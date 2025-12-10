Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Trump und Putin SCHOCKIERTEN gerade die Welt, und die Globalisten der NATO und der EU sind wütend

Wow: War es Erika Kirk, die TPUSA gebeten hat, mich einzuladen!? | Candace Episode 275

Direkt zum Video:

Prof. Sucharit Bhakdi: »Sie haben die Immunität verwirkt« | Im Gespräch mit Sodenkamp & Lenz

Türkei–Iran: Warum stellt sich Ankara plötzlich gegen Israel?

Zombie-Gesellschaft: Warum Menschen nach der „Impfung“ anders denken | Dr. Nehls bei Tucker Carlson

Palantirs KI-Todesliste ENTHÜLLT – Und ja, sie WIRD als Nächstes gegen Amerikaner eingesetzt werden

Das Pädophilie Problem der Königsfamilie (Corbett Report – Deutsch)

Sie hassen Bauern! Die berät tatsächlich die Regierung. Waidmannsheil

Wieso sinkt die Lebenserwartung gerade drastisch nur in Deutschland?

Silber Explosion: jetzt kracht‘s! Krasse Manipulation fliegt auf.

Wikipedia ist unseriös. Interview Markus Fiedler | #112a Wikihausen

„Wie Superreiche die Politik lenken“ – Gunter Frank im Interview

Fondsmillionär und Crash-Prophet Max Otte: Wann kommt der „Weltsystemcrash“ endlich?

Der Homo Token | ‪@tomregenauer‬ und ‪@FlaviovonWitzleben‬ in der MANOVA Truman Show