Der Globalist John Kerry befürwortet hier tatsächlich die Abschaffung der Demokratie

Das Weltwirtschaftsforum hat letzte Woche während der UN-Generalversammlung in New York seine „Sustainable Development Impact Meetings“ abgehalten.

Während des Treffens beschwerte sich der Globalist und ehemalige Klimabeauftragte John Kerry bei seinen Kollegen, dass der erste Zusatzartikel der US-Verfassung, der die Meinungsfreiheit garantiert, ihre Agenda behindere.

NEW – John Kerry sagt: „Es ist heute schwieriger, einen Konsens zu finden“, weil der 1. Verfassungszusatz die Zensur von „Desinformation“ verhindert.

NEW – John Kerry says, "It is harder to build consensus today" because the 1st Amendment blocks the censorship of "disinformation."pic.twitter.com/AIGLMe4waQ