sich darauf konzentrieren, Saddam Hussein im Irak zu entmachten – was an sich schon ein wichtiges strategisches Ziel Israels ist –, um so Syriens regionale Ambitionen zu vereiteln. „A Clean Break“: Eine neue Strategie zur Sicherung des Reiches

Ein Jahr später, im Jahr 1997, gründeten die jüdisch-zionistischen „Intellektuellen“ William Kristol und Robert Kagan das mittlerweile berüchtigte „Project for the New American Century“ (PNAC), das den Vereinigten Staaten einen massiven militärischen Aufbau empfahl, um damit weltweit „Demokratie“ durchzusetzen. Von den 25 Unterzeichnern der Grundsatzerklärung des PNAC waren 15 jüdisch und zehn waren in der Regierung von George W. Bush tätig, darunter der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz. Richard Perle war zudem Vorsitzender des PNAC.

Der Schwerpunkt des PNAC lag auf einem „Regimewechsel“ im Irak, obwohl man einräumte, dass dies ohne ein „katastrophales und auslösendes Ereignis – wie ein neues Pearl Harbor“ dem amerikanischen Volk nur schwer zu verkaufen wäre. Dieses Ereignis ereignete sich am 11. September, und die USA marschierten daraufhin 2001 in Afghanistan und 2003 im Irak ein – auf Geheiß der jüdisch-zionistischen Kriegstreiber in der Bush-Regierung.

Endloser Krieg

Laut einem Interview aus dem Jahr 2006 mit dem pensionierten General Wesley Clark wurde die Entscheidung zur Invasion des Irak zwei Wochen nach dem 11. September getroffen, und es gab sogar noch ehrgeizigere Pläne, „sieben Länder in fünf Jahren“ zu erobern. Clark spielte damit populären Verschwörungstheorien in die Hände und behauptete, diese Strategie stehe in irgendeiner Weise mit Öl in Verbindung. Er versäumte es jedoch zu erwähnen, dass der von ihm beschriebene Plan bereits im „Clean Break“-Memo und in den PNAC-Strategiepapieren dargelegt worden war, die von verschiedenen jüdisch-zionistischen Beamten in der Bush-Regierung verfasst worden waren und in denen die Frage der Sicherheit Israels deutlich Vorrang vor Ölfragen hatte. Tatsächlich wurde die Ölpolitik vor allem als Hindernis für die Interessen Israels angesehen, da Öl den arabischen Ländern und dem Iran strategischen Einfluss verschafft.

Das Thema Öl wurde schon immer dazu benutzt, die Amerikaner vom wahren Grund für die scheinbar wahnwitzige Nahostpolitik ihrer Regierung abzulenken. Wenn die USA lediglich einen sicheren Zugang zu Öl wollten, wäre das Letzte, was sie tun würden, Kriege zu beginnen und Regierungen zu stürzen und damit erhebliche Störungen auf den weltweiten Ölmärkten zu verursachen. Öl wird oft als Motiv für die langjährige Politik der USA angeführt, das barbarische Regime in Saudi-Arabien zu unterstützen, was ihre Bekenntnisse zu Menschenrechten und Demokratie zur Farce macht. Doch mit dem Irakkrieg haben die USA gezeigt, dass sie mehr als bereit sind, wichtige Ölförderländer auszuschalten, wenn Israel dies verlangt. Die langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel sind eine weitaus bessere Erklärung für die Haltung der USA gegenüber diesem Land.

Im Jahr 2011 brachen in Syrien und Libyen Bürgerkriege aus, die beide von den USA im Auftrag Israels geschürt wurden. Den widerwärtigen Refrain von der „Unterstützung der Demokratie“ bringen die USA seit Jahren als abgedroschene Ausrede vor, um terroristische Milizen in Syrien zu bewaffnen und zu finanzieren, um den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu stürzen, während sie vorgeben, gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat im Irak und in Syrien“ (ISIS) zu kämpfen.

Eine von Wikileaks veröffentlichte E-Mail aus dem Jahr 2012, die der derzeitige nationale Sicherheitsberater der Biden-Regierung, Jake Sullivan, an die damalige Außenministerin Hillary Clinton sandte, umriss deutlich die Position der USA gegenüber islamistischen Terrorgruppen. Sullivan gab die erstaunliche Erklärung ab, dass Al-Qaida, die nach Angaben der USA für die Anschläge vom 11. September verantwortlich ist, bei denen 3.000 Amerikaner ums Leben kamen, „in Syrien auf unserer Seite steht.“

Der „letzte Punkt“, den Sullivan erwähnt, bezieht sich auf einen Bericht von Reuters, in dem es heißt:

AL-ZAWAHIRI FORDERT MUSLIME ZUR UNTERSTÜTZUNG DER OPPOSITION AUF Al-Qaida-Führer al-Zawahiri rief in einer im Internet veröffentlichten Videoaufnahme die Muslime in der Türkei und im Nahen Osten dazu auf, die Rebellen in ihrem Kampf gegen die Anhänger des syrischen Präsidenten Assad zu unterstützen. Al-Zawahiri forderte das syrische Volk zudem auf, sich nicht auf Hilfe seitens der AL, der Türkei oder der Vereinigten Staaten zu verlassen. Nicht klassifizierte E-Mail von Jake Sullivan an Hillary Clinton, 12. Februar 2012

Sullivans E-Mail entlarvt alle öffentlichen Erklärungen aus Washington als Lüge, wonach der Zweck der Intervention in Syrien darin bestehe, gegen radikale sunnitische Terrorgruppen zu kämpfen. Die Tatsache, dass die in jüdischem Besitz befindlichen US-Medien diese weltbewegende Enthüllung völlig ignoriert haben, ist ein Beweis für ihre Voreingenommenheit und Korruption.

Die USA haben im Laufe der Jahre zudem zahlreiche Luftangriffe auf Syrien geflogen, meist zu Zeiten, in denen die Assad-Regierung kurz davor stand, eine entscheidende Schlacht zu gewinnen und einen Teil ihres rechtmäßigen Territoriums zurückzuerobern. Die anhaltende Präsenz von US-Truppen und Söldnern in Syrien, zusammen mit der Finanzierung islamistischer Rebellengruppen und gelegentlichen Luftangriffen, soll Assad daran hindern, sein Land zurückzuerobern. Wenn die USA wirklich wollten, dass der IS besiegt wird, wäre die naheliegende Strategie, Assad in Ruhe zu lassen, damit er den IS mit Hilfe Russlands und des Irans zerschlagen kann. Diese Politik hätte zudem den Vorteil, dass sie bei den amerikanischen Bürgern tatsächlich beliebt wäre – eine Tatsache, die Präsident Trump zynisch ausnutzte, um die Wahl 2016 zu gewinnen.

Israel seinerseits hat dem IS und anderen gegen Assad kämpfenden Terroristen medizinische Hilfe geleistet, und im Jahr 2019 gab der israelische Militärbeamte Gadi Eisenkot öffentlich zu, dass Israel IS-Terroristen bewaffnet und ihnen monatliche Gehälter gezahlt habe.

Im Jahr 2011 wurde der libysche Präsident Oberst Muammar Gaddafi nach einem achtmonatigen Bürgerkrieg von US-gestützten Terroristen ermordet. Dass die USA hinter diesem Attentat standen, ist allgemein bekannt und unumstritten. In ihrer Rolle als Außenministerin feierte Hillary Clinton Gaddafis Ermordung während eines Fernsehinterviews im Jahr 2011 unverhohlen, in dem sie mit psychotischer Schadenfreude ausrief: „Wir kamen. Wir sahen. Er starb.“

Gaddafi hatte erkannt, dass Israel hinter der westlichen Aggression gegen sein Land stand, und versuchte, sich und seine Regierung zu retten, indem er die USA umging und sich direkt an Israel sowie an einflussreiche amerikanische Juden wandte. Laut israelischen Quellen versuchte er 2011, seine Sache vor Israel und der Israel-Lobby, die die Außenpolitik der USA kontrolliert, zu vertreten.

…als das libysche Regime am Abgrund stand – aufgrund des Aufstands und der Folgen der von der UNO verhängten Lockerbie-Sanktionen, die erstmals 1992 in Kraft getreten waren –, fügte sie hinzu: „Gaddafi unternahm verzweifelt außergewöhnliche Annäherungsversuche an die jüdische Lobby in den USA und auch an Israel.“ The Jerusalem Post, 17. April 2016

Während sich die jüdisch geführten Medien in den USA ausschließlich auf angebliche „Menschenrechtsverletzungen“ durch Gaddafi als Grund für dessen Entmachtung konzentrierten, zeigten sich israelische Strategen ehrlicher und realistischer. In einem Beitrag aus dem Jahr 2016 bekräftigte Dr. Rafael Olek, strategischer Analyst am Begin-Sadat-Zentrum für Strategische Studien in Israel, Israels Bekenntnis zu seinem langfristigen strategischen Ziel, alle oppositionellen Regierungen zu beseitigen – ungeachtet der menschlichen Kosten.

Was den globalen Aspekt betrifft, wirft die Libyen-Frage mehrere Bedenken auf. Erstens gibt es Fragezeichen hinsichtlich der tatsächlichen Fähigkeit, Regime zur Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen gegenüber Schurkenstaaten durchzusetzen. Zweitens stellt sich die Frage: Wäre es besser, das stabile Regime von Tyrannen wie Gaddafi und Saddam Hussein, Assad und dem Ayatollah-Regime im Iran zu akzeptieren, oder sollten diese Tyrannen gestürzt werden – trotz des damit einhergehenden Zerfalls ihrer Länder, der mit schwerer Gewalt verbunden ist? So sehr wir die Lage in Syrien und im Irak auch bedauern mögen, scheint zumindest aus israelischer Sicht die zweite Option vorzuziehen zu sein – sie lässt sich leichter eindämmen, und die Lage könnte sich schließlich stabilisieren. Israel Defense, 3. September 2016

Trotz des Leids und des Todes, die die israelische Strategie des „Regimewechsels“ im gesamten Nahen Osten verursacht hat, sieht Israel keinen Grund, von dieser Politik abzurücken. Und warum sollte es auch? Israel selbst ist inmitten des Chaos bemerkenswert sicher geblieben und hat sogar seine Macht ausgebaut und seine diplomatische Position verbessert.

Die Flüchtlingskrise

Israels Kriege und Interventionen im Nahen Osten, die über seinen Stellvertreter, die USA, durchgeführt wurden, waren der direkte Auslöser für die europäische Flüchtlingskrise, die 2015 eskalierte und zu Gewalt, Terrorismus, Vergewaltigungen und politischer Unterdrückung gegenüber einheimischen Europäern geführt hat. Die beiden wichtigsten Einreisepunkte für Flüchtlinge und Migranten nach Europa sind Griechenland und Italien.

Der von den USA und Israel inszenierte Sturz Gaddafis im Jahr 2011 eröffnete eine wichtige Route für den Zustrom von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Afrika nach Europa. Laut der „Washington Post“ strömten zwischen 2014 und 2017 aufgrund des Sturzes Gaddafis 400.000 Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika von Libyen nach Italien.

Seit dem Zusammenbruch des Regimes von Muammar al-Gaddafi in Libyen ist die Zahl der Migranten, die das Mittelmeer überqueren, sprunghaft angestiegen, da die Menschen das Machtvakuum ausnutzen, um von der Nordküste des Landes aus in See zu stechen. Ein Netzwerk von Menschenschmugglern, die diesen Handel ermöglichen, hat sich von der Spitze Nordafrikas bis hinunter in Länder wie Niger und Sudan ausgeweitet. Die Kontaktdaten der Schmuggler werden in den großen Städten Afrikas über Facebook und WhatsApp verbreitet. Seit 2014 haben mehr als 400.000 Migranten und Flüchtlinge das Mittelmeer von Libyen nach Italien überquert. Washington Post, 31. August 2017

Dies war eine Kehrtwende gegenüber der zuvor erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Gaddafi und Europa, mit der verhindert werden sollte, dass Migranten die europäischen Küsten erreichten. Im Jahr 2004 begann Gaddafi damit, die Kontrolle der Flüchtlingsströme als Anreiz für Normalisierungsabkommen mit europäischen Staaten anzubieten. Im Jahr 2010 erklärte er prophetisch, dass Europa ohne seine Hilfe „schwarz“ werden würde.

Bereits im Jahr 2004 begann Gaddafi, Vereinbarungen mit einzelnen europäischen Staaten zu treffen, um den Zustrom von Migranten einzudämmen. Im August 2010 besuchte er seinen Freund Silvio Berlusconi, den damaligen italienischen Ministerpräsidenten, in Rom und erklärte, Europa würde ohne seine Hilfe „schwarz“ werden. „Morgen könnte Europa vielleicht nicht mehr europäisch sein, sondern sogar schwarz, da es Millionen gibt, die hereinkommen wollen“, sagte Gaddafi. „Wie werden die weißen und christlichen Europäer auf diesen Zustrom hungernder und ungebildeter Afrikaner reagieren … Wir wissen nicht, ob Europa ein fortschrittlicher und geeinter Kontinent bleiben wird oder ob es zerstört wird, wie es bei den barbarischen Invasionen der Fall war.“ Christian Science Monitor, 21. April 2015

Diese Vereinbarungen waren ein Erfolg. Mit Hilfe von Gaddafi konnte der Zustrom von Migranten und Flüchtlingen nach Italien im Jahr 2009 drastisch eingedämmt werden.

Im Juni 2009 unterzeichnete er ein „Freundschaftsabkommen“ mit Italien, das gemeinsame Marinepatrouillen gegen Migranten vorsah und die bedingungslose Übergabe von Migranten, die auf dem Weg nach Europa aufgegriffen wurden, durch Italien an Libyen beinhaltete. Die Zahl der Afrikaner, die bei dem Versuch, illegal nach Italien einzureisen, aufgegriffen wurden, sank in jenem Jahr um mehr als 75 Prozent. Christian Science Monitor, 21. April 2015

Diese für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zwischen Italien und Libyen wurde von Israel und den USA zunichte gemacht, was dazu führte, dass sich Gaddafis düstere Vorhersage im Jahr 2015 bewahrheitete.

Die italienische Regierung hat in den letzten Jahren versucht, die Abkommen mit Libyen wiederzubeleben, um den Zustrom von Migranten einzudämmen. Diese Versuche stießen jedoch auf rechtliche Hindernisse. Die britische Nichtregierungsorganisation Global Legal Action Network (GLAN) reichte 2017 beim Europäischen Gerichtshof eine Klage gegen Italien ein, in der Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden. Rechtsberater von GLAN ist Itammar Mann, ein jüdisch-israelischer Rechtsprofessor, der in Haifa, Israel, „Flüchtlingsrecht“ lehrt.

Weltweit gibt es etwa 6,6 Millionen Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg, von denen sich eine Million in Europa befindet. Die Spitzenjahre für die Ankunft von Flüchtlingen in Europa waren 2015–2017, als etwa 900.000 Syrer vor allem über Griechenland einreisten. Die Vertreibung der syrischen Bevölkerung dient einem strategischen Ziel Israels, indem sie der Assad-Regierung sowohl Humankapital als auch potenzielle Rekruten für ihr Militär entzieht. Laut Pew Research handelt es sich bei einem überproportionalen Anteil der Flüchtlinge in Europa um Männer im wehrfähigen Alter.

Mitarbeiter von IsraAID helfen dabei, ein Migrantenboot in Griechenland an Land zu bringen.

Israel und von Juden geführte Nichtregierungsorganisationen im Westen sind die Hauptakteure bei der Organisation der Migration und der Neuansiedlung syrischer, iranischer, irakischer und afghanischer Flüchtlinge in Europa. Alle vier Länder wurden durch Kriege und Sanktionen seitens Israels und der USA destabilisiert. IsraAID, die israelische Flüchtlingshilfeorganisation, betreibt seit 2015 die Flüchtlingszentren auf der griechischen Insel Lesbos.

Griechische Flüchtlingshilfezentren werden hauptsächlich von Israelis betrieben; auf Lesbos gibt es eine israelische Schule für syrische, iranische, irakische und afghanische Flüchtlinge; und all dies ist Teil eines gemeinsamen Plans, das Konzept von „Tikkun Olam“ und das jüdische Ehrenamt weltweit neu zu gestalten. YNet News, 4. März 2019

Der israelische Reporter Liad Osmo zitierte einen syrischen Flüchtling, der als „H., 20 Jahre alt, aus Aleppo“ identifiziert wurde und 2019 auf Lesbos angekommen war.

„Mein ganzes Leben lang, während meiner gesamten Kindheit in syrischen Schulen, wurde mir beigebracht, dass die Israelis der Feind sind, und dann ist das Erste, was ich sehe, als ich mich der griechischen Küste nähere, der Davidstern auf den Hemden der Israelis, die mir die Hände entgegenstrecken und mich auf den Boden legen.“ H., 20 Jahre alt, aus Aleppo

Osmo fügt hinzu, dass das Programm zur Neuansiedlung von Flüchtlingen in westlichen Ländern weltweit durchgeführt werde und mehrere weitere jüdische Organisationen daran beteiligt seien. Ermöglicht werde dies durch eine Investition des Staates Israel in Höhe von 66 Millionen Dollar.

Das Konzept, sich für eine bessere Welt einzusetzen, wird nun von einer großen jüdischen Organisation in Zusammenarbeit mit dem Staat Israel aufgegriffen… Die Jewish Agency arbeitet derzeit gemeinsam mit der Organisation „Mosaic United“ an einem Projekt, das die Zahl junger Juden, die sich für ihre lokale Gemeinschaft engagieren, voraussichtlich drastisch erhöhen wird. Für amerikanische Juden ist dies als „Tikkun Olam“ bekannt – also die Heilung der Welt. Dieses jüdische Konzept wurde zu einem zentralen Grundsatz unter den Nachkommen jüdischer Einwanderer in die Vereinigten Staaten in der vierten Generation. Die Projekte werden weltweit umgesetzt – von Puerto Rico und Griechenland bis hin zu Nepal, Mexiko, Indien und Äthiopien – durch Organisationen wie IsraAID, Project TEN, Tevel B’Tzedek und weitere… „Meistens ist das Einzige, was jüdische Studierende weltweit dazu bringt, über ihre jüdische Identität nachzudenken, eine BDS-Demonstration (die antiisraelische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung) auf dem Campus oder ein antisemitischer Vorfall irgendwo auf der Welt“, sagt Rabbiner Benji Levy, Geschäftsführer von Mosaic United. „Solche Vorfälle entfernen sie von dem Wunsch, jüdisch zu sein oder sich mit Israel verbunden zu fühlen.“ Levy erklärt, das Projekt sei vor einigen Jahren von der israelischen Regierung unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten übernommen worden. „Die Regierung wird 66 Millionen Dollar investieren, was einem Drittel des Budgets entspricht“, sagt er. YNet News, 4. März 2019

Rabbi Benji Levy heißt Israels Feinde auf der griechischen Insel Lesbos willkommen.

Deutschland hat weitaus mehr Flüchtlinge aus jüdischen Konflikten aufgenommen als jeder andere europäische Staat. Gegen den Willen des deutschen Volkes versprach Angela Merkel 2015 bekanntlich, jährlich 500.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Auch in Deutschland ist der Einfluss Israels spürbar, wo israelische Nichtregierungsorganisationen Arabisch sprechenden Menschen Sprachunterricht anbieten und ihnen Arbeitsmöglichkeiten vermitteln.

Im Jahr 2018 überreichte Merkel IsraAID eine Auszeichnung für deren Arbeit zur Integration arabischsprachiger Menschen in Deutschland. Auf ihrer Website rühmt sich IsraAID der umfangreichen Programme, die sie in Deutschland zur Erleichterung der Integration von Flüchtlingen auf die Beine gestellt haben, lässt dabei jedoch jegliche Erwähnung der Verantwortung des jüdischen Staates für die Krise selbst außer Acht.

IsraAID ist seit 2015 in Deutschland tätig, als eine Million Asylsuchende und Flüchtlinge das Land erreichten, von denen die meisten vor den Grausamkeiten des syrischen Bürgerkriegs und der Bedrohung durch den IS im Irak und in Syrien flohen… Zu den Programmen von IsraAID Deutschland gehören Führungsgruppen für jugendliche Flüchtlinge, psychosoziale Traumabetreuung für Kinder mithilfe von Ausdruckstherapien sowie ein spezielles Programm zur Unterstützung von Überlebenden des Völkermords an den Jesiden. Das Team von IsraAID in Deutschland ist ein multikulturelles Mosaik aus arabisch-, hebräisch-, deutsch- und englischsprachigen Psychologen, Sozialarbeitern, Kunsttherapeuten und Pädagogen. Sie nutzen ihre internationale Erfahrung und ihren interkulturellen Ansatz, um das nachhaltige Wohlergehen und die Integration von Flüchtlingen in Deutschland zu fördern. …Zu den weltweiten Maßnahmen von IsraAID gehören nachhaltige Programme zum Aufbau von Resilienz, zur Bereitstellung von Bildung, zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, zur Förderung des Kinderschutzes, zur Verbesserung der sanitären Versorgung und zur Schaffung von Existenzgrundlagen. Seit dem Höhepunkt der syrischen Flüchtlingskrise im Jahr 2015 hat IsraAID allein in Griechenland und Deutschland über 100.000 Flüchtlinge medizinisch, psychosozial und bildungsbezogen unterstützt. Viele Flüchtlinge, die vor Krieg und Verfolgung in Afghanistan, im Iran, im Irak und in Syrien in Länder wie Deutschland fliehen, gelangen über Griechenland nach Europa. Auf Lesbos, der griechischen Insel, auf der viele Flüchtlinge nach einer beschwerlichen Seereise aus der Türkei zuerst ankommen, versorgt IsraAID Neuankömmlinge an der Küste medizinisch und betreibt die „School of Peace“ – die einzige Einrichtung, die Unterricht in der Muttersprache auf Arabisch, Kongolesisch-Französisch, Farsi und Kurdisch anbietet und jede Woche mehr als 200 Schüler betreut. …Durch unsere Arbeit mit IsraAID haben wir die Kraft und das Potenzial der Flüchtlinge erkannt, mit denen wir zusammenarbeiten, während sie eine neue Geschichte für sich selbst und ihre Gemeinschaften schreiben. Es ist eine Geschichte vom Erlernen neuer Sprachen und von der Anpassung an eine neue Umgebung. Es sind 500 Menschen – arabisch-, kurdisch-, farsi- und französischsprachige Muslime und Christen –, die Eid al-Fitr in einer griechischen Schule feiern, die von einer israelischen humanitären Hilfsorganisation betrieben wird. IsraAID, 2018

Israel überschüttet uns mit humanitärer Rhetorik, wenn es darum geht, in Europa eine Eid-al-Fitr-Feier für Muslime zu veranstalten, die vor zionistischen Kriegen fliehen, doch eine solche Feier ist in Israel völlig undenkbar. Im Jahr 2021 verbrachten die israelischen Streitkräfte (IDF) den Eid-al-Fitr damit, palästinensische Zivilisten im Gazastreifen zu bombardieren. Am Tag zuvor wurden fanatische Juden in Jerusalem beim Tanzen gefilmt, weil sie glaubten, eine der heiligsten Moscheen des Islam stünde in Flammen.

Jegliche von Juden geäußerte Besorgnis über den Zustrom von Ausländern nach Europa dreht sich ausschließlich um die potenziellen negativen Auswirkungen auf europäische Juden. Die negativen Auswirkungen auf einheimische Europäer werden aus jüdischer Sicht lediglich im Zusammenhang mit der Gefahr betrachtet, nationalistische Widerstände zu schüren.

In einem Beitrag für die liberale Brookings Institution aus dem Jahr 2015 erklärte Daniel Byman, Professor für Jüdische Zivilisation an der Georgetown University in Washington, D.C., dass die Lösung für dieses Problem in der langfristigen Integration der Flüchtlingsbevölkerung in Europa liege.

Wenn die Flüchtlinge eher als kurzfristiges humanitäres Problem denn als langfristige Integrationsherausforderung betrachtet werden, wird sich dieses Problem wahrscheinlich verschärfen. Radikale werden zu denen gehören, die den Flüchtlingen religiöse, bildungsbezogene und soziale Unterstützung bieten – und so ein Problem schaffen, wo zuvor keines bestand. Tatsächlich benötigen die Flüchtlinge ein umfassendes und langfristiges Maßnahmenpaket, das neben sofortiger humanitärer Hilfe auch politische Rechte, Bildungsförderung und wirtschaftliche Unterstützung umfasst, insbesondere wenn sie in großer Zahl aufgenommen werden. Wenn sie nicht in die lokalen Gemeinschaften integriert werden können, besteht die Gefahr, dass sich die Spannungen zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Gemeinschaften in Europa fortsetzen oder sogar verschärfen. Daniel Byman, 2015

Der Zustrom von Flüchtlingen und Migranten nach Europa verlangsamte sich nach 2018, wobei mehrere europäische Länder darauf bestanden, dass sie keine weiteren Menschen mehr aufnehmen könnten. Der Schwerpunkt verlagerte sich von der Erleichterung der Einreise neuer Ankommender hin zur Sicherstellung, dass diejenigen, die in Europa angekommen sind, dauerhaft bleiben. Im Jahr 2020 entschied der Gerichtshof der Europäischen Union, dass Männern, die sich in Syrien dem Militärdienst entziehen, Asyl gewährt werden muss und sie nicht nach Syrien abgeschoben werden dürfen. Dieses Urteil kommt ausschließlich Israel zugute, während es den Europäern schadet, die junge männliche Flüchtlinge und die damit verbundenen Probleme wie Gewalt, Vergewaltigung und soziale Unruhen, die diese mit sich bringen, loswerden wollen. In den Jahren 2022 und 2023 stieg die Zahl der Ankünfte erneut an.

Nach dem 7. Oktober: Eine offene Politik des Völkermords und der ethnischen Säuberung

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben jüdische Amtsträger mehrfach offen dazu aufgerufen, die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens – rund 2 Millionen Menschen – zu töten oder zu vertreiben. Gleichzeitig haben sie den Druck auf westliche und arabische Staaten erhöht, sich freiwillig bereit zu erklären, alle palästinensischen Bewohner aufzunehmen – ein Schritt, der darauf abzielt, das Leben der Palästinenser im Gazastreifen für immer zu beenden.

Die jüdische Strategie ist für alle, die bereit sind, hinzuschauen, offensichtlich. Die massiven Terrorbombardements gegen Zivilisten, die systematische Zerstörung von Häusern und die gezielten Angriffe auf die gesamte humanitäre Infrastruktur wie Krankenhäuser zielen darauf ab, das Leben im Gazastreifen unmöglich zu machen. Israel kämpft nicht gegen die Hamas. Es versucht, die gesamte arabische Bevölkerung zu töten oder zu vertreiben.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels haben sich 1,8 Millionen Palästinenser, die vor den jüdischen Terrorbombardements fliehen, in der südlichen Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze konzentriert, während Israel eine groß angelegte Invasion der Stadt plant, um sie nach Ägypten zu treiben. Bislang wurden die Juden bei diesem Versuch durch den erbitterten Widerstand der Hamas-Kämpfer, weltweite Proteste, politischen Druck und die Weigerung Ägyptens, große Zahlen von Palästinensern aufzunehmen, daran gehindert, doch sie haben dieses Vorhaben nicht aufgegeben.

Die Regierungen der USA und Europas haben die Juden bei ihrer Kampagne der ethnischen Säuberung unter dem Deckmantel der Humanität gerne unterstützt. Am 30. April berichtete CBS News, dass sie interne Dokumente der Biden-Regierung erhalten hätten, in denen Diskussionen zwischen mehreren Bundesbehörden über die dauerhafte Umsiedlung von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen in die USA detailliert beschrieben werden.

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, haben hochrangige Beamte mehrerer US-Bundesbehörden in den letzten Wochen die Durchführbarkeit verschiedener Optionen zur Umsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen erörtert, die unmittelbare Familienangehörige haben, die US-Staatsbürger oder Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht sind. Einer dieser Vorschläge sieht vor, das seit Jahrzehnten bestehende US-Flüchtlingsaufnahmeprogramm zu nutzen, um Palästinenser mit Verbindungen zu den USA aufzunehmen, denen die Flucht aus dem Gazastreifen ins benachbarte Ägypten gelungen ist, wie aus den behördenübergreifenden Planungsdokumenten hervorgeht. Die Dokumente zeigen zudem, dass hochrangige US-Beamte darüber diskutiert haben, weitere Palästinenser aus dem Gazastreifen zu evakuieren und sie als Flüchtlinge anzuerkennen, sofern sie amerikanische Verwandte haben. Die Pläne würden eine Abstimmung mit Ägypten erfordern, das sich bislang geweigert hat, große Zahlen von Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen. CBS News, 30. April 2024

Jüdische Zionisten stellen die Mehrheit der Kabinettsmitglieder der Biden-Regierung dar, die für Außenpolitik und nationale Sicherheit zuständig sind, angeführt vom jüdischen Außenminister Anthony Blinken. Es steht fest, dass zu den von CBS News erwähnten „hochrangigen US-Beamten“ auch Juden gehören, die von ethnischer Loyalität gegenüber Israel motiviert sind. Blinken bekräftigte seine Loyalität gegenüber Israel offen in einer Rede am 12. Oktober 2023 in Israel.

Ich befinde mich in Israel in dieser für diese Nation und für die ganze Welt unglaublich schwierigen Zeit. Als Außenminister, als Jude, als Ehemann und Vater verstehe ich aus eigener Erfahrung, welche erschütternden Auswirkungen die Massaker der Hamas haben. Anthony Blinken, 12. Oktober 2023

Laut einem Bericht in „The Guardian“ begann Großbritannien bereits am 22. Oktober 2023 mit der Ausarbeitung von Plänen zur Aufnahme von Menschen aus dem Gazastreifen.

Eine Koalition aus Hilfsorganisationen und Gruppen hat einen Plan ausgearbeitet, der darlegt, wie Großbritannien Tausenden von Palästinensern aus dem Gazastreifen Zuflucht gewähren könnte. Organisationen wie der Refugee Council, Safe Passage International, Ärzte der Welt, die Helen-Bamber-Stiftung und City of Sanctuary haben ihre Besorgnis darüber geäußert, dass der Konflikt die palästinensische Flüchtlingskrise verschärfen könnte. The Guardian, 22. Oktober 2023

Die Umsiedlungspläne wurden vom Refugee Council in einem Positionspapier vorgestellt, das von den anderen Organisationen unterstützt wurde. Der Geschäftsführer des Refugee Council ist ein Jude namens Enver Solomon, der das Vereinigte Königreich eindringlich dazu aufforderte, Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen, ohne dabei Kritik an Israels Terrorbombardements oder der Unterstützung des Vereinigten Königreichs dafür zu üben.

„Je mehr sich der Konflikt zuspitzt, desto mehr palästinensische Männer, Frauen und Kinder werden vertrieben und geraten in große Gefahr … Menschen, die in ihren Häusern nicht sicher und geborgen sind, brauchen Zugang zu Sicherheit, und Großbritannien muss bereit sein, eine Rolle zu übernehmen, indem es kurzfristig ein Paket von Sofortmaßnahmen umsetzt.“ Enver Solomon

Enver Solomon, jüdischer Geschäftsführer des Flüchtlingsrats

Einer der vom Refugee Council ausgearbeiteten Pläne wurde Monate später erneut von dem Labour-Abgeordneten Sam Tarry beworben, der auf X – auch bekannt als Twitter – darüber postete.

Today in Parliament I called for the creation of a Palestinian family visa scheme. This should bring Palestinian refugees to safety in the UK through a new safe and legal route, and reunite families desperate for their loved ones to reach safety. pic.twitter.com/eJyUeiNz2Q — Sam Tarry (@SamTarry) May 13, 2024

Dies ist nur eine kleine Auswahl der verschiedenen Umsiedlungspläne, die von westlichen Regierungen und Flüchtlingsorganisationen bereits zu Beginn des Konflikts vorangetrieben wurden. Während sich Regierungen und Nichtregierungsorganisationen im Westen hinter humanitärer Rhetorik versteckten, machten israelische Regierungsvertreter deutlich, dass die vollständige Vertreibung der Araber aus dem Gazastreifen und die Beendigung der palästinensischen Existenz in Gaza ihr strategisches Kriegsziel sei. Diese Regierungen und Organisationen werden nicht von dem humanitären Wunsch angetrieben, Kriegsopfern zu helfen. Sie werden von einer Politik angetrieben, den jüdischen Staat bei seiner Völkermordkampagne zu unterstützen, und machen sich damit zu Komplizen dieses Verbrechens. Anstatt Israel bei der Vertreibung der Araber eilig zu unterstützen, sollten westliche Regierungen alle Finanzmittel, Waffen und sonstigen Verbindungen zum jüdischen Staat kappen.

Fazit

Die europäische Flüchtlingskrise umfasst weit mehr, als hier behandelt werden kann, doch wohin man auch blickt, sieht man die Spuren Israels, jüdischer Organisationen und jüdischer Aktivisten. Sei es auf außenpolitischer Ebene, indem sie die Vereinigten Staaten zu weiteren Kriegshandlungen drängen, oder auf „humanitärer“ Ebene, indem sie NGOs nutzen, um die Flüchtlingsbewegungen zu erleichtern und Araber, Afrikaner und Iraner dauerhaft in Europa anzusiedeln.

Nationalisten in Amerika und Europa müssen sich dieser Realität direkt stellen. Wir müssen uns den Aufrufen von Handlangern und rechtsgerichteten jüdischen Organisationen widersetzen, die versuchen, die durch die Migrationskrise geschürte Ablehnung des Islam zu nutzen, um Unterstützung für zionistische Aggressionen gegen das syrische, iranische und palästinensische Volk zu mobilisieren. Solche Konflikte werden nur zu noch mehr Elend und einem noch größeren Zustrom von Flüchtlingen nach Europa führen, wo israelische und jüdische NGOs bereitstehen, um sie willkommen zu heißen – und dabei die Sprache des Humanitarismus nutzen, um den Westen in eine Abladefläche für Menschen zu verwandeln, die durch jüdische Kriege vertrieben wurden.

Schweigen in Fragen des Nahostkonflikts ist keine Option. Dies ist nicht nur irgendein ausländischer Konflikt, der keine Auswirkungen auf uns hat. Der Konflikt im Nahen Osten steht in direktem Zusammenhang mit der Zukunft Europas und Amerikas. Schweigen kommt einer Unterstützung des Status quo gleich, der ausschließlich Israel begünstigt.

Sowohl der rechte als auch der linke Kopf der zionistischen Schlange müssen abgetrennt werden. Arabische und muslimische Migranten in Europa und Amerika müssen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden, wo sie in Frieden und Sicherheit leben können, frei von zionistischer Aggression. Europäische und amerikanische Nationalisten müssen zusammenarbeiten, um die zionistischen Machtstrukturen in unseren Heimatländern zu zerschlagen und eine gerechte und friedliche Welt aufzubauen, frei von jüdischen Kriegen und Bevölkerungsvertreibungen.