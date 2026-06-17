So hat der Iran die Überraschung des Jahrhunderts geschafft

Andrew Korybko

Nur wenige außerhalb des Iran, seiner „Widerstandsachse“ und ihrer internationalen Unterstützer dachten, dass er das Schicksal des Irak, Libyens und Syriens vermeiden würde.

Viele erwarteten, dass der Iran bei Beginn des Dritten Golfkriegs den Weg des Irak, Libyens und Syriens gehen würde, weshalb der Ausgang dieses Konflikts als die Überraschung des Jahrhunderts bezeichnet werden kann. Der Iran hat Israel nicht zerstört, wie er es lange gedroht hatte, noch hat er US-Schiffe versenkt, wie seine Medien-Stellvertreter die Unterstützer darauf gehyped hatten zu erwarten, aber beide – und besonders Israel – wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der Iran überlebte, wenn auch geschwächt, wie hier erklärt, aufgrund der fünf Faktoren, die nun unten aufgeführt werden:

1. Enormes Drohnen- und Raketenarsenal

Iranische Strategen erkannten vor Jahren weise voraus, dass die Zukunft der kinetischen Kriegsführung ferngesteuert und unbemannt sein würde. Sie verstanden auch die Bedeutung des Aufbaus eines möglichst autarken militärisch-industriellen Komplexes für den Fall einer Blockade. Zu diesem Zweck horteten sie alle erforderlichen ausländischen Rohstoffe für den Ausbau ihres Drohnen- und Raketenarsenals unter diesen Bedingungen, was es dem Iran ermöglichte, selbst nach der Zerstörung seiner Luftverteidigungssysteme gegen seine Gegner zurückzuschlagen.

2. Bereitschaft zur reziproken Eskalation

Dem Iran ist zugutezuhalten, dass er nicht davor zurückschreckte, reziprok gegen Israel, die USA oder die Golfstaaten zu eskalieren, deren Luftraum und/oder Einrichtungen (ob Luftwaffenstützpunkte, Radare, Docks usw.) von letzteren gegen ihn genutzt wurden. Der Iran tat dies weiterhin, obwohl seine Gegner Atomwaffen besaßen und im Falle Trumps unheilvoll andeuteten, solche Waffen einzusetzen, um seine Jahrtausende alte Zivilisation zu zerstören. Indem der Iran die Kosten für seine Gegner erhöhte, während er gleichzeitig die noch größeren Kosten absorbierte, die diese ihm zufügten, überraschte er alle.

3. Dezentralisierte Mosaikverteidigung

Iranische Strategen erkannten auch weise voraus, dass seine Gegner wahrscheinlich ihre Führung enthaupten würden, daher die Notwendigkeit, die vom IRGC geführte Verteidigung des Landes zu dezentralisieren, um die von Drohnen und Raketen geführte reziproke Eskalation aufrechtzuerhalten, von der sie erwarteten, dass sie ihre verletzlicheren Gegner schließlich erschöpfen würde. Dieser Ansatz war nicht ohne Risiken, da er beinahe einen Krieg mit Aserbaidschan und damit möglicherweise auch mit dem NATO-Mitglied Türkei ausgelöst hätte, aber insgesamt war er äußerst erfolgreich und übertraf die Erwartungen bei weitem.

4. Patriotisch geeinte Bevölkerung

Trotz gelegentlicher politischer Gewalt (die argumentativ aus dem Ausland durch Ausnutzung bereits bestehender Missstände verschärft wurde) vereinte sich die überwältigende Mehrheit der Iraner patriotisch zur Verteidigung ihres Zivilisationsstaates. Die meisten Menschen aller politischen, religiösen, ethnischen und regionalen Identitäten verstanden die existenziellen Einsätze, nachdem Israel und die USA sie explizit diskutiert hatten, weshalb es keine Kriegsaufstände gab, um nicht im Sinne ihrer Gegner zu handeln. Sie ertrugen daher geduldig ihr Leiden.

5. Strategische diplomatische Geduld

Und schließlich akzeptierten die iranischen Unterhändler das erste angebotene Abkommen nicht, trotz der wachsenden Kosten für ihren Staat, teils um das Leiden zu verlängern, das der Krieg ihren Gegnern zufügte, in der Hoffnung, dass dies sie spalten und so zu einem günstigeren internationalen Kontext für die Einstellung der Feindseligkeiten führen würde. Sie kalkulierten auch, dass ihre Bevölkerung vereint bleiben würde, was die Grundlage war, auf der diese Politik aufgebaut wurde und auch der Grund dafür ist, dass die „Maximaldruck“-Politik der USA nicht zur „bedingungslosen Kapitulation“ des Irans führte.

Der Iran verband meisterhaft militärische, strategische, politische und diplomatische Faktoren, um den Dritten Golfkrieg zu überleben, was zweifellos ein Sieg ist, wenn man bedenkt, wie viele erwarteten, dass er dem Weg des Irak, Libyens und Syriens folgen würde. Während der Iran Israel nicht zerstörte, was viele seiner Unterstützer vor Ausbruch der Feindseligkeiten als Maßstab für den Erfolg betrachteten und ihnen versprochen wurde, dass es geschehen würde, falls sie es täten, fügte er seinem Feind dennoch beispiellosen Schaden zu. Israel tat dasselbe mit dem Iran, aber es verlor dennoch, da es keines seiner Ziele vollständig erreichte.