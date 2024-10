Israel greift nicht an, weil es angegriffen wurde, sondern weil es eine Ausrede hat.

Israel wollte schon immer mehr Land an sich reißen und die Bevölkerung, die sich ihm widersetzt, eliminieren. Es nutzt den politischen Moment, den der 7. Oktober ihm gegeben hat, um seine Pläne umzusetzen, die es seit Generationen verfolgt.

Caitlin Johnstone

Die Hisbollah hat bestätigt, dass der israelische Angriff, bei dem Hunderte von Menschen in Wohnhäusern in Beirut getötet wurden, auch Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah getötet hat;

Es ist verrückt zu sehen, wie Menschen solch schreckliche Angriffe damit rechtfertigen, dass ein politischer Führer, den sie nicht mögen, ebenfalls getötet wurde. Wie, wirklich? Das ist Ihre Verteidigung? Dass das Massaker auch ein politisches Attentat war?

Das Weiße Haus veröffentlichte eine Erklärung, in der es den Schlag begrüßte und ihn als „Maßnahme der Gerechtigkeit“ bezeichnete, da die Hisbollah „für die Ermordung von Hunderten Amerikanern während einer vier Jahrzehnte währenden Schreckensherrschaft verantwortlich war.“

Es zeigt, wie wenig Wert das westliche Imperium arabischen Leben beimisst, dass ein Attentat, bei dem Hunderte von libanesischen Zivilisten getötet wurden, als „Maßnahme der Gerechtigkeit“ für die Tötung von Hunderten Amerikanern über vier Jahrzehnte angesehen wird.

Im Südlibanon hat Israel mit der Bombardierung von Erste-Hilfe-Krankenhäusern und Trauma-Stablisationspunkten begonnen. Heute wurden ein Arzt und 8 Sanitäter getötet.

Finde jemanden, der dich so sehr liebt, wie Israelis die Bombardierung von Krankenhäusern lieben. https://t.co/1TTVQeNppi — Caitlin Johnstone (@caitoz) September 27, 2024

❖

Und nun bereitet Israel Berichten zufolge einen „begrenzten“ Bodenangriff auf den Libanon vor.

Israelische Aggressionen mit dem Argument „Israel wurde angegriffen!“ zu verteidigen, würde mehr Sinn machen, wenn Israel nicht der offensichtliche Anstifter wäre und auf den Angriff nicht mit weitaus schwerwiegenderen eigenen Angriffen reagierte und den Angriff nicht dazu benutzte, bereits bestehende Agenden zu rechtfertigen.

Israel tötet all diese Menschen nicht, weil es angegriffen wurde, sondern weil man ihm einen Vorwand lieferte. Israel wollte schon immer mehr Land an sich reißen und die Bevölkerung, die sich ihm widersetzt, eliminieren. Es nutzt den politischen Moment, den der 7. Oktober ihm gegeben hat, um seine Pläne zu verwirklichen, die es schon seit Generationen verfolgt. Israel drückt und drückt und drückt seine Ziele seit Generationen und wartet darauf, dass sie sich ausreichend wehren, um ihnen einen Vorwand zu liefern.

❖

Es gibt viele Spekulationen darüber, ob und wann sich der Iran stärker in den aktuellen Konflikt einmischen wird, aber was auch immer geschieht, jede Beteiligung des Irans an Konflikten im Nahen Osten hätte unendlich viel mehr Legitimität als die Beteiligung der USA dort.

❖

Es ist seit Langem offensichtlich, dass die westlichen Liberalen lügen, wenn es darum geht, wer sie sind und wofür sie stehen, aber es bedurfte eines Demokraten, der während einer Wahlsaison völkermörderische Gräueltaten beaufsichtigt, um diesen Punkt deutlich zu machen.

Ich war ein langjähriger Berater der Demokraten. Im Jahr 2020 wurde ich Unabhängiger. Ich bin ein vehementer Gegner von Trump und der GOP. Aber es ist nachweislich wahr, dass Bidens Präsidentschaft viel tödlicher, blutiger und gewalttätiger war als die von Trump.

I was a longtime Democratic adviser. I became an Independent in 2020. I vehemently oppose Trump and the GOP. Always will.



But it is demonstrably true that Biden's presidency has been far deadlier, bloodier, and violent than Trump's. — Peter Daou (@peterdaou) September 28, 2024

Die obige Aussage von Daou ist quantitativ unbestreitbar wahr, und sie ist vernichtend für das Argument, dass die Demokraten im Namen der „Schadensbegrenzung“ unterstützt werden sollten. Die einzige Möglichkeit, dies nicht zu sehen, besteht darin, zu glauben, dass die Gefühle und die Bequemlichkeit amerikanischer Liberaler wichtiger sind als das Leben anderer Menschen.

Das bedeutet nicht, dass Trump gut ist, oder dass er kein Kriegstreiber ist, oder sogar, dass er im Falle einer Wiederwahl weniger Kriegstreiber wäre als Biden. Aber es bedeutet, dass diese Denkweise „Wählt die Demokraten, damit weniger Menschen verletzt werden“ nicht auf Fakten oder Beweisen beruht und nur innerhalb einer westlichen, suprematistischen Weltanschauung Sinn macht, die nicht-westliche Leben nicht als gleichwertig mit westlichen Leben betrachtet. Wenn man eine solche Weltanschauung nicht hat, ist es sofort klar, dass es keinen evidenzbasierten Grund für die Annahme gibt, dass das Wählen der Demokraten zu einer Verringerung des Schadens in der Welt führt.

Es gibt eigentlich keine Möglichkeit zu wissen, welcher Präsidentschaftskandidat mehr Schaden anrichten würde, wenn er gewählt würde, weil beide so obszön schrecklich und mörderisch sind und es keine Möglichkeit gibt, vorherzusagen, wie sich ihre schreckliche Mörderei in der Politik während ihrer Amtszeit manifestieren wird. Alles, was man tun kann, ist, eine imaginäre Linie zwischen „Außenpolitik“ und „Innenpolitik“ zu ziehen und die beiden voneinander abzugrenzen, um dann zu sagen: „Nun, dieser Kandidat macht meine Gefühle in der Innenpolitik netter, also ist er besser“, während man die Tatsache ignoriert, dass die überwältigende Mehrheit der Misshandlungen durch US-Präsidenten außerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten stattfindet.

Eine wirkliche Schadensbegrenzung würde bedeuten, dass die Systeme abgeschafft werden, die einen zwischen zwei mörderischen Kriegstreibern wählen lassen, und dass das US-Imperium selbst zerschlagen wird. Alles, was nicht in diese Richtung geht, ist nur Selbsttäuschung.

❖

Es gibt einen neuen Propagandafilm mit dem Titel „We Will Dance Again“ über den Hamas-Angriff am 7. Oktober. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn mein Land wütend versuchen würde, den Dritten Weltkrieg zu beginnen, während es sich inmitten eines aktiven Völkermords befindet, hätte ich es nicht so eilig, „wieder zu tanzen“.

❖

Russland hat offiziell seine Nukleardoktrin geändert und als Reaktion auf westliche Aggressionen die Schwelle gesenkt, ab der der Einsatz von Atomwaffen erlaubt ist.

Irgendwann in der Zukunft wird „Sie bluffen, überschreiten Sie die rote Linie“ ein Schritt zu weit sein. Wenn wir so weitermachen, wird Russland irgendwann etwas Schreckliches tun, um eine glaubwürdige Abschreckung wiederherzustellen;

Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Ist es das wert?