Neue Videos am Mittwoch

Greenwald reagiert auf Hillary Clintons Zensur-Traum

WELTMACHT GELD mit Thorsten Polleit, Roman Reher, Niko Jilch und Tom-Oliver Regenauer

Krieg ohne Ende?

Kommt Ein Wirtschaftlicher Zusammenbruch? Großes Panel mit Beck, Krall, Werner und Friedrich

Mehr als 3.000 Nazis an der Spitze von Geheimdiensten, medizinischen und wissenschaftlichen Systemen

Podcast: Weder Verschwörung noch Zufall: Was war die Corona-Krise?

Judge Napolitano mit Scott Ritter: Wird der Iran den Köder schlucken? (dt. UT)

Britische Regierung ermöglicht Israels Völkermord in Gaza über Zypern

Dirk Müller – „DESINFORMATION“ – Der neue Kampfbegriff gegen Selbstdenker

UNO strebt mit „Compact for the Future“ globale Kontrolle an. Neues „öffentlich-privates“ Konzept

Hillary Clinton – Oktober-Überaschung wird: Kamela Harris & Pizzagate (dt.UT)

Wagner sorgt wieder für Angst und Schrecken bei den Gegnern Russlands

PFAS – Das Jahrhundertgift & was ich jetzt dagegen nehme!

Darf man den Sozialstaat kritisieren? Armutsbetroffene über Bürgergeld, Sozialneid und Steuerzahler

Journalismus-Untergang: Wir manipulierten, betrogen, brachen das Vertrauen und förderten Propaganda

Lawrow hält eine starke Rede in der UNO

Prof. Sachs & Prof. Mearsheimer Podiumsdiskussion (All-In Summit 2024)

Was darf Satire noch? – Ruderboot #24

Judge Napolitano mit Scott Ritter: Der Iran greift Israel an

