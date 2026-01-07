Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

DAS rollt im Januar auf uns zu (bereite dich vor!)

2017- Was dir die Medien über Venezuela nicht sagen (Really Graceful – Deutsch)

Pegasus-Planspiel: Nächste Pandemie zielt auf Kinder ab & was wusste Fauci?

Geheimplan Venezuela: Was die USA wirklich wollen (Ernst Wolff deckt auf)

US-Angriff auf Venezuela:

Håkan Julander: Der Chaos-Dämon – Wie Schweden seine Seele verlor – Deutsche KI-Synchronisation

Gold über 4.000$ – Beginn der Endphase des Fiatgelds? | Dr. Markus Krall

Prof. Jeffrey Sachs – Angriff auf Putins Residenz & warum Europa keinen Frieden will

Mind Control Exposed: HAARP, Hypnose und der Alien-Faktor |

Link zum Video

Deutschlands Niedergang und Europas Bruchpunkt | Prof. Richard Wolff

Dopamin-Experte: Alkohol verdrahtet dein Gehirn neu! Ein Dopamin-Desaster

DER AUFSTIEG UND FALL VON KLAUS SCHWAB

Geopolitische Katerstimmung | Dirk Pohlmann, Jürgen Rose und Werner Rügemer im MANOVA-Gespräch

22. AZK: „Von Covid-Impfagenda bis Masernimpfpflicht“ von Dr. med. Ronald Weikl | kla.tv/39770

1000x schnellere KI: Das Ende elektronischer Chips! (Photonische Chips erklärt)