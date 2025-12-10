Kurswechsel: Präsident Trumps Nationales Sicherheitsstrategie-Dokument 2025

Paul Craig Roberts

Wenn Präsident Trumps Strategiepapier zur nationalen Sicherheit 2025 etwas bedeutet – und ich hoffe, dass es das tut – dann können die Atomwissenschaftler die Zeiger der Weltuntergangsuhr um ein paar Stunden zurückstellen. Wenn Trumps Strategie dem Widerstand von Interessengruppen und der ideologischen Linken der Demokratischen Partei standhalten kann und von seinen Nachfolgern im Amt fortgeführt wird, dann hat Präsident Trump tatsächlich den Kurs Amerikas und der Welt verändert.

Das Dokument unterstützt viele der Punkte, die ich seit Jahrzehnten vorgebracht habe. Ich werde gleich auf einige dieser Punkte eingehen, aber von größter Bedeutung ist zunächst die Abkehr des Dokuments von der Wolfowitz-Doktrin der amerikanischen Hegemonie. An die Stelle dieser kriegsanfälligen Doktrin setzt Trumps Strategie einen Ansatz, der die Welt auf Grundlage wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit betrachtet. Von zentraler Bedeutung ist der Aufruf des Dokuments zur Wiederherstellung strategischer Stabilität zwischen Russland und den Vereinigten Staaten und Europa. Das Fehlen strategischer Stabilität zwischen dem Westen und Russland führt auf direktem Weg in einen Atomkrieg. Somit adressiert Trumps Ansatz zur nationalen Sicherheit die fundamentalste Frage unserer Zeit.

Das Dokument sagt, dass amerikanische Eliten fehlgeleitete und destruktive Wetten auf den Globalismus und den sogenannten „Freihandel“ abgeschlossen haben, was die Mittelschicht und die industrielle Basis ausgehöhlt hat, auf der die amerikanische wirtschaftliche und militärische Macht beruht. Es räumt ein, dass die Politik der Auslagerung amerikanischer Produktionsarbeitsplätze die chinesische Wirtschaft aufgebaut hat. Das Dokument kritisiert die amerikanischen politischen Eliten dafür, die amerikanische Politik an ein Netzwerk internationaler Institutionen gebunden zu haben, von denen viele von Anti-Amerikanismus und von einem Transnationalismus getrieben sind, der ausdrücklich versucht, die Souveränität einzelner Staaten in einem babylonischen Durcheinander aufzulösen.

Um unseren Erfolg zu sichern, muss Amerika kompromisslos zu seiner Vergangenheit und Gegenwart stehen. Unser Selbstvertrauen, das von intellektuellen Eliten beschädigt wurde, muss wiederhergestellt werden. Wir müssen uns von den Bemühungen der Liberalen abwenden, unser Selbstverständnis durch Schuldzuweisungen und unsere nationale Geschlossenheit durch offene Grenzen zu unterminieren. Das Dokument erkennt die Bedeutung geistiger und kultureller Gesundheit an und die Bedeutung eines Volkes, das stolz auf seine Leistungen und seine Helden ist. Sollte es der liberalen Linken gelingen, eine Kultur der Selbstkritik und Schuld zu schaffen, würde dies in einem nationalen Scheitern enden. Das Dokument weist die Politik der liberalen Linken bezüglich DEI zurück. Ohne ein leistungsbasiertes System können die Vereinigten Staaten in der Welt nicht konkurrieren und werden von anderen überholt werden.

Das Dokument äußert Besorgnis über Europas Selbstvertrauen und westliche Identität, deren Schwäche zusammen mit niedrigen Geburtenraten und massiver Einwanderung Europa eine kulturelle Auslöschung droht. Wenn die derzeitigen Trends sich fortsetzen, wird Europa in 20 Jahren oder weniger nicht wiederzuerkennen sein.

Das Dokument ist nicht perfekt. Es weist Washington keinerlei Verantwortung für den Konflikt in der Ukraine zu. Und es stellt keinen Zusammenhang zwischen der Auslagerung amerikanischer Produktion und dem Handelsdefizit der USA her. Dennoch ist es eine weitaus bessere Strategie, als ich je erwartet hätte, aus Washington zu sehen. Wenn Trumps nationale Sicherheitspolitik seinen Ansatz in den Verhandlungen mit Putin beeinflusst, sollten wir bald eine vernünftige Lösung haben.