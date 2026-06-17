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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Larry Johnson & Mohammad Marandi: US-Iran-Abkommen – Durchbruch oder Zusammenbruch?

Deutschland will Krieg mit Russland ! Haben die denn GAR NICHTS gelernt (Kim Iversen – Deutsch)

Lawrow antwortet den EU-Kriegstreibern auf deren Ultimaten und Frechheiten

Trump veröffentlicht Material, das jahrelang bestritten wurde // GEGENPOL

Sie nutzen KI, um den größten Landraub der amerikanischen Geschichte durchzuziehen | Hustl Deutsch

Europa brennt – Politische Unruhen, Bürgerkriege und Krieg

„DARAN DENKT NIEMAND“! Diese Zustände drohen in Deutschland! Korruption: Diese Politiker sind schuldig

„Wer Starlink benutzt, kann seine Daten gleich der CIA schicken!“ -Tom-Oliver Regenauer im Gespräch

Warum wird die NATO zerstört? – Fragen an Corbett (The Corbett Report – Deutsch)

Jeder soll glauben das System zu verstehen – damit jeder ein Teil von ihm wird

Pavel Durov | Kommunikationstechnologie und der Kampf für die Freiheit | Deutsch

Jeffrey Epsteins „Brooklyn Projekt“ – Frank Höfer im Interview | Apolut im Gespräch

Kayvan Soufi-Siavash & Tom Lausen: Massenmord an Tieren, KI-Gefahr & Medien-Detox

Muskeln ohne Training? Dieses Bakterium steigert die Muskelkraft um bis zu 30%

„ARD versucht mich mundtot zu machen“ – Dr. Nehls packt aus

Millionen werden es nutzen! NIKOLA TESLA: „Sie sind real und lebendig. Nutze sie vorsichtig!“