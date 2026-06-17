Vor den Bus geworfen: Wie Bill Gates in Ungnade bei den Globalisten fiel

Von James Corbett

Oh, was für ein Unterschied ein Jahrzehnt macht.

Noch im Jahr 2016 umgab Bill Gates’ öffentliches Image jener heilige Heiligenschein, den ihm das riesige PR-Budget der Bill & Melinda Gates Foundation verlieh.

Für sein philanthropisches Engagement in den Bereichen Medizin, Wissenschaft und Bildung wurde ihm von Präsident Obama die Presidential Medal of Freedom verliehen.

Im Internet wurde er als „Good Guy Gates“ bezeichnet, was zu einem beliebten Meme führte, das die Tugenden eines Milliardärs pries, der seine Milliarden selbstlos zum Wohle der Menschheit verschenkte.

Er trat sogar in Mainstream-Zeichentrickfilmen für Kinder auf, wobei seine Zeichentrick-Kollegen von der Präsenz dieses echten „Superhelden“ so fasziniert waren, dass sie in seiner Gegenwart kaum einen Satz herausbrachten.

Doch der unwahrscheinliche Wandel, der William Henry Gates III. vom Computerfreak über den Milliardär mit der hohen Stimme zum verhassten Betriebssystem-Monopolisten und schließlich zum beliebten Philanthropen machte, erreichte zweifellos 2019 seinen Höhepunkt, als eine YouGov-Umfrage ergab, dass Bill Gates die „am meisten bewunderte Person der Welt“ sei.

Zweifellos hatte der heilige Bill seine Apotheose erreicht.

Ein Jahrzehnt später jedoch – sofern überhaupt noch jemand über Bill Gates spricht – geschieht dies nur noch, um neue Informationen über seine Verwicklung in den Epstein-Fall zu veröffentlichen oder um weitere gruselige Fotos von Gates aus den Epstein-Akten zu posten:

Sogar das „Wall Street Journal“ veröffentlicht ausführliche Enthüllungsberichte über Gates und seine üblen Machenschaften.

Was ist also passiert?

Nun, zum einen kam „Who Is Bill Gates?“ daher, um dem „Heiligen Bill“ eine wohlverdiente Torte ins Gesicht zu werfen. Und am Ende der „Scamdemie“ hatten selbst Bills größte Fans es satt, ihn jeden Abend in den Nachrichten zu sehen, wie er uns belehrte, dass unser Leben niemals wieder normal werden würde.

So wichtig diese Risse in der Fassade von Gates auch waren, es spielt sich hier offensichtlich etwas noch Wichtigeres ab. Wenn einer der wichtigsten Vorreiter der globalistischen Agenda – das öffentliche Gesicht der Geoengineering-Agenda, der Impfstoff-Agenda, der Agenda für digitale Identitäten, der Agenda für digitale Währungen, der Agenda für Laborfleisch und der KI-Agenda – unter dem globalistischen Jetset zur persona non grata werden kann, weiß man, dass eine große Operation des Deep State im Gange ist.

Ist es möglich, dass Bill Gates von seinen Mitstreitern vor den Bus geworfen wird? Und wenn ja, was bedeutet das für die übergeordnete globalistische Agenda?

Finden wir es heraus.

Die Welt (entdeckt) Gates’ dunklen Einfluss (wieder)

Anfang dieser Woche veröffentlichte RealClearInvestigations den Bericht „Viral Influencer: How Bill Gates’ Billions Shape US Medical Research“ – eine ausführliche Untersuchung, die Licht auf den „unangemessenen Einfluss auf die Gesundheitspolitik der Regierung“ werfen soll, den Bill Gates und seine gleichnamige Stiftung ausüben.

Er zitiert „eine Fülle von Dokumenten von Whistleblowern auf Bundesebene“, die von einer Quelle bei den National Institutes of Health (NIH) bereitgestellt wurden und zeigen, wie Gates seine Milliarden einsetzte, „um die Richtung der Gesundheitsstrategie des Landes so zu beeinflussen, dass sie seinen eigenen Prioritäten und Lieblingsanliegen zugutekam, während er gleichzeitig sein Image als wohlwollender globaler Weltverbesserer aufpolierte“.

Der Bericht dokumentiert, wie:

die Investitionen der Gates-Stiftung – wie ihre 40-Millionen-Dollar-Beteiligung an CureVac und ihre 55-Millionen-Dollar-Investition in BioNTech, beides Hersteller von COVID-Impfstoffen – „verwischen die Grenzen zwischen Gewinnstreben und dem Auftrag der Stiftung, Impfstoffe zu entwickeln und weltweit bereitzustellen“;

Gates umging die „Firewall“ zwischen externen Spenden und NIH-Programmen, indem er den wissenschaftlichen Beirat der Gates Foundation nutzte, um die mit seinem 200-Millionen-Dollar-Zuschuss zu finanzierenden [NIH]-Projekte zu „überwachen und auszuwählen“;

das NIH „begann, Gates-NIH-Workshops zu veranstalten und synchronisierte schließlich die Forschungsprogramme der Bundesregierung mit Gates, um die Koordinierung von Fördermitteln und Wissenschaftspolitik über 10 NIH-Programme hinweg einzubeziehen“; und

als Gates selbst bei einem solchen Workshop sprach, riss sich das NIH für ihn alle Mühe ab und stellte eine Polizeieskorte, einen minutengenauen Ankunftsplan und einen von Prominenten besuchten Galaempfang in einem historischen Steinschloss in Maryland bereit – ein Zeichen der Ehrerbietung gegenüber der Macht, das, wie Regierungsermittler später feststellten, „normalerweise dem Präsidenten, der First Lady oder hochrangigen Staatsgästen vorbehalten ist“.

Der Bericht erläutert weiter, was den Whistleblower des NIH dazu bewogen hat, Gates’ Rolle bei der Beeinflussung von NIH-Programmen und Förderentscheidungen ans Licht zu bringen.

„Bill Gates, zusammen mit den NIH und dem Wellcome Trust – das war dieses Kartell“, erklärte der Whistleblower, ein ehemaliger NIH-Beamter, der anonym bleiben wollte, gegenüber RCI. „Das ist eine globalistische Bewegung. Und ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit davon weiß.“

Falls Ihnen das alles nicht sonderlich überraschend vorkommt, haben Sie wahrscheinlich aufmerksam die zweistündige, ausführliche Dokumentation „Who Is Bill Gates?“ verfolgt, in der ich Gates’ übergroßen Einfluss auf Regierung, Medien und den Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit im Allgemeinen akribisch beleuchte. Wie Sie sich vielleicht erinnern, lag der Schwerpunkt des ersten Teils dieser Dokumentation, „How Bill Gates Monopolized Public Health“, darauf, wie Gates sein Vermögen einsetzte, um wichtige Beamte zu beeinflussen, die für die COVID-Maßnahmen der US-Regierung verantwortlich waren – Beamte wie Anthony Fauci.

Über ihre häufigen gemeinsamen Projekte und die Zusammenarbeit in der Vergangenheit hinaus unterhält Fauci direkte Verbindungen zu Gates’ Projekten und Fördermitteln. Im Jahr 2010 wurde er in den Führungsrat des von Gates ins Leben gerufenen Projekts „Decade of Vaccines“ berufen, dessen Ziel die Umsetzung eines globalen Impfaktionsplans war – ein Projekt, für das Gates 10 Milliarden Dollar an Fördermitteln zugesagt hatte. Und im Oktober letzten Jahres [2019], gerade als die aktuelle Pandemie begann, kündigte die Gates-Stiftung eine Spende in Höhe von 100 Millionen Dollar an das National Institute of Health an, um unter anderem die Forschung von Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases im Bereich HIV zu unterstützen.

Wenn diese Art von Informationen also schon seit Jahren bekannt und dokumentiert ist, warum melden sich die Whistleblower erst jetzt zu Wort?

Warum bröckelt die „Giving Pledge“ – Gates’ Kampagne, mit der Milliardäre dazu ermutigt werden sollen, mehr als die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden –, und warum distanzieren sich immer mehr Milliardäre offen von diesem mit Gates verbundenen Vorhaben?

Warum sagt sogar Warren Buffett, einer von Gates’ langjährigsten und bekanntesten Partnern in der Welt der Philanthropie, gegenüber CNN, dass er nicht einmal mehr mit Bill spricht?

Warum, mit anderen Worten, beeilt sich gerade jener globalistische Jetset, der Gates einst wie einen König behandelte, nun, sich von dem erzkonservativen Milliardär zu distanzieren?

Der Wendepunkt Epstein

Die Antwort ist nicht schwer zu finden. Und sie ist auch nicht schwer zu formulieren. Tatsächlich lassen sich all diese Fragen mit einem einzigen Wort beantworten: Epstein.

Das wird schon allein dadurch deutlich, dass in allen Presseberichten über Gates in den letzten Jahren seine Beziehung zu Epstein und die verschiedenen schmutzigen Details seiner außerehelichen Affären erwähnt wurden, die im Zuge der Ermittlungen gegen Epstein an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Noch offensichtlicher wird dies, wenn man „Bill Gates Spent Years Crafting His Image. Now It’s Cracking“ liest, einen 3.500 Wörter umfassenden, tiefgehenden Einblick in die dunkle Realität hinter der sorgfältig konstruierten, PR-getesteten „Good Guy Gates“-Persönlichkeit.

Der Artikel, der Ende letzten Monats im Wall Street Journal erschien, erklärt, wie Gates’ engagierte Mitarbeiter sein öffentliches Image akribisch gestaltet haben – indem sie ihn in „neutrale Kleidung und V-Ausschnitt-Pullover, Hemden [und] Anzughosen“ kleideten, die sorgfältig darauf ausgelegt waren, den unsympathischen Milliardär „ruhig und zugänglich, wie Mister Rogers“ erscheinen zu lassen. Außerdem beschreibt er den Umfang der Bemühungen seines Kommunikationsteams, die öffentliche Meinung über den Microsoft-Monopolisten zu verfolgen:

Zwei verschiedene Umfrage-Teams – bei der Gates Foundation und in seinem privaten Büro, Gates Ventures – verfolgen seit Jahren aufmerksam die Meinungen über Gates, unter anderem in Bezug auf Beliebtheit, Vertrauenswürdigkeit und Inspirationskraft. Eine für die Gates Foundation erstellte Medienanalyse ergab, dass die Zahl der „kritischen Nachrichtenberichte“ über Gates und die Stiftung seit der Veröffentlichung der Epstein-Akten bis Februar um mehr als 40 % gestiegen war, wie aus internen Dokumenten hervorgeht, die vom Wall Street Journal eingesehen wurden.

Der Bericht zeigt dann, wie sehr Gates’ Stern gesunken ist. Er schildert eine katastrophale Reise nach Indien zu Beginn dieses Jahres, bei der er von führenden Politikern versetzt wurde und als Hauptredner einer KI-Konferenz abgesetzt wurde:

Gates war im Oberoi untergebracht, einem Hotel in Neu-Delhi, das für seine symmetrische Treppe und eine „Baum des Lebens“-Skulptur in der Lobby bekannt ist. Er wartete auf die Rückmeldung, ob er an einem Abendessen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und führenden Wirtschaftsvertretern teilnehmen sollte, wie Regierungsvertreter mitteilten. Die Teilnehmer waren Teil des KI-Gipfels. Gates nahm letztendlich nicht an dem Abendessen teil. Vyas erhielt später die Nachricht von der indischen Regierung, dass es besser wäre, wenn Gates nicht am Gipfel teilnehmen würde, da die verstärkte Berichterstattung über Epstein den Fokus von der KI ablenken würde. Die indische Regierung überließ es Gates und seinen Mitarbeitern, die Änderung zu kommunizieren.

Vielleicht um eine ähnliche Blamage zu vermeiden, wurde Gates’ für dieses Jahr geplante Reise nach Südafrika gänzlich abgesagt.

Tatsächlich ist Gates nicht einmal innerhalb seiner eigenen Organisation vor Kritik an seinen schmutzigen Geschäften mit Epstein gefeit. Chris Levesque, CEO von Gates’ Kernkraftunternehmen TerraPower, sah sich im vergangenen März gezwungen, eine außerordentliche Vollversammlung einzuberufen, um auf die Bedenken der Mitarbeiter einzugehen, dass eine der Frauen, mit denen Gates eine Affäre zugab – eine „russische Kernphysikerin, die ich im Rahmen meiner geschäftlichen Aktivitäten kennengelernt habe“, wie Gates sie bezeichnete – eine Mitarbeiterin von TerraPower gewesen war.

Laut ihrem LinkedIn-Profil arbeitete sie von 2010 bis 2012 bei TerraPower, und ihr Name war sogar im internen System von TerraPower verzeichnet. Sie war 2011 in einem Zeitschriftenartikel über ihre Arbeit bei TerraPower vorgestellt worden, einschließlich eines Fotoshootings mit Gates und dem stellvertretenden Vorsitzenden von TerraPower, Nathan Myhrvold, einem langjährigen Vertrauten von Gates. Ein Führungskraft von TerraPower erklärte später einigen Mitarbeitern, die Bedenken geäußert hatten, dass die Frau bei der Muttergesellschaft von TerraPower beschäftigt gewesen sei. Für einige Mitarbeiter war die Erklärung der Führungskraft ein semantischer Schutzschild, eine Formalität, die dazu diente, die Marke Gates zu schützen.

Und wie James Evan Pilato in der jüngsten Ausgabe von „New World Next Week“ berichtete, geriet Gates letzte Woche noch mehr in Bedrängnis, als bekannt wurde, dass Melanie Walker – eine weitere Mitarbeiterin von Gates, mit der er eine Affäre hatte – zufällig auch eine enge, langjährige Vertraute von Jeffrey Epstein war. Jüngsten Berichten zufolge wandte sich Walker sogar an Epstein, um Rat zu suchen, als sie vorhatte, ihre sexuelle Beziehung zu Gates zu beenden. Epsteins Rat? „Du musst nur sagen, dass du wissen solltest, dass ich Jeffrey alles – wirklich alles – erzählt habe.“

Wie Sayer Ji – einer der wenigen unabhängigen Journalisten, die die Gates-Geschichte durch all die Wendungen der letzten Monate verfolgt haben – in seinem jüngsten Artikel „The End of ‚Only Good Press for Bill‘“ treffend feststellt, ist Gates’ sorgfältig gepflegtes Image als „Good Guy Gates“ durch die Epstein-Akten unwiderruflich zerstört worden.

Ende 2025 lud der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses den Nachlass von Jeffrey Epstein vor. Im Januar 2026 veröffentlichte das Justizministerium – im Rahmen des „Epstein Files Transparency Act“ – rund 3,5 Millionen Seiten an Dokumenten, E-Mails, Flugprotokollen und Bildern. Nichts davon wurde von einem von Gates finanzierten Redakteur geprüft. Nichts davon konnte durch eine Förderbeziehung abgeschwächt werden. Zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren wurde die bedeutendste Geschichte über Bill Gates von einer Regierungsstelle verfasst, die er nicht finanziert.

Tatsächlich haben die jüngsten Dokumente, wie denjenigen aufgefallen ist, die die Epstein-Akten aufmerksam verfolgen, weitere Einblicke in die Beziehung zwischen Epstein und Gates gewährt. Die skandalträchtigeren Teile dieser Geschichte – wie zum Beispiel der unversendete E-Mail-Entwurf, den Epstein verfasst hatte und in dem behauptet wurde, Bill habe sich bei „russischen Mädchen“ mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt und heimlich versucht, Melinda Antibiotika zu verabreichen – standen natürlich im Mittelpunkt des Interesses. Doch wie Sayer Ji selbst ausführlich dokumentiert hat, enthüllen die Akten auch die JPMorgan/Gates/Epstein-Kooperation zur Schaffung einer milliardenschweren Pandemie-Vorsorgearchitektur, die während COVID umgesetzt wurde.

Unabhängig davon, welche Berichterstattung über Gates Sie verfolgt haben, ist eines sicher: Die öffentliche Meinung über den „Guten Gates“ hat sich zweifellos gewandelt. Es ist unvorstellbar, dass Gates jemals wieder mit derselben uneingeschränkten Verehrung behandelt wird, die ihm von den etablierten Medien in den frühen Phasen der „Scamdemic“ zuteilwurde.

Was bedeutet das also? Wurde Gates vor den Bus geworfen?

Wie geht es weiter?

Wie Sie inzwischen wissen, erschien Gates Anfang dieser Woche unter Eid vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses, um Fragen zu seiner Verbindung zu Epstein zu beantworten. Sollte diese Aussage jedoch ein Test dafür sein, ob Gates’ Ruf durch die Epstein-Akten irreparabel geschädigt wurde, scheint das Urteil noch nicht gefallen zu sein.

Die Aussage selbst wurde nicht aufgezeichnet, sodass wir uns ausschließlich auf die Schilderungen der verschiedenen Ausschussmitglieder und natürlich von Gates selbst stützen können.

Wie Jimmy Dore und Garland Nixon in ihrer Analyse der Situation anmerken, begann der Tag mit Gates’ geschicktem – und zweifellos sorgfältig einstudiertem – PR-Schachzug, seinen Auftritt vor dem Ausschuss neu zu framen. „Ich bin froh, freiwillig hier zu sein, um auszusagen und die Arbeit des Ausschusses zu unterstützen“, sagte Gates zu Reportern, bevor er die Anhörung betrat.

Diese Aussage lenkt die öffentliche Wahrnehmung seines Auftritts vor dem Ausschuss geschickt weg von der eines schuldigen Epstein-Komplizen, der vorgeführt wird, um Fragen zu seiner Verwicklung in den berüchtigten Kinderprostitutionsring zu beantworten, hin zu der eines besorgten Bürgers, der sich „freiwillig“ bereit erklärt hat, dem Ausschuss dabei zu „helfen“, den Opfern Epsteins Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. (Wie Nixon jedoch in seinem Gespräch mit Dore richtig bemerkt, hat Gates nicht gelogen, als er sagte, er sei da, um dem Ausschuss bei seiner Arbeit zu helfen, da der Ausschuss ja dazu da ist, die Wahrheit über Epstein zu vertuschen.)

Die Aussage begann mit einigen vorbereiteten Bemerkungen, die Gates hilfsbereit auf seiner „GatesNotes“-Website veröffentlicht hat und die alle erwarteten Gesprächspunkte abdecken:

Zunächst möchte ich ganz klar sagen: Ich habe niemals miterlebt oder Anzeichen dafür gehabt, dass Epstein sich fortlaufend strafbar gemacht hat. Ich war nie auf seiner Insel, seiner Ranch oder in seinem Haus in Florida. Ich habe niemals jemanden missbraucht. Auch wenn er vielleicht versucht hat, eine persönliche Beziehung aufzubauen, war ich daran nie interessiert und habe diese Gefühle nie erwidert.

Anschließend bat er die Ausschussmitglieder, ihm zu glauben, dass er, Bill Gates, einer der „reichsten Männer der Welt“ und jemand, der zweifellos über die Verbindungen verfügte, um mit fast jedem auf der Welt zu sprechen, daran interessiert war, sich mit Epstein zu vernetzen, weil Epstein ihm helfen könnte, Kontakte zu Spendern herzustellen, die sich für das öffentliche Gesundheitswesen engagieren wollten. (Und wenn Sie das glauben, habe ich einen mRNA-Impfstoff, den ich Ihnen verkaufen kann!)

Nach der vorbereiteten Erklärung beantwortete Gates dann Fragen. Die Schilderungen darüber, wie Gates genau auf diese Befragung reagierte, gehen weit auseinander. Laut dem Republikaner Tim Burchett aus Tennessee war die Befragung „intensiv“. Der Demokrat Raja Krishnamoorthi aus Illinois fügt hinzu, dass Gates „streitlustig“ und „nicht sonderlich offen oder ehrlich“ war. Der Demokrat Robert Garcia aus Kalifornien behauptet hingegen, dass Gates zwar bei einigen Fragen Gegenwehr leistete, aber letztendlich „die Fragen beantwortete“.

Er war streitlustig. Er war hilfsbereit. Er war intensiv. Er war kooperativ. Wer kann das schon sagen? Natürlich niemand aus der Öffentlichkeit, denn wir werden nie selbst sehen können, was genau hinter den verschlossenen Türen dieses Anhörungssaals vor sich ging.

Eines können wir mit Sicherheit sagen: Unabhängig davon, zu welchem Schluss der Ausschuss hinsichtlich Gates’ Verbindungen zu Epstein kommt, wird Gates nie wieder den öffentlichen Ruf als „Good Guy Gates“ genießen, den er vor einem Jahrzehnt hatte. Ja, er wird mit ziemlicher Sicherheit keine strafrechtliche Verantwortung für seine Verbindung zu Epstein oder für seine Rolle in der „Scamdemic“ tragen müssen, aber sein Name wird in den Augen der Öffentlichkeit für immer befleckt sein, und er wird nie wieder dieselbe Rolle als unangefochtene Autorität in der Welt des Philanthro-Kapitalismus einnehmen können.

Es mag nicht die Gerechtigkeit sein, die er so reichlich verdient, aber Gates’ Sturz ist dennoch bedeutsam. Dass jemand von seinem Format und mit seinen globalistischen Referenzen unter genau jenen globalistischen Handlangern und Davos-Teilnehmern, deren Respekt er einst genoss, zur persona non grata werden konnte, ist eine wertvolle Lektion über das Wesen der globalistischen Hierarchie.

Die Klimaagenda wird weitergehen. Die KI-Agenda wird zügig voranschreiten. Die GVO-Agenda wird keinen Schritt auslassen. Die Geoengineering-Agenda wird überleben und gedeihen. Die Impfstoff-Agenda, die Agenda für digitale Identitäten und die Agenda für digitale Währungen werden nicht scheitern, nur weil Gates keine angesehene Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mehr ist. Ganz im Gegenteil. All diese globalistischen Agenden werden auch ohne Gates am Steuer gut vorankommen, und es wird keinen Mangel an globalistischen Milliardären geben, die bereit sind, diese Agenden zu finanzieren und voranzutreiben.

Wenn überhaupt, dann ist die Tatsache, dass Gates von seinen Mitstreitern so leicht fallen gelassen werden kann, eine Erinnerung daran, dass wir nicht von bestimmten Einzelpersonen bekämpft werden. Wir werden von einer Ideologie bekämpft. Wir werden von einer Horde von Soziopathen und Eugenikern bekämpft, die in ihrem Glauben vereint sind, dass sie die natürlichen Verwalter der Menschheit sind und dass die Ressourcen des Planeten – sowohl die wirtschaftlichen als auch die menschlichen – rechtmäßig ihnen und ihresgleichen gehören. Solange diese Ideologie fortbesteht, spielt es keine Rolle, ob eine einzelne Person in der Gunst der Öffentlichkeit steht oder nicht.

Nun, da Gates’ Position als Dreh- und Angelpunkt der globalistischen Agenda in Gefahr ist, wer kann da bezweifeln, dass es tausend weitere Möchtegern-Herrscher der Menschheit geben wird, die darum wetteifern, seinen Platz in der globalistischen Hierarchie einzunehmen?

Man kann nur hoffen, dass diese angehenden Tyrannen beobachten, wie bereitwillig die Globalisten einen der ihren opfern, und erkennen, dass auch sie von denselben Globalisten im Stich gelassen werden, sobald es diesen gelegen kommt.

Und vielleicht wird die breite Öffentlichkeit endlich erkennen, dass sie jahrelang von der gut finanzierten PR-Kampagne eines Milliardärs getäuscht wurde, und sich fragen, welche anderen korrupten öffentlichen „Helden“ vom globalistischen Establishment in ähnlicher Weise hochgejubelt wurden.