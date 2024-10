Nasrallah als Märtyrer/Legende: Die Länder des Islam machen sich bereit, ihre Wut zu kanalisieren

Von Pepe Escobar

Ein Symbol wurde zerschmettert. Eine Legende ist geboren. Der Widerstand wird mehr denn je nicht klein beigeben.

Dies wurde nicht von einem Schiiten, sondern von einem libanesischen Christenführer formuliert, der damit verdeutlichte, dass eine wahre Ikone des politischen Islam in der Lage ist, alle – künstlichen – Grenzen zu überwinden.

Dieses Jahrzehnt, das ich als die „Rasenden Zwanziger“ bezeichnet habe, begann mit einem Mord: der gezielten Ermordung des Anführers der Quds-Force, General Soleimani, und des Hashd al-Shaabi-Befehlshabers Abu Mohandes in der Nähe des Flughafens von Bagdad – allesamt Amerikaner.

General Soleimani war mehr als nur ein Symbol, er war der Begründer der Achse des Widerstands. Trotz aller Rückschläge, insbesondere in den letzten Wochen, ist die Achse des Widerstands heute viel stärker als im Januar 2000. Soleimani – der Märtyrer, die Legende – hat ein unvergleichliches Vermächtnis hinterlassen, das alle westasiatischen Knotenpunkte des Widerstands immer wieder neu inspirieren wird.

Das Gleiche wird mit Sayyed Hassan Nasrallah geschehen. Er war mehr als ein Symbol, er war das Gesicht der Achse des Widerstands, außerordentlich populär und geachtet auf der ganzen arabischen Straße und in den Ländern des Islam. Trotz aller Rückschläge, insbesondere in den letzten Wochen, wird die Achse des Widerstands in den nächsten Jahren viel stärker sein als im September 2024.

Nasrallah – der Märtyrer, die Legende – hinterlässt ein Vermächtnis, das mit dem von Soleimani vergleichbar ist, den er im Übrigen in militärischen Fragen immer bewunderte und von dem er immer lernte. Aber auch als Politiker und als väterliche, spirituelle Quelle der Weisheit war Nasrallah unvergleichlich.

Nun wollen wir von den Sternen in die Gosse hinabsteigen.

Ein unverbesserlicher Serienkriegsverbrecher und psychopathischer Völkermörder, der gegen zahlreiche UN-Resolutionen verstoßen hat, tauchte vor der UN-Generalversammlung in New York auf und befahl dann aus dem Gebäude heraus ein weiteres Kriegsverbrechen: die Auslöschung eines ganzen Häuserblocks im Süden Beiruts mit Dutzenden amerikanischer Bunkerbomben, darunter die BLU-109 mit einem JDAM-Präzisionsleitsystem – wobei unzählige Zivilisten unter den Trümmern verschüttet wurden, darunter auch Sayyed Nasrallah.

Als der Kriegsverbrecher vor der UN-Generalversammlung sprach, verließ mehr als die Hälfte der Delegierten die Versammlung: Der Saal war de facto fast leer von echten Diplomaten des Globalen Südens. Den verbleibenden Zuhörern wurde ein weiteres Markenzeichen der IQ-geschädigten „Landkarten“ präsentiert, auf denen die „Gesegneten“ – Saudi-Arabien, Sudan, Ägypten, Jordanien, VAE – und die „Verfluchten“ – Irak, Iran, Syrien, Libanon, Jemen – zu sehen waren.

Ein tollwütiger, niederer Eindringling polnischer Abstammung – ein kompletter Fake -, der über alte Zivilisationen urteilt, ist noch nicht einmal als Gossenschund zu bezeichnen.

Die Geschichte ist voll mit Beispielen von Gebilden, die nicht wirklich als richtige Nationalstaaten bezeichnet werden können. Sie sind eher wie schwere bakteriologische Infektionen. Das einzige, worauf sie sich spezialisiert haben, ist töten, töten, töten. Vorzugsweise unbewaffnete Zivilisten – als terroristische Taktik. Das ist natürlich furchtbar gefährlich. Die Geschichte lehrt uns auch, wie man mit ihnen umgehen muss.

Keine Samthandschuhe mehr

Israel hat Sayyed Nasrallah aus zwei Hauptgründen getötet. 1) Weil er ausdrücklich bekräftigt hat, dass die Hisbollah den Gazastreifen niemals für einen „Deal“ aufgeben würde, der eine Fortsetzung des Völkermords und der totalen ethnischen Säuberung ermöglichen würde. 2) Weil die talmudischen psychopathologischen Fanatiker in den Libanon einmarschieren und ihn wieder besetzen wollen.

Israel hat es geschafft, ernsthafte Lücken in der Sicherheit des Libanon – und des Iran – zu finden. Im Fall von Beirut ist die ganze Stadt mit Infiltratoren verseucht. Fünfte Kolumnisten aller Couleur bewegen sich hin und her und tun, was sie wollen. Der Iran ist eine viel ernstere Angelegenheit. Da neben Nasrallah in Beirut auch der Kommandeur des IRGC, Brigadegeneral Abbas Nilforoushan, getötet wurde, ist möglicherweise auch der IRGC selbst in Teheran gefährdet.

Da nun ein ernsthaftes Umdenken im Bereich der inneren Sicherheit von Teheran bis Beirut unabdingbar ist, wird die sorgfältig aufgebaute Struktur der Hisbollah durch die Ermordung Nasrallahs nicht zusammenbrechen – ungeachtet des Tsunamis an geschmacklosen Psy-Ops der üblichen Verdächtigen.

Die Hisbollah ist unabhängig von Persönlichkeiten. Die Struktur ist ein Labyrinth, ein Rhizom – und andere Knotenpunkte, die entsprechend ausgebildet sind, sowie eine neue Führung werden auftauchen, wie beim Vietcong während des „amerikanischen Krieges“.

Natürlich geht es immer um einen amerikanischen Krieg, denn das Fundament des Imperiums des Chaos sind die Forever Wars.

Damals, 1982, war Israels Krieg gegen den Libanon so brutal, dass selbst Ronald Reagan – der einst drohte, Vietnam zu pflastern und mit Parkstreifen zu übermalen – fassungslos war. Er sagte zu Premierminister Menachem Begin, der als Irgun-Terrorist berühmt wurde: „Menachem, das ist ein Holocaust.

Und doch rief ein kleiner Gauner namens Joe Biden, damals ein von der zionistischen Lobby gekaufter und bezahlter Senator, Begin an, um ihm zu versichern, dass „wenn alle Zivilisten getötet werden“, das keine große Sache sei.

Vorhersehbarerweise hat der damalige Senator, der jetzt als lahmer Zombie im Weißen Haus sitzt, die Ermordung Nasrallahs voll gebilligt.

Der Ball liegt nun bei der öffentlichen Meinung im ganzen Land des Islam. Fast zwei Milliarden Muslime werden auch die neue Phase der Achse des Widerstands maßgeblich bestimmen. Die Tötungsmaschinerie wird ihrerseits weiter töten, töten, töten – meist Zivilisten, unbewaffnete Frauen und Kinder.

Jetzt hindert nichts mehr die Achse des Widerstands daran, die nächste Stufe zu erklimmen. Es ist einfach keine Diplomatie, kein Kompromiss, kein Waffenstillstand, keine „Zwei-Staaten-Lösung“ oder eine andere Hinhaltetaktik am Horizont zu erkennen. Es ist ein existenzieller Kampf auf Leben und Tod gegen eine unerbittliche Tötungsmaschine, die, um Yeats zu paraphrasieren (und umzudrehen), „einen Blick so leer und erbarmungslos wie die Sonne“ hat.

Praktisch gesehen beginnen jetzt die wirklichen (Kursivschrift von mir) Wütenden Zwanziger.

Und die Wut der islamischen Länder wird sich nicht nur auf die Tötungsmaschine, sondern auch auf ihre säugende Wölfin richten: das Imperium der ewigen Kriege.

Der Iran, der Irak, Syrien, der Jemen, die Türkei, Pakistan und zahlreiche andere Akteure der globalen Mehrheit sollten sich auf eine historische Premiere vorbereiten: Sie sollten ihre Diplomatie, ihre Geowirtschaft und ihr militärisches Potenzial bis zum Äußersten koordinieren, um der bakteriellen Infektion endlich die Stirn zu bieten.

Ein vielversprechendes Szenario wird nun recht plausibel: Die BRICS übernehmen die Rolle des wichtigsten diplomatischen Kanals für die Länder des Islam. Der nächste logische Schritt wäre, die UNO aus dem israelischen/amerikanischen Hoheitsgebiet herauszuholen und ein Hauptquartier in einer Nation einzurichten, die das humanitäre Völkerrecht wirklich respektiert.

Die politisch aufstrebende globale Mehrheit wird dann ihre eigene globale, wirklich vereinigte Organisation gründen und die Rassisten in ihren eigenen Mauern verrotten lassen. In der Zwischenzeit sollten auf dem Schlachtfeld die Samthandschuhe ausgezogen werden: die Zeit des Todes durch tausend Schnitte ist gekommen.