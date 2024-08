Neue Videos am Dienstag

Lassen Sie sich heute von einer breiten Auswahl an neuen und fesselnden Videos inspirieren, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie zahlreiche Beiträge, die unterschiedlichste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Ukraine-Truppen in Russland – was ist die Strategie? | Prof. Dr. Christian Rieck

MANOVA The Great WeSet: „Materialismus am Abgrund“ (M. Burchardt, J. Fliege, G. Kirchhoff, R. Unger)

Tacheles # 142 Tacheles vor Publikum 2.0

Chemtrails versprühen mRNA in Städten, die gegen die Covid-Impfung sind. Bill Gates steckt dahinter

Douglas Macgregor: Mehrheit in Israel komplett von der Rolle

Plan: Industrie soll nach „Flatterstrom“ produzieren – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Fritz Vahrenholt

Wie wurde Deutschland wieder zum „kranken Mann Europas“? | Von Rainer Rupp

Mobiltelefonie, 5G, Wifi… erzeugen oxidativen Stress: Alterung und chronische Krankheiten

Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Gelddruckmaschine! (Sie sind zu weit gegangen!)

PIU-AKUT: KESB-«Profis» verursachen Chaos und Polizeieinsatz!

Tucker Carlson: Calley & Casey Means: Wie Big Pharma dich krank hält

THE PLAN – Die WHO plant 10 Jahre Pandemien, von 2020 bis 2030

33. Olympiade Paris: Drag-Queens, LGBT, Satanismus, dystopische Abschlussfeier… Antichrist und NWO?

Fiasko für Kiew: Alle ihre Pläne sind gnadenlos gescheitert

Achtung – Gefahr in Verzug