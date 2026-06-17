Die Vorstellung einer „neuen Weltordnung“ wird zunehmend offen von führenden Politikern thematisiert. Der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte am Freitag in Paris nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Kanada werde Teil der entstehenden Ordnung sein, die sich seiner Einschätzung nach maßgeblich von Europa aus entwickeln werde. Eine Volksabstimmung oder breite öffentliche Debatte über eine solche strategische Neuausrichtung ist bislang nicht vorgesehen.

Was Carney sagte – und warum seine Worte Aufmerksamkeit erregen

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron erinnerte Carney an ein früheres Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Eriwan. Dort habe er erklärt, dass „die nächste Weltordnung wahrscheinlich von Europa aus gestaltet werden wird“ und Kanada Teil davon sein werde. Die Aussage wurde von Kritikern als bemerkenswert deutlich gewertet, da sie weniger als Option denn als politische Zielsetzung formuliert erschien.

Der Journalist Dan Dicks von Press For Truth sprach in diesem Zusammenhang von einem „Verrat an der kanadischen Souveränität“ – eine Einschätzung, die seine Kritik an einer stärkeren supranationalen Einbindung Kanadas widerspiegelt.

CARNEY BETRAYS CANADA: Forced Into The NEW WORLD ORDER With Macron!!



On June 12th 2026, Mark Carney openly declared that Canadians WILL be dragged into the “next world order” emerging from Europe, with zero input from the public.



Teaming up with Emmanuel Macron, the globalist… pic.twitter.com/SJdHpf44Ff — Dan Dicks (@DanDicksPFT) June 13, 2026

Carney und die Bilderberg-Debatte

Mark Carney war Gouverneur der Bank of Canada und später der Bank of England, bevor er in die Politik wechselte. Kritiker sehen in seinem Aufstieg ein Beispiel dafür, wie einflussreiche internationale Netzwerke politische Karrieren fördern.

Dan Dicks hatte bereits Jahre vor Carneys Kandidatur für die Führung der Liberalen Partei die These vertreten, Carney sei von der Bilderberg-Gruppe als künftiger Spitzenpolitiker aufgebaut worden. Als Beispiel wird häufig der frühere Premierminister Stephen Harper genannt, der 2003 an einem Bilderberg-Treffen teilnahm und zwei Jahre später Regierungschef wurde. Einen belastbaren Nachweis dafür, dass Bilderberg politische Ämter vergibt oder bestimmt, gibt es allerdings nicht.

Macron: Vom Investmentbanker zum Präsidenten

Auch Emmanuel Macron steht seit Jahren im Fokus seiner Kritiker. Vor seinem Eintritt in die Politik arbeitete er als Investmentbanker bei Rothschild & Co. Macron bezeichnete sich einst als „jupiterischen Präsidenten“ – eine Formulierung, die von Gegnern als Ausdruck eines technokratischen und distanzierten Politikverständnisses interpretiert wird.

Für Kritiker verkörpern Carney und Macron eine politische Elite, die weitreichende Entscheidungen trifft, ohne die Bevölkerung ausreichend einzubeziehen.

Kinderschutz oder digitale Kontrolle?

Während des Treffens in Paris lobte Carney Macrons Vorstoß, soziale Medien für Kinder unter 16 Jahren stärker einzuschränken. Kanada kündigte zeitgleich ähnliche Maßnahmen an.

Befürworter sehen darin einen notwendigen Schritt zum Schutz von Minderjährigen vor schädlichen Inhalten und den Auswirkungen sozialer Medien. Kritiker warnen hingegen davor, dass Altersverifikationssysteme die Grundlage für umfassendere digitale Identitätsstrukturen schaffen könnten. Sie befürchten, dass daraus langfristig Instrumente zur Online-Überwachung und zur stärkeren Kontrolle digitaler Kommunikation entstehen könnten.

Kontroverse um die Glaubwürdigkeit

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten dabei persönliche Aspekte der beiden Politiker. Carney wurde in der Vergangenheit auf Fotos neben Ghislaine Maxwell gesehen, der später verurteilten Vertrauten von Jeffrey Epstein. Die Aufnahmen entstanden während seiner Zeit als Gouverneur der Bank of England; Hinweise auf ein Fehlverhalten Carneys ergeben sich daraus nicht.

Auch Macrons Beziehung zu seiner heutigen Ehefrau Brigitte Macron wird von Kritikern immer wieder thematisiert. Die beiden lernten sich kennen, als Macron 15 Jahre alt war und Brigitte als Lehrerin tätig war. Für manche Beobachter wirkt es daher widersprüchlich, wenn beide Politiker heute öffentlich als Vorkämpfer für den Schutz von Kindern im digitalen Raum auftreten.

Treffen hinter verschlossenen Türen

Für weitere Spekulationen sorgten Berichte über ein nicht öffentlich angekündigtes Treffen Carneys in Toronto mit Alex Soros und dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Weder eine Pressekonferenz noch eine detaillierte Tagesordnung wurden veröffentlicht.

Kritiker sehen in solchen Zusammenkünften ein Beispiel für die Intransparenz politischer und wirtschaftlicher Eliten. Befürworter entgegnen, dass informelle Gespräche zwischen führenden Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft seit jeher Teil internationaler Diplomatie und Netzwerkarbeit seien.

Die Debatte über die globale Agenda

Für viele Beobachter steht die Zusammenarbeit zwischen Carney und Macron sinnbildlich für einen umfassenderen Wandel der internationalen Ordnung. Kritiker sprechen vom „Great Reset“ – einer Entwicklung, bei der nationale Souveränität zunehmend zugunsten supranationaler Strukturen und internationaler Institutionen zurücktritt.

Carney selbst hat mehrfach vom Ende der alten Ordnung und vom Entstehen einer neuen Weltordnung gesprochen. Die entscheidende politische Frage lautet daher nicht mehr, ob sich die internationale Ordnung verändert, sondern wie weit dieser Wandel gehen soll – und in welchem Umfang die Bürger in die Entscheidung darüber eingebunden werden.

Die zentrale Kritik lautet: Werden die Menschen aktiv an dieser Neuausrichtung beteiligt – oder werden weitreichende Veränderungen als unausweichliche Entwicklung präsentiert, ohne dass die Bevölkerung jemals ausdrücklich zustimmt?