Neue Videos am Dienstag

Robert F. Kennedy Jr.: Wer profitiert wirklich am Ukraine-Krieg? (V2 [Ton]-Deutsch)

Woher kommt der Wert des Bitcoin? Vortrag von Prof. Dr. Christian Rieck

SCOTT RITTER: RUSSLAND BLUFFT NICHT – NUKLEARE DOKTRIN ZIELT AUCH AUF USA

Ehemalige YouTube-CEO stirbt mit 56 Jahren an Turbokrebs. Sie zensierte alternative Informationen

Tacheles #143 – Dumm gelaufen !

BOBBY & DONALD| Das 3. Jahrtausend #108

„AfD-Regierung in Sachsen absolut möglich“ – Punkt.PRERADOVIC mit Antje Hermenau

Gesundheitspersonal verklagt Frankreich vor Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Impfpflicht

Wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter? Gespräch mit Harald Kujat

EXKLUSIV – Treffen Sie die Journalistin, die Brigitte Macron entlarvte – Candace Ep 56 (dt.UT)

Migrantenbanden übernehmen die Kontrolle über US-Städte (The Reese Report – Deutsch)

Die Pharmaindustrie macht uns krank, bringt uns aber nicht um, so sind wir lebenslang rentabel

“Wenn wir so wählen, ändert sich nichts” (Roland Tichy, Horst Lüning, Markus Krall, Marc Friedrich)

“HOPE”: Die Hoffnung stirbt zuletzt – Der Film (in voller Länge)

Olaf Kretschmann: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk – Zeit für den Great-Reset!

Dritter Weltkrieg? | Das hätten Sie niemals tun dürfen!

Tucker Carlson interview Jeffrey Sachs

