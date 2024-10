Die einzige Hoffnung der Imperialisten, ihr System zu retten, besteht darin, so viel Zerstörung, Chaos und Spaltung zu verbreiten, dass der Wille der Weltbevölkerung zunichte gemacht wird. Dass die milliardenschweren Bemühungen, die finanzielle Monopolherrschaft abzuschütteln, zu sehr gestört werden und die Superreichen über einen brennenden Planeten herrschen können.

Zahlenmäßig sind die Antiimperialisten im Vorteil. Unser Feind bereitet sich jedoch auf massive neue Angriffe vor und wird jede Schwäche seiner Opposition ausnutzen. Der dominierende Flügel unserer herrschenden Klasse, der Kamala Harris unterstützt, plant eine neue Reihe von Farbrevolutionen, um die BRICS-Staaten zu zerstören. Deshalb müssen wir unsere antiimperialistische Einheitsfront in etwas durch und durch Befestigtes verwandeln; etwas, das trotz aller Angriffe des Feindes stark bleiben und auf das man sich daher verlassen kann, um die Massen zu mobilisieren.

Die Situation im heutigen Serbien ist ein Beispiel dafür, wie eine verlässliche kontrahegemoniale Kraft Hoffnung auf eine Vereitelung der Pläne des Imperialismus bieten kann. Derzeit wird Serbien von einem Kompradorenregime kontrolliert, einer synthetischen Regierung, die Washington im Jahr 2000 in einer Farbrevolution eingesetzt hat. Es erfüllt seine ihm zugewiesene Rolle, indem es den „europäischen Weg“ fortsetzt, wie es beispielsweise durch seine Ablehnung der russischen Einladung zum nächsten BRICS-Treffen zeigt. Diese Vorgehensweise widerspricht den Gefühlen der großen Mehrheit der Bevölkerung des Landes. 80 Prozent der Serben sind gegen die „Unabhängigkeit“ des Kosovo; über zwei Drittel sind gegen die Sanktionen gegen Russland und sehen die NATO als für den Ukraine-Konflikt verantwortlich an; nur 3 Prozent sind mit der Idee eines NATO-Beitritts Serbiens einverstanden.

Da das serbische Volk Ziel der verleumderischen CIA- Gräuelpropaganda und der NATO-Bombenkampagnen war, war es präventiv bereit, die psychologische Operation in der Ukraine abzulehnen. Und während die Arbeiter in den imperialistischen Ländern gezwungen sind, für den Stellvertreterkrieg gegen Russland zu bezahlen, entwickeln immer mehr Menschen im gesamten euro-amerikanischen Raum ein antiimperialistisches Bewusstsein. Der Hegemon beabsichtigt, auf dieses wachsende Massenbewusstsein auf dieselbe Weise zu reagieren, wie er auf den Widerstand des serbischen Volkes reagiert hat: indem er die Proimperialisten mit allen erforderlichen Mitteln an der Macht hält. Die antiimperialistische Einheitsfront, der Russland angehört, ist jedoch bereit, mit diesen globalen Massen zusammenzuarbeiten, um die nächsten Pläne des Imperiums zu bekämpfen. Stephen Karganovic von Strategic Culture kommt zu dem Schluss, dass dies die vernünftige Haltung für Russland gegenüber proimperialistischen Regimen wie dem serbischen ist, die unweigerlich den Kräften der Volksrevolution zum Opfer fallen werden:

Das offizielle Russland muss jetzt zwei Dinge tun. Erstens muss es seine Politik auf der scharfen Unterscheidung zwischen dem serbischen Volk und jenen aufbauen, die in internationalen Foren betrügerisch das Recht monopolisieren, Entscheidungen zu treffen und in seinem Namen zu sprechen. … Zweitens erwartet die kritische Masse der Serben von Russland ein intensiveres und demonstrativeres Engagement zwischen den Menschen und, was derzeit noch wichtiger ist, zwischen der Regierung und dem Volk. Was auch immer man von Stalin halten mag, am Ende des Zweiten Weltkriegs stellte er weise fest, dass deutsche Regime kommen und gehen, aber immer Deutschland bleibt, mit dem sich die Sowjetunion auseinandersetzen muss. Die russische Politik gegenüber Serbien sollte sich an dieser äußerst fundierten Beobachtung orientieren und von nun an nur das serbische Volk als Russlands dauerhaften politischen Partner behandeln.

Überall auf der Welt folgen die antiimperialistischen Kräfte diesem Weg der Stärkung ihrer Widerstandsbündnisse. Die Welt-Antiimperialistische Plattform hat beobachtet, wie die Befreiungsbewegungen der Welt ihre gegenseitigen Verbindungen festigen und wie dieser Trend mit dem eskalierenden dritten Weltkrieg zusammenhängt:

Die afrikanischen Völker vernichten die imperialistischen Kräfte durch ihren heldenhaften antiimperialistischen und Befreiungskampf … Darüber hinaus schreiten sie der Verwirklichung ihrer Unabhängigkeit entgegen, indem sie die Gründung einer Konföderation der Sahelstaaten diskutieren und einen gegenseitigen Verteidigungspakt unterzeichnen. Die Tatsache, dass der entscheidende Kampf um die Verwirklichung der Souveränität der afrikanischen Völker inmitten der Situation des Dritten Weltkriegs stattfindet, ist bemerkenswert … Darüber hinaus hat die „Achse des Widerstands“, die antiimperialistische und antizionistische bewaffnete Kräfte wie den Iran sowie die 2 Milliarden Muslime und Völker in Asien, Afrika und Lateinamerika umfasst, eine antiimperialistische Front gebildet und sich vereint. Der Widerstandskrieg in der Sahelzone ist entscheidend für die Stärkung des antiimperialistischen Lagers.

Kommunisten wie ich, die in den Vereinigten Staaten leben, sehen sich einer Situation gegenüber, in der das antiimperialistische Bewusstsein wächst, unsere Bewegung jedoch noch keine ausreichende Organisationsstruktur besitzt. Um zu dieser globalen Siegeswelle beizutragen, müssen wir verstehen, wo unsere Stärken liegen und wie wir diese Stärken nutzen können, damit der imperiale Staat uns nicht erdrückt.

Eine der größten Kraftquellen unserer Sache ist derzeit die pro-palästinensische Studentenbewegung. Sie hat immer wieder Massenmobilisierungen hervorgebracht und baut auf früheren Revolten auf. Eine weitere Kraft ist der Teil der MAGA-Basis, der Trumps diplomatische Ziele mit der Demokratischen Volksrepublik Korea unterstützt. Dieser Teil hat auch eine Abneigung gegen den Krieg in Syrien und den Stellvertreterkrieg gegen Russland gezeigt, was ein weiteres Anzeichen für das revolutionäre Potenzial dieser Bewegung ist. Es ist notwendig, diese und alle anderen Teile der Bevölkerung zu erreichen, die sich in einer Weise gegen die Kriegsmaschinerie stellen. Dazu gehören Libertäre mit Antikriegszielen, Unabhängige, die sich von unseren imperialistischen Institutionen entfremdet haben, und Palästina-Unterstützer, die nicht mehr die Demokraten wählen. Wir müssen jedoch erkennen, dass der imperiale Staat einen mächtigen Aufstandsbekämpfungskampf führt. Wir müssen wissen, wie wir den revolutionären Fortschritt verhindern können.

Angesichts der Wirksamkeit der psychologischen Operationen des imperialen Staates müssen wir uns mit den politisch rückständigen Elementen in Verbindung setzen, die ein falsches Bewusstsein verinnerlicht haben. Psychologische Operationen in den sozialen Medien haben die MAGA-Basis ins Visier genommen und viele Amerikaner mit proto-bewusstem Bewusstsein in fanatischen Antikommunismus und ethnische Bigotterie getrieben. Die Förderung der extremen Rechten durch den tiefen Staat zielt darauf ab, die Massenapathie zu steigern und Spaltungen zu verschärfen, in Erwartung der nächsten großen Angriffe des Staates gegen Andersdenkende. Auf diese Weise versucht unsere herrschende Klasse, die Bedingungen für ihren geplanten Krieg in Ostasien und für ihre Destabilisierungsbemühungen weltweit zu schaffen: Sie neutralisiert die inländischen Kräfte, die diese Operationen in Frage stellen könnten.

Auf lokaler und globaler Ebene müssen wir auf diese Angriffsmanöver der Imperialisten mit entschlossenen Maßnahmen reagieren. Wir können dem Beispiel Russlands folgen, als es die antifaschistische Militäroperation begann, oder den afrikanischen Befreiungsbewegungen, als sie im vergangenen Jahr Siege errangen, oder dem palästinensischen Widerstand, als er vor einem Jahr das zionistische Gebilde angriff. Für unsere Zwecke als Antiimperialisten im Kern bedeutet dieser Versuch, die Kontrolle über die Geschichte zu übernehmen, dass wir unsere Projekte zum Aufbau von Kadern und Netzwerken beschleunigen. Es bedeutet, dass wir Gemeinschaftsgruppen aus vertrauenswürdigen Menschen zusammenstellen, die bereit sind, sich zu verteidigen und bereit sind, in einem Untergrund-Organisationsszenario weiter zu operieren. Unsere lokalen Verbindungen sind unsere wichtigsten Verbindungen; wenn wir diesen entscheidenden Bestandteil unserer Arbeit verstehen, sind wir am besten in der Lage, den globalen Kampf zu unterstützen.

Wenn wir daran arbeiten, die Massen schneller zu gewinnen und unsere Kader schneller vorzubereiten, dann wird die US-amerikanische Front des antiimperialistischen Kampfes für den Feind zu schwer zu kontrollieren sein. Niemand kann kontrollieren, wie jede Front innerhalb des Kampfes verläuft, aber jeder hat einen gewissen Einflussbereich, und wir müssen diesen nutzen.