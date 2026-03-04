Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Der fällige Kahlschlag | Von Michael Straumann

Venezuela, Grönland, Palästina, Iran: Die geopolitische Konsolidierung – Interview mit James Corbett

Infiltration durch die Agenda 2030/Club of Rome

Link zum Video

Abgründige Gesundheitspolitik

Steuerzahler darf wissen: Nationalrat Wyssmann über geheime Impfverträge

Aufruf an Impfgeschädigte der Chargen EX 8679, FD 7958, FE 6975

Tucker Carlson: Israels finstere Agenda, das US-Militär zu benutzen, um Trumps Friedensplan zu verei

Link zum Video

Hannah: „Für mich ist es so schlimm, dass mir nichts hilft.“

Krall & Bubeck: Speck enthüllt – Gold & Silber stehen erst am Anfang!

Die 3 besten Immun-Booster von Lidl (extrem günstig?

Im Gespräch: Karin Leukefeld | Krieg gegen den Iran

Ultimativer Super-GAU für die EU! Jetzt werden sie endgültig ruiniert

Markus Krall analysiert: Petrodollar Krieg – Gold & Silber profitieren!

Douglas Macgregor: Eine neue Welt entsteht – Iran siegt, Israel kämpft ums Überleben

PATRIK BAAB enttarnt wahre Gründe für IRAN-ANGRIFF von USA & ISRAEL! – Das sind die wahren ZIELE!

Gaspreis +50 %, Deutsche Regierung versagt! Ukraine in die EU, ihr spinnt doch!!!

Tucker Carlson lässt eine BOMBE über Israels Krieg gegen den Iran platzen | Redacted News Deutsch