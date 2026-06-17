Nach dem Iran-Krieg: Das Ende einer Ära, nicht als Niedergang, sondern als Auslöser für einen abrupten Wandel

Alastair Crooke

Trumps Würgegriff bei Öl, Zöllen und Technologie hat sich als kontraproduktiv erwiesen – und eine neue Ära autarker Volkswirtschaften und generationenübergreifender Konfrontation geschmiedet.

Professor Michael Hudson wendet sich in einer aktuellen Diskussion gegen diejenigen, die heute vom „Niedergang des US-Hegemons“ sprechen. Ein Niedergang setze voraus, dass etwas auf- und abschwinge, so Hudson, sich aber immer wieder erhole. „Aber es hat statistisch gesehen nie so etwas wie einen Zyklus gegeben … Es gibt keinen Niedergang, es ist ein Crash“ –

„Wir erleben das Ende einer Ära, keinen Niedergang, sondern einen abrupten Wandel. Und dieser Wandel kommt nicht von außen: Das Ende der amerikanischen Macht ist nicht auf irgendeinen ausländischen Bürgerkrieg oder einen anderen Krieg gegen die amerikanische Vorherrschaft zurückzuführen. Das Ende kam von den Vereinigten Staaten selbst, indem sie versuchten, ihre Interessen als Hegemon denen jedes anderen Landes entgegenzustellen.“

Paradoxerweise, so Professor Hudson:

„Jede Maßnahme, die ergriffen wurde, um dem amerikanischen ‚Niedergang‘ zu entkommen, ist zu dem Mechanismus geworden, der ihn herbeiführt. Die USA sind in den Krieg gezogen, um ihre Vorherrschaft zu behaupten – und haben bewiesen, dass sie nicht mehr dominieren können … Sie führten vierzig Jahre lang maximale Druckpolitik, um den Iran zu brechen, und schufen stattdessen genau den Gegner, der jetzt [der US-Domination die Stirn bietet].“

Um Amerikas Macht zu bewahren, habe Präsident Trump versucht, eine Reihe von Engpässen auf die gesamte Weltwirtschaft auszuüben, „durch die Kontrolle des Öls – denn das braucht jeder“, so Hudson.

Dass Trump gegen den Iran, gegen Russland in den Krieg gezogen sei und den versuchten Würgegriff gegen China eingeleitet habe, stelle für sich genommen jedoch nicht die gesamte Matrix der amerikanischen Machterhaltung dar. Diese Matrix sei breiter. Aber Öl sei eine ihrer wichtigsten Dimensionen – ebenso wie die damit verbundene Dollar-Hegemonie. Trump wolle offensichtlich die globale Energiekontrolle festigen, damit die USA bestimmen könnten, wer Zugang zu Energie habe (d. h. nicht der Iran, nicht Russland, nicht Kuba), und wer bei der Energieversorgung gedrosselt werde, um das Wettbewerbspotenzial einzuschränken (d. h. China).

Auf der anderen Seite würden Energieanbieter wie Russland genau deshalb sanktioniert, um zu begrenzen, wem russisches Öl und Gas geliefert werden dürften. Klientelstaaten der Imperiumsmacht (d. h. Europa) schienen überraschend bereitwillig, als Vollstrecker des US-Energiewürgegriffs zu fungieren – und sich dabei in einen eigenständigen produktiven Sanktionsgeber zu verwandeln.

Die anderen Facetten (neben der Öl-Dominanz) des amerikanischen Versuchs, einen Würgegriff auf die übrigen Volkswirtschaften der Welt auszuüben, sind erstens die Zollpolitik – mit der Trump gehofft hatte, durch die Drohung mit wirtschaftlich disruptiven Zöllen gefügige Staaten zu zwingen, Washington die Treue zu halten, sich der US-Politik anzupassen und Amerika die Rohstoffe zu liefern, die es braucht – im Gegenzug für die Aufnahme in das Washingtoner „Insider-Netzwerk“ (Amerikas Klientelstaaten).

Effektiv gibt es zwei Washingtoner „Insider-Netzwerke“: Eines besteht aus Trump, seiner Familie und seinen erweiterten Geschäftspartnern; das andere aus Trumps Schützlingen im Ausland (Golfstaaten usw.).

Die Zollpolitik sei im Grunde eine höfliche Art zu sagen: „Wir werden Zölle, eine Energieklemme oder eine Finanzklemme einsetzen, um Disruptionen in euren Volkswirtschaften zu verursachen, wenn ihr nicht zustimmt, euch dem von den USA geführten ‚Netzwerk‘ anzuschließen.“

Doch weder die Zoll- noch die Energiedrosselungspolitik blieben ohne Rückschläge, nicht zuletzt weil der Iran sich geweigert habe, sich zu fügen, und weiterhin Öl an China und andere iranische Verbündete liefere.

Das neue „Bein“ der Würgegriff-Politik sei daher die „Pax Silica“-Initiative. Arnaud Bertrand erklärt, dass die Trump-Administration „ihren ‚Syndikats‘-Zweck ausdrücklich klargestellt habe“:

„Länder melden sich an, richten ihre Lieferketten nach Washington aus, schließen China aus (höflich als jene bezeichnet, die ‚nicht marktkonforme Praktiken‘ und ‚unfaieres Dumping‘ betreiben) – und im Gegenzug erhalten sie Zugang zum imperialen Technologie-Ökosystem.“

„Falls es noch Zweifel gäbe, stellt der Unterstaatssekretär Jacob Helberg – ein Ex-Palantier-Mann, der der Architekt hinter der Initiative ist – klar: Wer ‚Compute und die Mineralien, die ihn speisen‘ kontrolliert, wird das 21. Jahrhundert bestimmen, und er wolle eine Gruppe ‚verbündeter‘ Länder um Washington herum in einem ‚neuen wirtschaftlichen Sicherheitskonsens‘ bilden, um sicherzustellen, dass sie diejenigen sind, die das tun.“

Trumps „Make America Great Again“-Krieg habe daher weltweite Auswirkungen. Die Welt könne nicht einfach zu dem Zustand vorher zurückkehren. Die Wall Street und „die Märkte“ schienen zu glauben, dass dies wahrscheinlich und sogar unvermeidlich sei (sie könnten sich keine andere Zukunft vorstellen), aber der Rest der Welt sehe den Iran-Krieg als Markierung eines systemischen Wandels hin zu einer neuen Ära, eben weil fossile Brennstoffe, Düngemittel und andere verbundene Produkte die Komponenten seien, die die Welt „am Laufen hielten“.

Der Iran-Krieg werde weltweit zu einer größeren Erkenntnis führen, dass Länder (mindestens) Ernährungssouveränität brauchen, um sich vor der US-Waffenfähigmachung des Außenhandels mit Lebensmitteln, Öl, Düngemitteln und so ziemlich allem, wofür die USA einen Engpass schaffen und ihn bewaffnen können, zu retten. Dies impliziere eine Rückkehr zu selbstzirkulierenden, autarken Volkswirtschaften – im Gegensatz zum „export-orientierten“, schuldenfinanzierten Modell der Weltbank.

Professor Andrey Bezrukov von der russischen Universität MGIMO und ehemaliger SVR-Geheimdienstoffizier befasste sich auf dem St. Petersburger Forum am 3. Juni 2026 speziell mit den Herausforderungen einer sich verändernden Welt. Und obwohl er seine Kommentare im Kontext Russlands äußerte, gelten seine Ausführungen weltweit.

In seiner Rede, die Laura Ru zusammengefasst hat, argumentierte Bezrukov, dass Russland in eine neue, langwierige globale Konfrontation mit dem Westen eingetreten sei. Dieser Konflikt stelle seiner Ansicht nach einen grundlegenden Wandel in der Natur der Kriegsführung dar, der die russische Politik und Gesellschaft für die absehbare Zukunft prägen werde.

„Bezrukov betonte, dass es im gegenwärtigen (militärischen) Kampf nicht in erster Linie um die Eroberung von Territorium gehe, das seiner Beschreibung nach viel von seinem traditionellen Wert verloren habe. Stattdessen handele es sich um einen Abnutzungskrieg, der darauf abziele, kritische Systeme zu untergraben, darunter Infrastruktur, Kommando- und Kontrollnetzwerke, Technologie, Weltraumressourcen, biologische Sicherheit und die Informationsdomäne … ‚Die Strategie des Westens in diesem Krieg ist sehr einfach: eine nukleare Kollision mit uns zu vermeiden, aus der sie als Verlierer hervorgehen würden. Daher kochen sie den Frosch auf kleiner Flamme‘.“

„Er warnte, dass Russland damit rechnen müsse, viele Jahre, möglicherweise 20 bis 30 Jahre, in einem Kriegszustand zu verbleiben. In dieser Zeit müsse Russland lernen, mit der Realität des Krieges zu koexistieren und gleichzeitig seine wirtschaftliche Entwicklung fortzusetzen.“

„Ein zentrales Thema seiner Rede war die scharfe Kritik am derzeitigen Vorgehen Russlands. Bezrukov argumentierte, das Land sei seinen Gegnern gegenüber zu nachsichtig gewesen – ‚Wir sind langsam. Wir erlauben [unseren Feinden] zu viel. Sie fürchten uns nicht … weil viele, viele rote Linien, von denen wir sprachen, nur auf dem Papier blieben‘.“

„Um sich an diese neue Realität anzupassen, forderte Bezrukov eine grundlegende Umstrukturierung von Staat und Wirtschaft. Er drängte auf die Schaffung eines zivil-militärischen Zweckverbundsystems, das sowohl Entwicklung als auch langfristige Verteidigung betreiben könne. Kritische Infrastruktur – wie Rechenzentren, Öllagerstätten und Kommunikationsknotenpunkte – müsse unterirdisch verlegt oder ebenso geschützt werden wie Atomkraftwerke. Er betonte auch die Notwendigkeit, die Kluft zwischen Militär und ziviler Gesellschaft zu schließen und eine durchsetzungsfähigere Politik zu verfolgen. Russland könne nicht mit einer schnellen Rückkehr zu friedensmäßigen Bedingungen rechnen und müsse daher Gesellschaft, Wirtschaft und Strategie entsprechend umorganisieren.“

Bezrukows Rede hat aufgrund ihres Tons und ihres Aufrufs, dass Russland sich psychologisch und strukturell an eine generationenlange Ära der Konfrontation anpassen müsse – ein Thema, das bereits ausführlich von Professor Sergei Karaganov behandelt wurde – große Aufmerksamkeit erregt.

Was diese beiden Beiträge repräsentieren, ist eine sich verändernde Welt, die versucht, sich angesichts des aggressiven Gesichts eines absteigenden US-Hegemons neu zu strukturieren, und sich nach Wegen umsieht, sowohl ihre Volkswirtschaften vor den US-Zöllen, Energie-, Technologie- und Dollarangriffen auf den Rest der Welt zu isolieren, als auch gleichzeitig sich an die neue Ära des asymmetrischen geopolitischen Krieges anzupassen, die der Iran-Krieg hervorgebracht hat.

Professor Hudson schließt:

„Der Iran kämpft für eine Lebensweise gegen Menschen, die ihnen … die Fähigkeit nehmen wollen, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Darum geht es in diesem Kampf. Und es ist letztlich ein moralischer Kampf, der sich in einen wirtschaftlichen Kampf und einen Handelskampf übersetzt – und zu dieser [globalen] Spaltung führt.“

Es ist diese moralische, zivilisatorische Art zu sein versus das radikale materialistische Vakuum der Trump-USA, die wahrscheinlich die zivilen und globalen Kriege unserer Ära definieren werden.