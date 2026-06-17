Die USA festigen ihren politischen Einfluss auf Armenien und treiben ihre Strategie der „Ausdehnung Russlands“ voran

Von Brian Berletic

Die Vereinigten Staaten verfolgen weiterhin ihre seit Jahrzehnten bestehende Politik, ihre weltweite Vorherrschaft durch die Einkreisung und Eindämmung von Rivalen zu sichern, wie in einem Artikel der New York Timesaus dem Jahr 1992 beschrieben: „US-Strategieplan sieht vor, dass sich keine Rivalen entwickeln.“

Im Rahmen dieser seit langem verfolgten Strategie haben die USA konkrete Pläne entwickelt, um wichtige Nationen – darunter China, den Iran und natürlich Russland – einzukreisen und einzudämmen. Diese Pläne überschneiden sich oft, da die Schwächung der Macht und des Einflusses einer der Zielnationen die gebündelte Macht und den Einfluss aller drei sowie die multipolare Weltordnung, die sie aufbauen wollen, verringert.

Speziell für Russland werden in dem Papier der RAND Corporation aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground“ (Russlands Expansion: Wettbewerb von einer vorteilhaften Position aus) politische Optionen dargelegt, die die USA in den Jahren vor der Veröffentlichung und seitdem eindeutig verfolgt haben.

Die Staaten müssen innerhalb ihrer eigenen Grenzen Bildungs- und Ausbildungswege schaffen, um die erforderlichen Fachkräfte hervorzubringen, die sowohl für die Verwaltung des Staates als auch für die Information der Öffentlichkeit über nationale Angelegenheiten durch die Medien benötigt werden

Zu diesen gegen Russland gerichteten Optionen gehören solche wirtschaftlicher Art wie „die Erdölexporte behindern“, „Erdgasexporte reduzieren und den Ausbau von Pipelines behindern“ und „Sanktionen verhängen“, sowie geopolitische Maßnahmen wie „der Ukraine tödliche Waffen liefern“, „die Unterstützung für die syrischen Rebellen verstärken“, „einen Regimewechsel in Belarus fördern“, „Spannungen im Südkaukasus ausnutzen“, „den russischen Einfluss in Zentralasien verringern“ und„die russische Präsenz in Moldawien in Frage stellen“.

Praktisch alle diese Optionen wurden auf die eine oder andere Weise umgesetzt – von der Lieferung tödlicher Waffen durch die USA an die Ukraine im selben Jahr, in dem dieses Papier unter der ersten Trump-Regierung veröffentlicht wurde, über die fortgesetzte Bewaffnung von Terroristen in Syrien durch die USA, die 2024 zum Zusammenbruch der syrischen Regierung führte, bis hin zur physischen Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines sowie den ständig ausgeweiteten, von den USA angeführten Sanktionen und maritimen Blockadeoperationen gegen russische Energieexporte.

Spannungen im Südkaukasus ausnutzen: Armenien politisch unter Kontrolle bringen

Angesichts der jüngsten Wahlen in Armenien (in der Region Südkaukasus) und der Glückwünsche der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, an den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan mit den Worten: „Der Geist der Samtenen Revolution, die Sie 2018 angeführt haben, ist lebendig und wohlauf“, scheint es, dass das US-Ziel der „Ausdehnung Russlands“ erneut vorangetrieben wurde.

Während viele versucht waren, Armeniens Abkehr von seiner traditionellen Partnerschaft mit Russland hin zur Europäischen Union und zur NATO dem europäischen Einfluss zuzuschreiben, hat die US-Regierung selbst die von von der Leyen erwähnten Proteste im Jahr 2018 inszeniert, wobei die National Endowment for Democracy (NED) in ihrem Jahresbericht 2018 selbst zugab, dass:

Die zahlreichen Förderempfänger der NED in Armenien standen im vergangenen Frühjahr an vorderster Front der „Samtenen Revolution“, die einen korrupten und autokratischen Präsidenten aus dem Amt fegte, der die Verfassung manipulieren wollte, um an der Macht zu bleiben. Bei den anschließenden Wahlen im Dezember gewann das Bündnis des neuen Premierministers Nikol Paschinjan 70 Prozent der Stimmen und schuf damit die Voraussetzungen für den Aufbau verantwortungsbewusster und effektiver Ministerien, die Reform des Justizsystems und die Stärkung der Medien als wichtige Kontrollinstanz der Regierungsarbeit.

Mit „korrupt und autokratisch“ meint die NED eine Regierung, die sich nicht auf Kosten ihrer eigenen nationalen Interessen Washington unterwirft, und mit „rechenschaftspflichtige und effektive Ministerien“ meint die NED, dass diese Washington gegenüber rechenschaftspflichtig sind und diesem effektiv dienen – selbst auf Kosten der armenischen Eigeninteressen.

Zu den Organisationen, die an der von den USA inszenierten „Samtenen Revolution“ in Armenien und der anschließenden Festigung der politischen Kontrolle der USA über das Land gehören die „Union of Informed Citizens“, deren Jahresbericht für 2021 eine umfassende Unterstützung und Steuerung durch die US-Regierung auch lange nach den Protesten von 2018 zugab – sowie Boon TV, das zugegebenermaßen von der europäischen Schwesterorganisation der NED, der wenig einfallsreich benannten „European Endowment for Democracy“, finanziert wird.

Genau wie bei anderen Nationen, die die USA politisch unter ihre Kontrolle gebracht haben, waren Armeniens „Farbrevolution“ und „Regimewechsel“ nur der Anfang. Mit einem Marionettenregime an der Macht sind die Schleusen für ausländische Einmischung durch die USA geöffnet.

Die NED berichtete im folgenden Jahr in ihrem Jahresbericht 2019 hier, dass sich die Einmischung der US-Regierung von der Erzielung gewünschter Ergebnisse während der Wahlen hin zur Festigung der politischen Kontrolle im Anschluss daran verlagert habe, und merkte an: „Seit der Revolution 2018 in Armenien haben die NED-Stipendiaten ihren Fokus von der Rechenschaftspflicht eines korrupten Regimes auf die Unterstützung von Regierungsreformen verlagert.“

Noch einmal: Begriffe wie „korruptes Regime“ und „Reform“ bedeuten in der Praxis eine Regierung, die nicht bereit ist, sich den Interessen der USA unterzuordnen, und die Festigung der US-Kontrolle.

Derselbe NED-Jahresbericht 2019 stellt fest, dass „mehrere NED-Stipendiaten in die Regierung eingetreten sind“, was zeigt, wie von den USA inszenierte Proteste nicht nur darauf abzielen, eine bestimmte Regierung zu stürzen, sondern diese auch durch ein von den USA vorbereitetes und ausgewähltes Marionettenregime zu ersetzen.

NED-Tochterorganisationen wie das National Democratic Institute (NDI) kündigten in ihrem eigenen Bericht für 2020 zu Armenien die Einführung von zwei Programmen an: „das Praktikantenprogramm der Nationalversammlung Armeniens und das Katarine-Programm für politische Führung von Frauen“.

Derselbe Bericht erwähnte „eine Abschlussfeier für das Programm für junge politische Führungskräfte des Instituts“.

Mit anderen Worten: Die NED und ihre Tochtergesellschaften sowie ihre europäischen Partner finanzieren nicht nur Proteste und Oppositionsparteien und bringen Marionettenregime an die Macht, sondern schaffen eine viel umfassendere Pipeline, um junge Menschen zu pro-westlichen, pro-amerikanischen, pro-NATO- und pro-EU-Kadern zu formen und die öffentliche Meinung so zu manipulieren, dass sie den Interessen der USA dient – auf Kosten ihrer eigenen, objektiv besten Interessen.

Die politische Vereinnahmung Armeniens durch die Vereinigten Staaten spiegelt die Georgiens und Serbiens in den frühen 2000er Jahren sowie die jüngere politische Vereinnahmung der Ukraine im Jahr 2014 wider.

Der Londoner Guardian räumte in seinem Artikel aus dem Jahr 2004 mit dem Titel „US-Kampagne hinter den Unruhen in Kiew“ ein, dass die Proteste in der Ukraine in jenem Jahr „ein amerikanisches Konstrukt, eine ausgeklügelte und brillant konzipierte Übung in westlichem Branding und Massenmarketing, die in vier Ländern innerhalb von vier Jahren eingesetzt wurde, um manipulierte Wahlen zu retten und unliebsame Regime zu stürzen“, dass „die Kampagne erstmals im Jahr 2000 in Belgrad eingesetzt wurde, um Slobodan Milosevic an der Wahlurne zu besiegen“, und dass „Richard Miles, der US-Botschafter in Belgrad, eine Schlüsselrolle spielte. Und im vergangenen Jahr wiederholte er als US-Botschafter in Tiflis diesen Trick in Georgien.“

Auch hier bedeuten Begriffe wie „manipulierte Wahlen“ und „unliebsame Regime“ Wahlen, die nicht so ausfielen, wie es den USA lieb war, und Regierungen, die sich Washington noch nicht untergeordnet hatten.

Ausdehnung Russlands

In dem Papier der RAND Corporation aus dem Jahr 2019, „Extending Russia“, unter „Maßnahme 4: Ausnutzung der Spannungen im Südkaukasus“, erwähnen US-Politiker ausdrücklich Armenien.

In dem Papier heißt es:

Die Vereinigten Staaten könnten Russland im Kaukasus auf zwei Arten in die Enge treiben. Erstens könnten die Vereinigten Staaten auf eine engere NATO-Beziehung mit Georgien und Aserbaidschan drängen, was Russland wahrscheinlich dazu veranlassen würde, seine militärische Präsenz in Südossetien, Abchasien, Armenien und im Süden Russlands zu verstärken. Alternativ könnten die Vereinigten Staaten versuchen, Armenien dazu zu bewegen, mit Russland zu brechen.

In dem Papier wird unverblümt eingeräumt, dass die Eroberung Armeniens – ebenso wie Georgiens – nicht nur die Einkreisung Russlands, sondern auch die des benachbarten Iran verstärken und den USA Zugang zu den Energieressourcen am Kaspischen Meer verschaffen würde.

In dem Papier heißt es ausdrücklich:

Zwar wäre das Hauptziel dieser Politik die Ausweitung des russischen Einflussbereichs, doch könnten engere Beziehungen zu Georgien, Aserbaidschan oder Armenien für die Vereinigten Staaten wichtige sekundäre Vorteile mit sich bringen. Die geografische Lage Aserbaidschans macht das Land zu einem idealen Standort sowohl für die Informationsbeschaffung als auch für Abschreckungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Iran, insbesondere da sich ein Großteil der kurdischen und iranischen Bevölkerung in der Nähe der aserbaidschanisch-iranischen Grenze konzentriert. Engere Beziehungen zu Georgien, das von der konservativen Heritage Foundation als „einer der besten Verbündeten Amerikas in Europa“ gepriesen wird, da es einen der größten Truppenbeiträge für den Irak und Afghanistan leistet, könnten sich in Zukunft strategisch auszahlen. Ein verstärktes Engagement der USA in der Region könnte zudem zusätzliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. Das Kaspische Meer ist nach wie vor ein wichtiger Produzent von Öl und Erdgas. Tatsächlich schätzt das US-Energieministerium, dass es „48 Milliarden Barrel Öl und 292 Billionen Kubikfuß Erdgas an nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven in den kaspischen Becken gibt. Fast 75 Prozent der Ölreserven und 67 Prozent der Erdgasreserven befinden sich innerhalb von 100 Meilen vor der Küste.“ Eine engere politische Beziehung zu Aserbaidschan würde dazu beitragen, den fortgesetzten Zugang zu diesen Ressourcen für die Vereinigten Staaten und – was vielleicht noch wichtiger ist – für ihre Verbündeten in der Zukunft zu sichern.

Weit davon entfernt, die nationale Sicherheit der USA zu gewährleisten, basiert die US-Außenpolitik ausschließlich darauf, die nationale Sicherheit aller anderen Nationen weltweit zu gefährden – „Freunde“ wie Feinde gleichermaßen. Das Ziel besteht darin, zunächst so viele Nationen wie möglich unterzuordnen, um dann jene, die sich dem nicht beugen, einzukreisen, einzudämmen und schließlich zum Zusammenbruch zu bringen.

Während in dem Papier der RAND Corporation aus dem Jahr 2019 befürchtet wurde, dass ein „Umdrehen“ Armeniens wahrscheinlich schwierig sein würde, scheint es den USA dennoch gelungen zu sein.

Dies mag zum Teil an der Grundprämisse des Papiers selbst liegen: „Russland zu überdehnen“. Ein überdehntes Russland könnte mehr Ressourcen auf eine Krise konzentrieren, die die USA für es schaffen – etwa in der Ukraine –, auf Kosten der Fähigkeit, zu verhindern, dass andere von den USA verursachte Krisen seine verfügbaren Ressourcen an anderer Stelle überfordern.

Syrien – das im Bericht der RAND Corporation ausdrücklich erwähnt wird – ist ein solches Beispiel. Russlands militärisches Engagement im Kampf gegen den von den USA geführten Stellvertreterkrieg in der Ukraine ließ kaum Ressourcen übrig, um Syrien weiterhin vor einem ähnlichen, von den USA unterstützten Stellvertreterkrieg in Westasien zu verteidigen, was Ende 2024 zum Zusammenbruch Syriens führte. Vor 2022 hatte Russland nicht nur den Vormarsch der von den USA unterstützten Terroristen in Syrien gestoppt, sondern es auch geschafft, Syrien über mehrere Jahre hinweg zu stabilisieren.

„Extending Russia“ könnte Russland dazu gezwungen haben, seine Ressourcen ebenfalls auf die Aufrechterhaltung seiner Beziehungen zu Ländern wie Weißrussland und vielleicht Georgien zu konzentrieren – vorerst auf Kosten anderer Länder wie Armenien.

Washingtons unbeachtete Superwaffe

Die eingestandene Wahlbeeinflussung und politische Vereinnahmung dieser Nationen durch die Vereinigten Staaten, die sich über das gesamte 21. Jahrhundert erstreckt, hat die globale geopolitische Landkarte zugunsten Washingtons verändert. Dennoch bleibt dieser Prozess ein kaum verstandenes, unterberichtetes, aber unglaublich mächtiges Instrument der USA in ihrem Streben nach Vorherrschaft und ihrem Bestreben, „sicherzustellen, dass sich keine Rivalen entwickeln“.

Länder wie Russland und China sind sich dieser US-Methode der Unterwanderung und Vereinnahmung des politischen, bildungspolitischen, kulturellen und informativen Raums der Zielstaaten entlang ihrer jeweiligen Peripherie und darüber hinaus klar bewusst – was zur anschließenden Vereinnahmung und Umwandlung der militärischen und wirtschaftlichen Macht dieser Länder führt, sodass diese nicht mehr der Selbsterhaltung dienen, sondern als selbstzerstörerische Stellvertreter gegen beide Länder eingesetzt werden.

Beide Nationen haben durch Regierungs- und Medienprogramme Berichte und Dokumentationen veröffentlicht, die diesen Prozess detailliert beschreiben – oft jedoch erst lange nach dem Erfolg der USA.

Leider ist es den staatlichen Medien beider Nationen wiederholt nicht gelungen, der US-amerikanischen Unterwanderung und Subversion „einen Schritt voraus zu sein“ – oft wiederholten sowohl russische als auch chinesische Staatsmedien einfach die Narrative westlicher Medien, die von den USA organisierte Proteste als „pro-demokratische“ oder „anti-korruptive“ Bewegungen darstellten – und verstärkten so die Informationskriegsführung der USA.

Zwar haben sich beide Nationen gegen diese Form der US-Einmischung und politischen Vereinnahmung „abgesichert“, doch haben sie es versäumt, ihren Partnern und Verbündeten die Mittel zur Verfügung zu stellen, um sich ebenfalls gegen diese Bedrohung zu verteidigen.

Sowohl Russland als auch China haben ihre eigenen inländischen Social-Media-Plattformen geschaffen und US-basierte Social-Media-Plattformen verdrängt, die speziell dazu dienen, den Informationsraum einer Zielnation zu vereinnahmen und zu kontrollieren. Doch keiner der beiden Staaten hat es geschafft, entweder diese Social-Media-Plattformen selbst oder die Fähigkeit, in Partnerländern eigene Versionen davon zu schaffen, erfolgreich zu exportieren, um deren jeweiligen Informationsraum zu sichern.

Globale Kampagnen, Foren und andere Formate, die dazu dienen, das Bewusstsein für die politische Unterwanderung und politische Vereinnahmung durch die USA zu schärfen, waren dürftig und ineffektiv darin, die Methoden der USA und die von ihnen ausgehenden Gefahren aufzudecken – selbst wenn der Schein der bis auf die Grundmauern niedergebrannten Ukraine der Welt als Warnung vor dem endgültigen Schicksal dient, das auf die von den USA politisch vereinnahmten Nationen wartet.

Derzeit verwandelt sich Armenien in einen weiteren von den USA gekaperten Rammbock, der sowohl gegen Russland als auch gegen den Iran eingesetzt werden soll.

In der asiatisch-pazifischen Region verwandeln die USA die Philippinen ebenfalls rasch in die „Ukraine“ Südostasiens gegenüber China.

Andere Nationen rund um den Globus, die sich der von Russland, China und dem Iran befürworteten multipolaren Welt zuwenden, bleiben Ziele der US-amerikanischen Unterwanderung und politischen Vereinnahmung, wobei Heerscharen von NED-finanzierten Organisationen fleißig daran arbeiten, still und leise nicht nur Oppositionsparteien aufzubauen, um auf den Straßen zu protestieren und Wahlen zu stören, sondern auch durch die Vereinnahmung ihrer jeweiligen Informationsräume durch die USA – wobei die Öffentlichkeit irregeführt wird, zu glauben, dass US-Interessen irgendwie „ihre eigenen“ Interessen seien.

Russland und China stellen beides Partnerländern die militärischen Mittel zur Verteidigung ihrer traditionellen nationalen Sicherheitsbereiche – Luft, Land und See – zur Verfügung. Eine konzertierte Anstrengung, sowohl die Gefahr aufzudecken, die die USA für nicht-traditionelle nationale Sicherheitsbereiche wie den politischen und den Informationsraum darstellen, als auch ein Paket an Technologien und Methoden zur Abwehr dieser Gefahr bereitzustellen, könnte diesen Nationen die Fähigkeit verleihen, Washingtons Aggression in diesem Jahrhundert zu vereiteln, ähnlich wie die militärische Unterstützung, die Nationen wie Vietnam im letzten Jahrhundert zur Selbstverteidigung gewährt wurde.

Die Nationen müssen innerhalb ihrer eigenen Grenzen Bildungs- und Ausbildungswege schaffen, um die personellen Ressourcen hervorzubringen, die sowohl für die Verwaltung der Nation als auch für die Information der Öffentlichkeit über nationale Angelegenheiten durch die Medien erforderlich sind. Junge Menschen ins Ausland in den Westen zu schicken, um dort „Journalismus“ oder „Politikwissenschaft“ zu studieren, gewährleistet nur ihre Indoktrination durch den Westen und ihren wahrscheinlich lebenslangen Dienst für den Westen, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren.

Die für diesen Prozess unverzichtbare Infrastruktur, wie beispielsweise Social-Media-Plattformen, muss innerhalb der Landesgrenzen ebenso kontrolliert werden wie physische Straßen, Grenzen, Küsten und der Luftraum. Im 21. Jahrhundert wäre es so, als würde man US-Truppen erlauben, die Straßen, Grenzen, Küsten und den Luftraum eines anderen Landes zu verminen, wenn man zulässt, dass in den USA ansässige Social-Media-Plattformen den Informationsraum eines anderen Landes dominieren. Wenn Letzteres undenkbar ist, warum ist Ersteres dann immer noch die Norm?

Solange die Nationen weltweit diese Gefahr für ihren politischen und informativen Raum nicht ebenso klar erkennen wie militärische Bedrohungen ihrer physischen Grenzen und die erforderlichen Schritte zu deren Sicherung unternehmen, werden die USA diesen Vorteil weiterhin ausnutzen und oft ganze Nationen stürzen und unter ihre Kontrolle bringen, ohne einen einzigen US-Soldaten einzusetzen oder einen einzigen Schuss abzufeuern – und dies alles, bevor sie diese unter ihre Kontrolle gebrachten Nationen in regionale Stellvertreterkriege sowie globale Kampagnen politischen und wirtschaftlichen Drucks gegen Washingtons Feinde einbinden – alles zum Vorteil Washingtons und auf Kosten aller anderen.