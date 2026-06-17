Wie der militärisch-industrielle Komplex den ersten Billionär schuf

Am 12. Juni stellte die Wall Street nicht etwa fest, dass Elon Musk einen Reichtum im Wert von einer Billion Dollar geschaffen hatte. Sie wertete lediglich einen theoretischen Anspruch auf Raketen, Satelliten, Militäraufträge, staatliche Forschung und die künftige Arbeitskraft Tausender Beschäftigter auf – und wies diesen Anspruch einem einzigen Mann zu.

So entstand der erste Billionär.

Die Finanzpresse pries dies als Geniestreich. Die Faktenlage zeichnet ein anderes Bild. Der militärisch-industrielle Komplex nahm sich eines Unternehmens an, das privates Kapital allein nicht hätte tragen wollen; er rettete es mit staatlichen Geldern, versorgte es mit garantierten Aufträgen und schützte es als Monopol, weil das Pentagon es benötigte.

SpaceX verzeichnete im Jahr 2025 einen Verlust von 4,94 Milliarden Dollar und in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 weitere 4,3 Milliarden Dollar. Nach den Maßstäben, die der Kapitalismus an Arbeitnehmer und Kleinunternehmen anlegt – wer sich nicht selbst trägt, geht unter –, hätte SpaceX eigentlich abgestraft werden müssen. Stattdessen bewertete die Wall Street das Unternehmen höher als JPMorgan Chase, denn die Investoren wissen, was im Börsenprospekt nur angedeutet wird: Die Umsätze von SpaceX sind durch die US-Kriegsmaschinerie abgesichert, und diese lässt ihre auserwählten Auftragnehmer nicht untergehen.

Nicht der kapitalistische Markt machte Musk zum ersten Billionär, sondern der kapitalistische Staat.

Vom Staat gerettet

SpaceX hätte 2008 eigentlich scheitern müssen. Drei Raketenstarts waren missglückt. Dem Unternehmen ging das Geld aus. Die Banken verweigerten Kredite. Dann schloss die NASA einen Vertrag über 1,6 Milliarden Dollar für Frachtflüge zur Internationalen Raumstation ab. Gelder und der garantierte Absatzmarkt der NASA ermöglichten den Bau der Falcon 9. Branchenanalysten haben offen ausgesprochen, was die offizielle Legendenbildung verschweigt: Dieser Auftrag bewahrte das Unternehmen vor der Insolvenz.

An dieser Rettungsaktion war nichts Außergewöhnliches. So funktioniert der Monopolkapitalismus in den USA: Das private Kapital streicht die Gewinne ein, während der kapitalistische Staat das Risiko trägt.

Die US-Regierung rettete 1971 Lockheed vor dem Zusammenbruch. Sie stützte 2008 die Banken und 2009 die Automobilhersteller. Auch heute hält sie Boeing durch Militäraufträge am Leben, ganz gleich, wie schlecht das zivile Geschäft läuft. Wenn ein Unternehmen, das der kapitalistische Staat als strategisch wichtig einstuft, am Markt scheitert, übernimmt der Staat die Verluste und garantiert die Gewinne. Als das Unternehmen zu scheitern drohte, griff die Regierung ein. Als das Unternehmen wertvoll wurde, behielt Musk das Eigentum daran.

Dies ist kein Widerspruch im Kapitalismus. So hat sich der US-Kapitalismus entwickelt. Eisenbahnen, Stahlindustrie, Luftfahrt, Elektronik, Kernkraft, Computer, das Internet und die Raumfahrt – all dies entstand durch Landschenkungen, Militäraufträge, staatliche Forschung, Subventionen aus dem von Arbeitern geschaffenen Wohlstand sowie garantierte Absatzmärkte. Erst im Nachhinein traten die Kapitalisten auf den Plan und verkündeten, das Privatunternehmen habe ein Wunder vollbracht.

Die NASA selbst war seit den 1980er Jahren finanziell ausgehungert worden – zu einer Zeit, als Washington begann, sechs Jahrzehnte staatlich entwickelter Raketen-, Satelliten- und Raumfahrttechnologie an private Auftragnehmer zu übertragen. Musks Unternehmen übernahm dieses Erbe: die Forschung, die Ingenieure, die qualifizierten Arbeitskräfte, die Startsysteme und die Verträge. Die Arbeitnehmer hatten dies durch den von ihnen geschaffenen Wert finanziert; Musk erhielt die Eigentumsrechte. Boeing und Lockheed zu überbieten, war keine große Hürde.

Dieses Muster zieht sich durch Musks gesamte Karriere. Wie der Historiker Quinn Slobodian und der Autor Ben Tarnoff am 12. Juni in Foreign Policy darlegten, basierte Zip2 – Musks erstes Unternehmen – auf kostenlosen Daten des GPS-Satellitensystems, das das US-Militär gerade fertiggestellt hatte. PayPal funktionierte, weil die staatliche Einlagensicherung hinter den Konten stand. Tesla überlebte das Jahr 2010 dank eines Kredits des US-Energieministeriums in Höhe von 465 Millionen Dollar, nachdem private Banken ihm die Finanzierung verweigert hatten.

Musk zahlte diesen Kredit aus einem bestimmten Grund vorzeitig zurück: um die Aktienoptionen (Warrants) zu annullieren, die der Öffentlichkeit einen Anteil am Wertzuwachs von Tesla ermöglicht hätten. Diese Optionen hatten in der Woche, in der er das Geld überwies, einen Wert von rund 270 Millionen Dollar. Die Öffentlichkeit trug das Risiko; Musk strich den Gewinn ein.

Zollschranken schützen Tesla heute vor dem chinesischen Unternehmen BYD, das Elektroautos in China für rund 10.000 Dollar verkauft. BYD konkurriert bei der Leistung mit Tesla und übertrifft das Unternehmen in einigen Bereichen sogar. Dieselben Politiker, die „freie Märkte“ predigen, nutzen den Staat, um das US-Monopolkapital zu schützen, wann immer es durch Wettbewerb bedroht wird.

Ein Pentagon-Akteur mit Börsenkürzel

SpaceX hält heute Regierungsaufträge im Wert von rund 22 Milliarden Dollar. Betrachtet man das gesamte Musk-Imperium, so belaufen sich staatliche Aufträge, Kredite, Subventionen und Steuervergünstigungen auf fast 38 Milliarden Dollar. SpaceX befördert die Militär- und Spionagesatelliten des Pentagons ins All. Starlink, der einzige durchgehend profitable Geschäftsbereich, dient zugleich als militärische Infrastruktur. Die US-Streitkräfte sind darauf angewiesen.

SpaceX ist – abgesehen vom öffentlichen Image – ein Rüstungsunternehmen.

Genau das bildet das Fundament für die Bewertung von zwei Billionen Dollar. Die Wall Street bewertete kein gewöhnliches Unternehmen, sondern einen Auftragnehmer, der fest in den Apparat des US-Kriegsstaates integriert ist.

Deshalb spielten Verluste keine Rolle. Deshalb strömten private Investoren dennoch herbei. Deshalb konnte das Unternehmen höher bewertet werden als Banken, Hersteller und ganze Industriezweige, die auf jahrzehntelange Gewinne zurückblicken können. SpaceX verfügt über das, was sich jeder Kapitalist am meisten wünscht: Schutz vor Wettbewerb, garantierte Regierungsaufträge und einen vom Kriegsministerium abgesicherten Umsatzstrom.

Die Raketen sind real. Die Satelliten sind real. Die Arbeitskräfte sind real. Doch der Marktwert ist ein Anspruch auf die Zukunft – auf künftige Starts, künftige Verträge, künftige Militärbudgets, künftige Ausbeutung.

Was ein Börsengang mit einer Bewertung von einer Billion Dollar wirklich bedeutet

Ein Börsengang schafft weder die Arbeitskraft noch die Technologie oder den gesellschaftlichen Reichtum, die er bewertet. Er schafft einen Marktpreis für Aktien. Sobald dieser Preis existiert, kann die gesamte Menge an Aktien auf einen Schlag neu bewertet werden – einschließlich jener Anteile, die der kontrollierende Eigentümer niemals verkauft.

SpaceX brachte nur einen kleinen Teil des Unternehmens an die Börse. Die Verknappung trieb den Preis in die Höhe. Dieser Preis wurde dann auf das gesamte Unternehmen übertragen. Ein winziger Bruchteil wechselte den Besitzer. Ein riesiges Vermögen auf dem Papier blähte sich auf.

Die marxistische Ökonomie hat dafür einen Begriff: fiktives Kapital.

„Fiktiv“ bedeutet nicht „imaginär“. SpaceX verfügt über Startrampen, Fabriken, Satelliten, Software, Bodenstationen, Arbeitskräfte und Verträge. Doch der Aktienkurs ist etwas anderes. Er ist ein gegenwärtiger Preis für Gewinne, die noch gar nicht erwirtschaftet wurden – ein Anspruch auf Mehrwert, der noch gar nicht produziert wurde.

General Motors erzielte 2025 einen Umsatz von 185 Milliarden Dollar – das Zehnfache des Umsatzes von SpaceX –, doch die Wall Street bewertet das Unternehmen mit 73 Milliarden Dollar. SpaceX verzeichnete bei einem Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar, wird aber von der Wall Street mit mehr als 2 Billionen Dollar bewertet. Würde man die Bewertung von SpaceX auf GM übertragen, wäre GM 17 Billionen Dollar wert – mehr als die Hälfte der gesamten Jahresproduktion der US-Wirtschaft. Der Unterschied liegt nicht in der Produktivität. Er liegt in einem Pentagon-Auftrag und einer Monopolstellung, die in eine Zahl umgerechnet wurden, welche die Wall Street verkaufen kann.

Die Raketen und Startrampen sind – trotz ihrer physischen Realität – konstantes Kapital. Sie produzieren von sich aus keinen Mehrwert. Der Gewinnstrom, der den Preis rechtfertigt, stammt aus lebendiger Arbeit – von den Arbeitskräften, die die Systeme entwerfen, bauen, starten und betreiben –, kombiniert mit einer Monopolstellung und staatlich garantierten Einnahmen.

In der kapitalistischen Presse erscheint jeder Raketenstart als Musks Vision. In Wirklichkeit ist es die Arbeit der Welt, die sich in einem einzigen Start konzentriert. Bergleute, Fabrikarbeiter, Beschäftigte in der Chipfertigung, Ingenieure, Schweißer, Maschinenbauer, Softwareentwickler, Techniker, Startcrews, Fahrer, Reinigungskräfte, Wachpersonal und Büroangestellte – sie alle tragen dazu bei. Ebenso jene Arbeiter, die Computer, Kabel, Sensoren, Triebwerke, Terminals, Satelliten, Rechenzentren und Energiesysteme fertigen. Der Start wird als Geniestreich eines Einzelnen verkauft. Doch er beruht auf der kollektiven Arbeit von Millionen.

Der Börsengang hat ihre Arbeit nicht entlohnt. Er hat ihre künftige Arbeitskraft in eine Sicherheit für Musk verwandelt.

Die Raketen sind real. Die Satelliten sind real. Die Arbeitskräfte sind real. Doch der Marktwert ist ein Anspruch auf die Zukunft – auf künftige Starts, künftige Verträge, künftige Militärbudgets, künftige Ausbeutung.

Was ein Börsengang mit einer Bewertung von einer Billion Dollar wirklich bedeutet

Ein Börsengang schafft weder die Arbeitskraft noch die Technologie oder den gesellschaftlichen Reichtum, die er bewertet. Er schafft einen Marktpreis für Aktien. Sobald dieser Preis existiert, kann die gesamte Menge an Aktien auf einen Schlag neu bewertet werden – einschließlich jener Anteile, die der kontrollierende Eigentümer niemals verkauft.

SpaceX brachte nur einen kleinen Teil des Unternehmens an die Börse. Die Verknappung trieb den Preis in die Höhe. Dieser Preis wurde dann auf das gesamte Unternehmen übertragen. Ein winziger Bruchteil wechselte den Besitzer. Ein riesiges Vermögen auf dem Papier blähte sich auf.

Die marxistische Ökonomie hat dafür einen Begriff: fiktives Kapital.

„Fiktiv“ bedeutet nicht „imaginär“. SpaceX verfügt über Startrampen, Fabriken, Satelliten, Software, Bodenstationen, Arbeitskräfte und Verträge. Doch der Aktienkurs ist etwas anderes. Er ist ein gegenwärtiger Preis für Gewinne, die noch gar nicht erwirtschaftet wurden – ein Anspruch auf Mehrwert, der noch gar nicht produziert wurde.

General Motors erzielte 2025 einen Umsatz von 185 Milliarden Dollar – das Zehnfache des Umsatzes von SpaceX –, doch die Wall Street bewertet das Unternehmen mit 73 Milliarden Dollar. SpaceX verzeichnete bei einem Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar, wird aber von der Wall Street mit mehr als 2 Billionen Dollar bewertet. Würde man die Bewertung von SpaceX auf GM übertragen, wäre GM 17 Billionen Dollar wert – mehr als die Hälfte der gesamten Jahresproduktion der US-Wirtschaft. Der Unterschied liegt nicht in der Produktivität. Er liegt in einem Pentagon-Auftrag und einer Monopolstellung, die in eine Zahl umgerechnet wurden, welche die Wall Street verkaufen kann.

Die Raketen und Startrampen sind – trotz ihrer physischen Realität – konstantes Kapital. Sie produzieren von sich aus keinen Mehrwert. Der Gewinnstrom, der den Preis rechtfertigt, stammt aus lebendiger Arbeit – von den Arbeitskräften, die die Systeme entwerfen, bauen, starten und betreiben –, kombiniert mit einer Monopolstellung und staatlich garantierten Einnahmen.

In der kapitalistischen Presse erscheint jeder Raketenstart als Musks Vision. In Wirklichkeit ist es die Arbeit der Welt, die sich in einem einzigen Start konzentriert. Bergleute, Fabrikarbeiter, Beschäftigte in der Chipfertigung, Ingenieure, Schweißer, Maschinenbauer, Softwareentwickler, Techniker, Startcrews, Fahrer, Reinigungskräfte, Wachpersonal und Büroangestellte – sie alle tragen dazu bei. Ebenso jene Arbeiter, die Computer, Kabel, Sensoren, Triebwerke, Terminals, Satelliten, Rechenzentren und Energiesysteme fertigen. Der Start wird als Geniestreich eines Einzelnen verkauft. Doch er beruht auf der kollektiven Arbeit von Millionen.

Der Börsengang hat ihre Arbeit nicht entlohnt. Er hat ihre künftige Arbeitskraft in eine Sicherheit für Musk verwandelt.

Musks Billionenkapital kapitalisiert ihre künftige Arbeit sowie die künftigen Budgets des Pentagon und schreibt das Ergebnis einem einzigen Mann zu.

Papiervermögen ist reale Macht.